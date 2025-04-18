株式会社アイキャットと株式会社Medical Shift、歯科医院向け製品・サービスの相互紹介に関する業務提携を締結

概要

株式会社アイキャット

株式会社アイキャット（本社：大阪市淀川区、代表取締役CEO：西願 雅也、以下「iCAT」）と株式会社Medical Shift（本社：東京都文京区、代表取締役：宮井 崇行・堀琢馬、以下「Medical Shift」）は、歯科医院向け製品・サービスの相互紹介に関する業務提携を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本提携により、両社が有する顧客基盤を活用し、相互の製品・サービスの販売促進を図るとともに、歯科医院、ひいては患者様に対するサービス向上に一層努めてまいります。

提携内容

iCATが取り扱う歯科医療機器、ソフトウェア、その他デジタル系商材と、Medical Shiftが取り扱うウェブマーケティングサービスを、双方の取引先歯科医院に向けて相互紹介します。

提携による効果

■医療機関の選択肢拡大

それぞれの製品・サービス（支援）を相互に紹介することで、歯科医院は必要に応じた製品・サービス（支援）を選択できる環境が整います。

■患者様への利便性向上

歯科医院が充実したデジタル技術を導入しマーケティングサポートを得ることで、治療環境やサービス品質の向上が期待されます。

今後の方針

今回の協力は相互紹介を中心とした取り組みであり、引き続き様々な企業との連携も視野に入れています。歯科医療の発展や患者様の満足度向上を最優先に、引き続き柔軟な体制で取り組みを進めてまいります。

株式会社アイキャットについて

所在地：〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-19-15 第3三ツ矢ビル3F

代表者：代表取締役CEO 西願 雅也

事業内容：

1)医療用手術支援シミュレーションソフトの開発、販売、製造、輸入、輸出、保守、賃貸

2)医療用材料、医療衛生用品の開発、販売、製造、輸入、輸出、保守、賃貸

3)医療機器、その他医療用機械器具の開発、販売、製造、輸入、輸出、保守、賃貸

4)医療に関する講習会・セミナーの開催

5)医療用金融商品の取扱いに関する代理店業務

6)前各号に附帯関連する一切の事業

Webサイト：https://www.icatcorp.jp/

株式会社アイキャット（iCAT Corporation）は大阪大学歯学部の研究成果を基に2003年に設立された大学発ベンチャーです。臨床の現場ニーズを知る歯科医師でもある創業者が研究開発に携わり、3DシミュレーションとCAD/CAMを融合させた歯科インプラント手術支援システムや、独自の画像再構成技術による高画質歯科用CT装置など、先進的なソリューションを開発・販売してきました。

近年ではAI診断支援システムやチェアサイド細菌検査システムなど、さらに事業の裾野を広げております。

株式会社Medical Shiftについて

所在地：〒112-0004 東京都文京区後楽2-3-21 住友不動産飯田橋ビル4F

代表者：代表取締役 宮井 崇行・堀琢馬

事業内容：

1)歯科矯正の総合専門サイト「ハーウェル」

2)医院向けの集患サポート

3)医院向けの矯正フルサポート「スマイルモア」

4)歯科レントゲンのAI説明システムの開発

5)歯科衛生士の労働力マッチングサービス「デンタルマッチ」

Webサイト：https://www.medicalshift.co.jp/