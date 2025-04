セキュリティ資格認定講座を提供するEC-Councilから優秀な講師を称える賞に2名選出されました

グローバルセキュリティエキスパート株式会社

グローバルセキュリティエキスパート株式会社(本社:東京都港区海岸1-16-1、代表取締役社長:青柳 史郎、証券コード:4417、https://www.gsx.co.jp/、以下、GSX)教育事業本部 事業企画部の樂満俊幸、小林浩史の2名が、セキュリティ資格認定講座を提供するEC-CouncilからGLOBAL PARTNER AWRADSとして、それぞれ異なる分野での受賞を果たしました。樂満は「EC-Council Instructor of The Year」を唯一の日本人として受賞し、小林は「EC-Council Instructor Circle Of Excellence」を2年連続で受賞しました。

これらの賞は、受講生からの高評価、学生活動の支援、新しい資格の取得、教員研修の支援、イベントやウェビナーへの参加、新しいプログラムや技術の導入など、多岐にわたる基準を満たすことが求められます。

樂満は2022年10月からGSXにてEC-Councilの講師を務め、特にサイバーセキュリティ教育の分野での卓越した指導と貢献が評価されました。

小林は2021年7月からGSXにてEC-Councilの各種認定コースの講師としてセキュリティ専門家育成に力を入れており、教育分野での優れた指導とカリキュラム開発が評価されました。

EC-Councilは世界145か国、全世界で認定資格保有者30万人超を誇る認定資格プログラムです。幅広い講座が提供されており、育成したいエンジニアの方向性に応じてお選びいただけることから、IT企業・SIerを中心に毎年受講者数が増えています。

深刻なセキュリティ人材不足を解消し、日本企業の自衛力向上を実現していくため、GSXはサイバーセキュリティ教育カンパニーとして、セキュリティ人材の育成に貢献して参ります。

EC-COUNCIL INSTRUCTOR OF THE YEAR AWARD

https://www.eccouncil.org/ec-council-global-awards/

-過去の受賞履歴は以下の通りです

2023年 EC-COUNCIL INSTRUCTOR CIRCLE OF EXCELLENCE AWARD

2022年 EC-COUNCIL TRAINING CENTER OF THE YEAR AWARD(ENTERPRISE)

2021年 EC-COUNCIL TRAINING CENTER OF THE YEAR AWARD(ENTERPRISE)

2019年 EC-COUNCIL ATC CIRCLE OF EXELENCE AWARD

2018年 EC-COUNCIL ATC CIRCLE OF EXELENCE AWARD

■樂満俊幸 受賞理由

The EC-Council Instructor of the Year Award recipient is selected based on the following criteria:

- Student ratings and feedback via EC-Council evaluation.- Participation in supporting student initiatives, clubs, and events.- Ability to take on new EC-Council certifications.- Supporting faculty training initiatives.- Attendance at EC-Council events and webinars.- Incorporating new programs and new technologies across credit or non-credit programs.- Cybersecurity influences their institution and state.- Develops overarching initiatives to influence cybersecurity careers.- Recognized publications influencing cybersecurity communities.… and more.

受講者からの高い評価、受講者の支援、EC-Councilの新しい認定資格の積極的な取得、インストラクター育成支援、サイバーセキュリティの影響力の拡大、キャリア支援の取り組み、そしてサイバーセキュリティコミュニティに影響を与える出版物の認知など、幅広く評価をいただき受賞となりました。

■教育事業本部 教育事業部 樂満 俊幸プロフィール

■担当講座

EC-Council各認定コース(CCT、CND、CEH、CHFI)

ISC2 公式 CC、CISSP CBKトレーニング

SEA/J基礎

■保有資格

EC-Council CCT、CND、CEH、CEH Master、SSCP、CHFI、CISSP

他多数

IPA 情報処理安全確保支援士

CISSP/ISC2認定公式インストラクター

EC-Council認定インストラクター

■プロフィール

1989年日本電気株式会社入社。教育部門に所属し、NEC製汎用コンピュータの教育から始まり、ネットワーク技術、インターネット技術、マイクロソフトユニバーシティ 等の分野の教育を担当、その後セキュリティ関連教育を中心に担当。

IPA、経済産業省等のセキュリティ人材関連の委員も担当経験を有する。

2007年からISC2公式インストラクターとして、CISSPオフィシャルセミナーの講師も務めている。

また近年では、官公庁の職員や重要インフラ事業者のCSIRT要員に対して、インシデント対応の演習を行い、国のサイバーセキュリティ人材育成にも貢献。

2022年10月よりグローバルセキュリティエキスパート株式会社に所属し、現在、EC-Councilの各種認定コースの講師として、セキュリティ専門家育成に力を入れている。

・ISC2アジア・パシフィック 情報セキュリティ・リーダーシップ・アチーブメント(ISLA)

「Senior Information Security Professional部門」受賞(2011年)

■樂満俊幸より受賞にあたってコメント

この度、「2024 EC-Council Instructor of the Year」を受賞する事ができました。

受講生の皆様からの評価も含めインストラクターとしての活動が評価されたという事でありとても嬉しく思います。

また、研修を支援してくれる弊社研修スタッフの協力があっての受賞と考えています。皆様からの評価、支援、ご協力に感謝します。

EC-Councilの研修は、ボリュームが多く、初めてその分野を学習する方にとっては難しい内容も多く含まれています。

講義では、受講生の皆様が難しいと感じる内容を分かりやすくイメージできるように説明する事を意識しています。

これからも受講生の皆様にもっとご満足頂ける品質の高い研修の提供できればと考えています。

皆様と研修でお会いできる事を楽しみにしています。

■小林浩史 受賞理由

The EC-Council Instructor Circle of Excellence Award recipient is selected based on the following criteria:

- Student ratings and feedback via EC-Council evaluations Participation in supporting student initiatives, clubs, and events.- Ability to take on new EC-Council certifications.- Supporting faculty training initiatives.- Attendance at EC-Council events and webinars.- Incorporating new programs and new technologies across credit or non-credit programs.… and more.

受講生からの高評価、学生活動の支援、新しい資格の取得、教員研修の支援、イベントやウェビナーへの参加、新しいプログラムや技術の導入など、幅広く評価をいただき受賞となりました。

■教育事業本部 教育事業部 小林 浩史プロフィール

■担当講座

EC-Council各認定コース(CCT、CND、CEH、CCSE、CHFI)

ISC2 公式CISSP CBKトレーニング

SecuriSTゼロトラストコーディネーター 応用編

■保有資格

EC-Council CSCU、CCT、CND、CEH、CSA、SSSE、CHFI、CEH Master

ISC2 CC、SSCP、CCSP、CISSP

IPA 情報処理安全確保支援士

■プロフィール

1993年日本電気株式会社入社。教育部門に所属し、セキュリティ関連研修の企画、開発、実施業務を行い、入門コースから上級コースまで幅広く担当。

2005年からISC2公式インストラクターとして、CISSPオフィシャルセミナーの講師も務めている。

また近年では、官公庁の職員や重要インフラ事業者のCSIRT要員に対して、インシデント対応の演習を行い、国のサイバーセキュリティ人材育成にも貢献。

2021年7月よりグローバルセキュリティエキスパート株式会社に所属し、現在、EC-Councilの各種認定コースの講師として、セキュリティ専門家育成に力を入れている。

・ISC2アジア・パシフィック 情報セキュリティ・リーダーシップ・アチーブメント(ISLA)

「Senior Information Security Professional部門」受賞(2016年)

・東京電機大学 国際化サイバーセキュリティ学特別コース(CySec) 模範表彰(2019年)、継続表彰(2024年)

・EC-Council Instructor Circle of Excellence Award受賞(2023年)

■小林浩史より受賞にあたってコメント

この度、「EC-Council Instructor Circle of Excellence Award」を2年連続で受賞することができ、大変光栄に思います。昨年受賞したときに、「この賞に恥じないよう、受講者の方が満足できる研修を提供し続けていこう」と思いましたが、それが実践できたことを証明するものとして、非常にうれしく思います。

評価いただいたEC-Council、いつもサポートしていただいている弊社チームメンバー、そして何よりも研修にご参加いただいた受講者の皆様に感謝したいと思います。

EC-Councilのセキュリティ研修には、攻撃技術を学ぶCEH(エシカルハッキング)や防御技術を学ぶCND(ネットワークディフェンダー)というコースがあり、この2つのコースはコアスキルとして定義されていますが、2025年度はこの2つのコースが新しくなります。セキュリティ技術は絶えず変化しており新たな対策が求められるので、研修コースもそれに合わせてバージョンが定期的に変わっていきます。バージョンが変わることにより内容も増えており、紙のテキストだと枕にできるくらい分厚いものになっていますが(笑)

そのようなたくさんの内容、新しい技術を、今後も皆様にできる限りわかりやすく、ポイントを絞って、そして楽しくお伝えしていきたいと思いますので、引き続きEC-Councilの研修、そしてGSXをよろしくお願いいたします。

■EC-Councilについて

世界145か国、認定資格保有者30万人超を誇る認定資格プログラムです。幅広い講座が提供されており、育成したいエンジニアの方向性に応じてお選びいただけます。多くのIT企業・SIerに採用されており、これからセキュリティ技術を学ぶ「CCT(Certified CyberSecurity Technician)認定サイバーセキュリティ技術者」や防御の視点から学ぶ「CND(Certified Network Defender)認定ネットワークディフェンダー」を中心に、毎年受講者が増え続けています。

https://www.gsx.co.jp/services/securitylearning/eccouncil/

