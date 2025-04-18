『堂珍嘉邦 Billboard Live Tour 2025』3年連続開催となるビルボードライブ公演を記念してオリジナルグッズを販売！
株式会社阪神コンテンツリンクでは、堂珍嘉邦のビルボードライブ公演を記念して、オンラインショップ「Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）」にて、 4月18日（金）12:00より、オリジナルグッズを販売いたします。「公演限定トートバッグ」に加え、本公演の「ライブフォトグッズ（2Lアクリルフォトフレーム・A4アクリルフォトプレート）」も併せて販売！詳細はShop.Merchan.jpにて随時お知らせいたします（トートバッグは、公演当日、会場でも数量限定で販売予定）。ぜひこの機会にお買い求めください。
■オンラインショップ「Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）」
『堂珍嘉邦 Billboard Live Tour 2025』公演限定オリジナルグッズを販売！
★特設ページ★（Shop.Merchan.jp）： https://shop.merchan.jp/collections/dohchin2025
■『堂珍嘉邦 Billboard Live Tour 2025』
ソロ・アーティストとしても音楽の化学反応を探求する堂珍嘉邦（CHEMISTRY）がビルボードライブに再降臨。テレビ東京のオーディション番組『ASAYAN』の男性ボーカリストオーディションを経て、2001年にCHEMISTRYとしてデビュー。以降、ソロ・アーティストとしてもキャリアをスタートし、感性を突き詰めた音楽性でファンを魅了し続けている。ニューシングル「BETWEEN SLEEP AND AWAKE」「HEAVENLY」の2曲を掲げて開催した【堂珍嘉邦LIVE 2024 ”Now What Can I see?～Drunk Garden～”】の2DAY公演も成功に収め、益々輝きを放つ彼が贈るビルボードライブ公演。連続3年目の開催となり円熟味を増す彼が、春の訪れを知らせるプレミアム・ナイトをお見逃しなく。
◎公演情報
2025年4月19日（土）ビルボードライブ大阪（大阪/梅田）
1stステージ 開場 15:00/開演 16:00
2ndステージ 開場 18:00/開演 19:00
2025年4月25日（金）ビルボードライブ横浜（横浜/馬車道）
1stステージ 開場 16:30/開演 17:30
2ndステージ 開場 19:30/開演 20:30
2025年4月26日（土）ビルボードライブ横浜（横浜/馬車道）
1stステージ 開場 15:00/開演 16:00
2ndステージ 開場 18:00/開演 19:00
★関連URL★
・Official Site： https://dohchin.com/
・Billboard Live： https://www.billboard-live.com
■Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）
音楽・スポーツ・アニメ・鉄道・ゲーム・漫画といった様々なジャンルのIP（知的財産、ロゴ、イラスト等）を使用したオリジナルグッズを購入いただけるECショップです。IPホルダーの監修を受けた公式キャラクターグッズなど「ここでしか買えないグッズ」を多数取り揃えています。
★ショップサイト★
・ https://shop.merchan.jp
※掲載の際は、右記【 】内の記載をお願いいたします。【(C)Merchan.jp (C)2025株式会社 阪神コンテンツリンク】
＜会社概要＞
株式会社阪神コンテンツリンク HANSHIN CONTENTS LINK CORPORATION
本社所在地 大阪市福島区海老江1丁目1番31号 阪神野田センタービル10F
資本金 230,000千円（阪神電気鉄道株式会社 100％出資。阪急阪神東宝グループ）
事業内容 コンテンツ事業、音楽事業、広告メディア事業、サイン制作事業
株式会社阪神コンテンツリンク https://hcl-c.com/
リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/fd13715128104af78aa732a8b22588db17b0f21f.pdf
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1