『堂珍嘉邦 Billboard Live Tour 2025』3年連続開催となるビルボードライブ公演を記念してオリジナルグッズを販売！

株式会社阪神コンテンツリンクでは、堂珍嘉邦のビルボードライブ公演を記念して、オンラインショップ「Shop.Merchan.jp(ショップ・マーチャンドットジェイピー)」にて、 4月18日(金)12:00より、オリジナルグッズを販売いたします。「公演限定トートバッグ」に加え、本公演の「ライブフォトグッズ(2Lアクリルフォトフレーム・A4アクリルフォトプレート)」も併せて販売!詳細はShop.Merchan.jpにて随時お知らせいたします(トートバッグは、公演当日、会場でも数量限定で販売予定)。ぜひこの機会にお買い求めください。

■オンラインショップ「Shop.Merchan.jp(ショップ・マーチャンドットジェイピー)」

『堂珍嘉邦 Billboard Live Tour 2025』公演限定オリジナルグッズを販売!

★特設ページ★(Shop.Merchan.jp): https://shop.merchan.jp/collections/dohchin2025

■『堂珍嘉邦 Billboard Live Tour 2025』

ソロ・アーティストとしても音楽の化学反応を探求する堂珍嘉邦(CHEMISTRY)がビルボードライブに再降臨。テレビ東京のオーディション番組『ASAYAN』の男性ボーカリストオーディションを経て、2001年にCHEMISTRYとしてデビュー。以降、ソロ・アーティストとしてもキャリアをスタートし、感性を突き詰めた音楽性でファンを魅了し続けている。ニューシングル「BETWEEN SLEEP AND AWAKE」「HEAVENLY」の2曲を掲げて開催した【堂珍嘉邦LIVE 2024 ”Now What Can I see?~Drunk Garden~”】の2DAY公演も成功に収め、益々輝きを放つ彼が贈るビルボードライブ公演。連続3年目の開催となり円熟味を増す彼が、春の訪れを知らせるプレミアム・ナイトをお見逃しなく。

◎公演情報

2025年4月19日(土)ビルボードライブ大阪(大阪/梅田)

1stステージ 開場 15:00/開演 16:00

2ndステージ 開場 18:00/開演 19:00

2025年4月25日(金)ビルボードライブ横浜(横浜/馬車道)

1stステージ 開場 16:30/開演 17:30

2ndステージ 開場 19:30/開演 20:30

2025年4月26日(土)ビルボードライブ横浜(横浜/馬車道)

1stステージ 開場 15:00/開演 16:00

2ndステージ 開場 18:00/開演 19:00

★関連URL★

・Official Site: https://dohchin.com/

・Billboard Live: https://www.billboard-live.com

■Shop.Merchan.jp(ショップ・マーチャンドットジェイピー)

音楽・スポーツ・アニメ・鉄道・ゲーム・漫画といった様々なジャンルのIP(知的財産、ロゴ、イラスト等)を使用したオリジナルグッズを購入いただけるECショップです。IPホルダーの監修を受けた公式キャラクターグッズなど「ここでしか買えないグッズ」を多数取り揃えています。

★ショップサイト★

・ https://shop.merchan.jp

