シックスセンシズ 京都が米国大手旅行雑誌「トラベル・アンド・レジャー」による「2025 IT List of Best New Hotels」に選出

自然派ラグジュアリーリゾート「シックスセンシズ 京都」(総支配人:ニコラス・ブラック/Nicolas Black)は、米国の大手旅行専門誌『Travel + Leisure(トラベル・アンド・レジャー)』が4月16日に発表した「Travel + Leisure 2025 It List of Best New Hotels」において、世界の優れた新しいホテルのひとつとして選出されました。

シックスセンシズ 京都は、ウェルネス、サステナビリティ、そして非日常の体験を融合させた自然派ラグジュアリーリゾート「シックスセンシズ」の日本初進出として、2024年4月23日に開業しました。自然と調和したバイオフィリックデザインを採用し、日本文化が最も花開いた平安時代の雅をデザインコンセプトに据えた、都市型リゾートです。

全81室の客室は、日本の民話や伝承をインスピレーションとした、シックスセンシズならではの「Fun & Quirky(遊び心とひねり)」あふれる空間に仕上がっています。プライベートな日本庭園を備えた「プレミア スイート ガーデン」や、広さ238平方メートル を誇る「3ベッドルーム ペントハウス スイート」など、ラグジュアリーで個性的な滞在をご提供します。

館内には、世界的な評価を得ている「シックスセンシズ スパ」をはじめ、二十四節気に着想を得て旬の食材をサステナブルに提供するシーズナルダイニング「Sekki」、国産ジンやリキュールを揃えるカクテルバー「Nine Tails」、さらにシックスセンシズならではのサステナビリティを学ぶ拠点「アースラボ」など、豊かな滞在体験を彩るユニークな施設が揃います。

京都府唯一の水中ボディワーク専用プールなど、ウェルネス施設が充実したシックスセンシズ スパ 京都シックスセンシズならではのサステナビリティを学ぶための拠点「アースラボ

今回の選出について、総支配人のニコラス・ブラックは次のように述べています。

シックスセンシズ京都が、Travel + Leisure(トラベル・アンド・レジャー)誌の2025年度版「It List of Best New Hotels」に選出されたことを大変光栄に思います。これはシックスセンシズにとっても日本初上陸の大きな節目であり、ウェルネスとサステナビリティに対する革新的なアプローチを通じて、お客様がご自身にとって本当に大切なものと再びつながることをお手伝いする ― そんな新しいラグジュアリーのかたちを、京都からご紹介できることを誇りに思っています。

■Travel + Leisure(トラベル・アンド・レジャー)のIt Listについて

「Travel + Leisure」は、世界のラグジュアリートラベルをリードする米国の旅行専門誌です。毎年発表される「It List」では、編集者やリポーターが実際に訪れた世界中の新規および改装ホテル、クルーズ船の中から、最も印象的だった施設を厳選し、優れたホスピタリティ体験を提供する100軒を紹介しています。その選定は、旅行業界における高い信頼と権威を誇っています。

■シックスセンシズ 京都 施設概要

所在地:京都府京都市東山区妙法院前側町431

客室数:81(うちスイート8室)

電話番号:075-531-0700(ホテル代表)

アクセス:各線京都駅よりタクシーで約7分

京阪七条駅から徒歩約10分

Webサイト:https://www.sixsenses.com/jp/kyoto

■シックスセンシズ 京都について:

京都・東山という歴史地区の中心部に佇むシックスセンシズ 京都は、総合的なウェルネス、サステナビリティ、そして非日常の体験を融合させた、都会にありながらも心安らぐ自然派ラグジュアリーホテルです。ホテルのデザインは、日本独自の芸術文化がもっとも花開いた平安時代にインスピレーションを得ており、81室の客室とスイートにもモダンで遊び心あふれるタッチとともに、雅な物語が広がっています。シックスセンシズ スパは禅の哲学と現代科学を調和させ、シーズナルダイニング Sekki(節気)は日本古来の暦に基づき、環境に配慮した料理を提供します。アースラボとアルケミーバーは本格的でインタラクティブな体験を特徴としており、古都・京都でつながりと再生の旅へとゲストを導きます。

■シックスセンシズについて:

現在26軒のリゾートとホテルを運営しています。このほか、42軒の開発プロジェクトも進行中です。IHGホテルズ&リゾーツファミリーの一員であるシックスセンシズは、地域コミュニティとの共生、サステナビリティ、エモーショナル・ホスピタリティ、ウェルネス、独創性にあふれた特別な体験に対する徹底したコミットメントで、世界をリードしています。極上の離島リゾート、山岳リトリート、アーバンホテルなど、いずれのプロパティにおいても、旅の真の目的を感じることが出来、ゲスト自身や周囲の人々、ゲストを取り巻く世界とのつながりを深めることができるよう、感覚を呼び覚ますことをビジョンとしています

■シックスセンシズ レジデンスについて:

オーナーの個性が反映された快適なプライベートヴィラやアパートメントで、シックスセンシズならではのリゾートライフをお楽しみいただけます。シックスセンシズの世界中のプロパティでの特別なステータスを含む多彩な特典が付いたレジデンスは、何世代にもわたり価値が高まっていく長期的な投資です。

■シックスセンシズ スパについて:

全てのシックスセンシズのリゾートとホテルに併設されているほか、独立型のスパも展開しています。感性と感覚を大切にしたローテクな要素とハイテクな技術の両方を兼ね備え、ホリスティックウェルネス、統合医療、健康長寿のためのメニューを幅広く提供しています。



