ブランドアンバサダー・仁村紗和さんが着こなす 【UR TECHのサマシェア】シリーズが4月18日(金)にいよいよ販売スタート

株式会社アーバンリサーチ

URBAN RESEARCH DOORS（アーバンリサーチ ドアーズ）より、俳優・仁村紗和さんをブランドアンバサダーに起用したスペシャルコンテンツが4月1日(火)に公開。

公開後、反響のあった独自素材“UR TECH サマシェア”シリーズがいよいよ発売いたします。

年々厳しさを増す日本の夏に、ストレスなくオシャレを楽しむアイテムを。

高温多湿の不快さを軽減するオリジナルの機能素材を使用し、

一枚で着こなしがきまるデザインに仕上げました。

俳優・仁村紗和さんの着こなしと共に、快適な夏のオシャレをシェアします。

UR TECH サマシェア

高温多湿な日本の夏を快適にオシャレに過ごせるよう、吸水速乾、接触冷感、UVカットなど、夏に嬉しい機能とデザイン性を盛り込んだ新シリーズが登場。

Summer + Fresh + AirとSummer + Shareのダブルミーニングで、夏を爽やかに過ごせるアイテムをシェアします。

仁村紗和さんがブランドアンバサダーに

URBAN RESEARCH DOORSは、俳優の仁村紗和さんをブランドアンバサダーに迎えました。

ブランドと同じ大阪出身で、ドラマやSNSで見せるナチュラルな表情が魅力の仁村紗和さんが、ここちよくベーシックなお洋服を着こなしてくれます。

UR TECHのスペシャルコンテンツを始め、インスタライブへの出演など、今後も様々なお取り組みを予定しています。

UR TECH サマシェアのスペシャルコンテンツを公開

今回、仁村紗和さんにはMEN’Sアイテムを含む全7コーデを着用していただきました。

WOMEN’SコーデとMEN’Sコーデ、それぞれで見せる表情、雰囲気にも注目です。

さらに、URBAN RESEARCH DOORSのブランドアンバサダーとなった仁村紗和さんのスペシャルなインタビューとmovieを公開。

UR TECH サマシェアシリーズを着用した感想や、お気に入りのコーデなど、今回だけの仁村紗和さんをぜひシェアしてください。

> Special Contents(https://www.urban-research.jp/special/250401_doors_urtech_sp/?_ga=2.174666594.1135308523.1744938443-1212689037.1738886534)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XGjw2DQHh3U ]

仁村紗和（にむらさわ）

1994年10月13日、大阪府枚方市出身。サンミュージックプロダクション所属。主な出演作は、NHK連続テレビ小説『おちょやん 』（20年）、ドラマ「あなたのブツが、ここに」（22年）、映画『劇場版 美しい彼～eternal～』（23年）、ドラマ『わたしのお嫁くん』（23年）、ドラマ「真夏のシンデレラ」（23年）、映画『ラストマイル』（24年）、ドラマ『若草物語-恋する姉妹と恋せぬ私-』（24年）など。ドラマ『SHUT UP』（23年）で、アジアコンテンツアワード&グローバルOTTアワード2024 最優秀新人賞受賞。2025年4月より、ドラマ『あなたを奪ったその日から』出演。

「URBAN RESEARCH DOORSのアンバサダーを務めることになりました、仁村紗和です。私も10代の頃から馴染みのあるブランドでとても嬉しく思っています。今回着用させていただいたお洋服は夏の晴れた日に心地よく過ごせるような機能性抜群のお洋服達です。生活に溶け込んで暖かな陽射しを浴びながら自然な表情で撮影ができましたのでぜひウェブサイトもご覧いただけたらと思います。」

LINE UP For WOMEN

#1 UR TECH サマシェア バックデザインプルオーバー

価格：\6.050 (税込)

カラー：OFF / GREIGE / LILAC / NAVY

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/product/doors/tops/DRA5-21E110/?utm_source=media&utm_medium=referral&utm_campaign=250401_doors_news_661734_urtech_01&_ga=2.241883074.1135308523.1744938443-1212689037.1738886534)

#2 UR TECH サマシェア タックスリーブプルオーバー

価格：\6.050 (税込)

カラー：OFF / ORANGE / BLUE / BLACK

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/product/doors/tops/DRA5-21E111/?utm_source=media&utm_medium=referral&utm_campaign=250401_doors_news_661734_urtech_02&_ga=2.208262226.1135308523.1744938443-1212689037.1738886534)

#3 UR TECH サマシェア ドロストブラウス

価格：\8,800 (税込)

カラー：OFF / CCL / BLUE

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/product/doors/tops/DRA5-23E107/?utm_source=media&utm_medium=referral&utm_campaign=250401_doors_news_661734_urtech_03&_ga=2.138157936.1135308523.1744938443-1212689037.1738886534)

#4 UR TECH サマシェア バックドロストキャミワンピース

価格：\9,900 (税込)

カラー：GRAY / BLACK

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/product/doors/one-piece/DRA5-26E103/?utm_source=media&utm_medium=referral&utm_campaign=250401_doors_news_661734_urtech_04&_ga=2.138157936.1135308523.1744938443-1212689037.1738886534)

#5 UR TECH サマシェア ストレートイージーパンツ

価格：\8,250 (税込)

カラー：CCL / BLUE

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/product/doors/bottoms/DRA5-24E208/)

LINE UP For MEN

#1 UR TECH サマシェア クルーネックT-SHIRT

価格：\6,050 (税込)

カラー：WHITE / L.BLUE / BLACK×GRY / BLACK

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/product/doors/tops/DRA5-11H511/?utm_source=media&utm_medium=referral&utm_campaign=250401_doors_news_661734_urtech_06&_ga=2.240153411.1135308523.1744938443-1212689037.1738886534)

#2 UR TECH サマシェア ドロストT-SHIRT

価格：\7,260 (税込)

カラー：WHITE / BLACK×GRY / BLACK

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/product/doors/tops/DRA5-11H512/?utm_source=media&utm_medium=referral&utm_campaign=250401_doors_news_661734_urtech_07&_ga=2.181498983.1135308523.1744938443-1212689037.1738886534)

#3 UR TECH サマシェア シャツカーディガン

価格：\9,350 (税込)

カラー：GRAY / L.BLUE / CHARCOAL / BLACK

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/product/doors/tops/DRA5-13H505/?utm_source=media&utm_medium=referral&utm_campaign=250401_doors_news_661734_urtech_08&_ga=2.181498983.1135308523.1744938443-1212689037.1738886534)

#4 UR TECH サマシェア ポロシャツ

価格：\8,250 (税込)

カラー：L.BLUE / CHARCOAL / BLACK

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/product/doors/tops/DRA5-13H506/?utm_source=media&utm_medium=referral&utm_campaign=250401_doors_news_661734_urtech_09&_ga=2.238580416.1135308523.1744938443-1212689037.1738886534)

#5 UR TECH サマシェア イージーパンツ

価格：\9,900 (税込)

カラー：GRAY / L.BLUE / CHARCOAL / BLACK

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/product/doors/bottoms/DRA5-14H505/?utm_source=media&utm_medium=referral&utm_campaign=250401_doors_news_661734_urtech_10&_ga=2.136344432.1135308523.1744938443-1212689037.1738886534)

#6 UR TECH サマシェア イージーショーツ

価格：\8,800 (税込)

カラー：L.BLUE / CHARCOAL / BLACK

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/product/doors/bottoms/DRA5-14H506/?utm_source=media&utm_medium=referral&utm_campaign=250401_doors_news_661734_urtech_11&_ga=2.219422553.1135308523.1744938443-1212689037.1738886534)

UR TECH（ユーアールテック）

株式会社アーバンリサーチが独自開発した“オリジナルの機能性素材”です。

“冬は暖かく、夏は涼しく” だけではなく、環境の変化・時代の変化に対応する機能を盛り込んだ、ファッション性に富んだ素材になっております。

アーバンリサーチグループの各レーベルで、このUR TECH素材のアイテムを展開しています。