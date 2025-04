FCEのRPAツール「RPAロボパットDX」がAI機能を搭載！拡大するAI需要を取り込み、成長加速

株式会社FCE

株式会社FCE(東京都新宿区、代表取締役社長:石川淳悦、証券コード:9564)は、「RPA Robo-Pat DX(以下、ロボパットDX)」において、AIを活用した新機能「AIオプション」を順次リリースすることを発表いたします。これにより、急速に高まるAI活用ニーズを取り込み、RPA市場における当社の競争優位性を一段と高めてまいります。

拡大するAI×業務自動化市場に対応

日本企業における人手不足と生産性向上の必要性は、年々深刻化しています。当社が提供する「RPAロボパットDX」は、専門知識不要・現場主導で使えるRPAとして、これまで累計1,600社以上(2025年1月末時点)に導入されてまいりました。

今回の「AIオプション」搭載は、RPAだけではカバーしきれなかった非定型業務や属人的な作業にも対応可能にするものであり、当社がこれまで培ってきた「使いやすさ」と「実用性」にAI技術を掛け合わせることで、より一層の市場拡大を狙います。

今後リリースされるAI機能群

第一弾:「AI文字入力アシスト※」

レイアウトが統一されていないデータ(請求書、履歴書、図面など)から必要情報を自動抽出し、各種システムへの入力業務を自動化します。

具体的な利用イメージ:

・企業から届く請求書情報を整理し、請求管理システムへ入力

・メール添付で届いた履歴書情報を整理し、採用管理システムと連携

・面や設計書から寸法情報を抽出し、施工管理システムへ反映

第二弾:「AI作成アシスト※」

ロボットの作成をAIがサポートします。RPA初心者でも短時間で自動化を実現可能にし、社内展開のスピードを加速させます。

第三弾以降:

ユーザーの業務をより高度に支援するAI機能群を継続的に展開予定です。

今後の成長ドライバーとしての位置づけ

AIオプションは、既存顧客に対してのアップセル・クロスセル機会を創出するだけでなく、新たなニーズ層への導入促進にもつながることが期待されます。

これにより、

・利用企業の拡大

・ 顧客単価の向上

・ サブスクリプション型収益の強化

といった形で、当社の成長ドライバーとなる可能性を秘めています。

FCEの成長戦略と今後の展望

FCEは、DXと教育研修という2つの軸を中心に事業を展開しており、安定した顧客基盤と収益モデルを有しています。今後もAI領域を含む自動化技術への積極投資を進め、継続的なプロダクト価値の向上と企業価値の最大化を目指してまいります。なお、「AIオプション」の正式リリース日程および料金体系などの詳細は、今後の発表をお待ちください。

※:「AIオプション」および各機能名称は変更の可能性があります。

RPAロボパットDXとは

導入企業数は 1600 社(2025 年1月末時点)を突破し「企業ユーザーからの評価が高かった IT 製品 の Top50 を発表する「ITreview Best Software in Japan 2023」では、約7300 製品の中から第1位(※2024では約10,000製品中、第2位)に、また最も評価された SaaS を表彰する「BOXIL SaaS AWARD 2025」では、4年連続「BOXIL SaaSセクション」 RPA部門1位を受賞するなど、多くの方にご支持いただいています。

その 理由として、 次の点が高くご評価いただいています。

1. プログラミングの知識を持たない事務職や営業職の方でも簡単にロボットが作成できる

2. DX推進に関する手厚いサポートがすべて無料で受けることができる

3. フローティングライセンスで何台でも利用できる

4. 1か月単位で利用が可能

株式会社FCE

設立:2017年4月21日

代表取締役社長:石川淳悦

証券コード:9564

本社:東京都新宿区西新宿2-4-1 NSビル10階

事業内容:DX推進事業、教育研修事業、出版事業

URL:https://fce-hd.co.jp/ (https://fce-hd.co.jp/)

当社は「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスのもと、人的資本の最大化に貢献することを使命とし、DX推進事業と教育研修事業を展開しています。

【最強のITツール】として約7300製品中第1位(※)を獲得した「RPAロボパットDX(https://fce-pat.co.jp/)」、社員教育を一つで完結できる定額制オンライン教育システム「Smart Boarding(https://smartboarding.net/)」、世界4000万部、国内260万部発刊の世界的ベストセラー『7つの習慣(https://fce-publishing.co.jp/)』の出版、そして生成AI業務の生産性を爆発的に向上させる「FCEプロンプトゲート(https://go.fce-promptgate.com/)」、など中小企業から大企業まで、また全国の自治体や教育機関を対象に幅広く事業を行っております。

※ ITreview Best Software in Japan2023より