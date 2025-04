＜EP.3-1＆3-2＞スチール写真公開！SM所属・期待のルーキー“Hearts2Hearts”が初のキャンプに挑戦、難しすぎるミッションに全員が思考停止!?

株式会社インタラクティブメディアミックス

全世界から大注目を集めているSMの新人グループ“Hearts2Hearts”。デビューして間もない彼女たちの気になる素顔が明かされるリアルバラエティ『Chat Hearts2Hearts』がAmazon Prime Video「Music K」にて毎週2エピソードずつ日本独占配信中(全12エピソード)。本日、最新エピソード3-1、3-2のビハインドスチール写真を公開いたします。

『Chat Hearts2Hearts』配信ページはこちら(https://amzn.to/4jiE27X)

●楽しいはずの“キャンプデー”で待ち構えるミッションとは…!?

※この記事はEP. 3-1,3-2のネタバレを含みます

2025年2月24日に1stシングル<The Chase>で待望のデビューを果たした、SM所属の新人ガールズグループ“Hearts2Hearts”。8人による息の合ったパフォーマンスなど、実力の高さからも世界中から注目を集めている彼女たちの魅力溢れるバラエティ『Chat Hearts2Hearts』がPrime VideoのK-POP専門チャンネル“Music K”にて毎週水曜16時より2エピソードずつ更新中(全12エピソード)。

今週4/16(水)に公開された最新エピソード3-1、3-2では、メンバー全員が人生初となるキャンプに挑戦。キャンプ場へ向かうバスの中では、それぞれがペアになって行われた“相棒デー”を振り返りながらトークに花を咲かせます。そんな中で突如、買い物に使うためのお小遣いアップを懸けた絶対音感ゲームが始まり、メンバー達は真剣な眼差しで挑みます。

その後スーパーに到着した彼女たちは、制限時間10分という短い時間の中でバーベキューの食材を集めますが、なんとキャンプ場で全て没収されてしまう事態が発生。そして奪われた食材を取り戻すために3つのミッションに挑むことに。一つ目のミッションでは、リーダーのジウがヒントをもとにテントの中に隠れているメンバーを一人ずつ当てていくという難解な試練が待ち構えていて…?気になるミッションの全容とその結果はぜひ本編でお楽しみください。

そんな“Hearts2Hearts”の個性溢れるバラエティ『Chat Hearts2Hearts』は、毎週水曜16時に2エピソードずつ最新話を更新予定。現在エピソード1-1はPrime Videoにて無料公開、1-2、2-1、2-2はプライム会員見放題となっており、今週公開されたエピソード3-1以降はMusic Kの会員を対象に独占配信いたします。(全12エピソード)

さらに“Music K”公式サイトや公式SNSでは、番組に関する情報を続々と更新中ですので、ぜひ本編と併せてチェックしてみてください。

・『Chat Hearts2Hearts』配信ページはこちら(https://www.amazon.co.jp/Chat-Hearts2Hearts/dp/B0DYC8M5YT?crid=35X658VL25AZ9&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Phhj5qapAqdR_rXrnrVbsg.3RfKcbrco7stsVulOhTyBIVaQAWax3AMOtqMRvtIj0k&dib_tag=se&keywords=Chat+Hearts2Hearts&qid=1743676364&sprefix=chat+hearts2hearts,aps,171&sr=8-1&linkCode=sl2&tag=channelk0d-22&linkId=63cc78e8fcbebe0e455a2a8c7471d46c&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl)

・「Music K」公式サイトはこちら(https://music-k.com/)

・「Music K」公式X:@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

・「Music K」公式TikTok:musick.pr(https://www.tiktok.com/@musick.pr)

・「Music K」公式サイトはこちら(https://music-k.com/)

・「Music K」公式X:@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

・「Music K」公式TikTok:musick.pr(https://www.tiktok.com/@musick.pr)

●<3-1、3-2>スチール写真公開

●作品概要

タイトル:『Chat Hearts2Hearts』

配信開始日:2025年4月2日(水)16時~

配信先:Amazon Prime Video「Music K」にて日本独占配信

Amazon 配信ページはこちら:https://amzn.to/43TIZir

話数:1エピソード 約25分 / 全12エピソード / 毎週水曜日16時 / 週2エピソードずつ配信

コピーライト:(C) SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

●Music Kとは?

Prime Video内で、韓国を代表する歌番組や音楽系バラエティ番組など、人気アイドルたちが多数出演する韓国コンテンツを約100タイトル以上お楽しみいただけるK-POP専門チャンネルです。

“SHINee”の15年間の軌跡を描いた映画『MY SHINee WORLD』や、“SEVENTEEN”のステージ裏の姿を描いたドキュメンタリー番組『マジックアワー ザ・SEVENTEEN』、デビューを迎えた新人アイドルたちの練習室での様子を中心に知られざる姿をお届けするオリジナル番組『Music Kへようこそ!』など、K-POP好きにご満足いただけるコンテンツを続々と配信中。どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」

・月額料金:550円(税込)

※別途Amazonプライム(600円(税込)/月 or 5900円(税込)/年)への加入が必要です

※新規ご登録で最初の14日間無料お試し視聴が可能

・公式サイトはこちら(https://music-k.com/)

・ご登録はこちら(https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/ref=atv_3p_mus_c_KbWX4r_HS01a5a8_1_1?benefitId=musickjp&node=2351649051)

・公式X:@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

・公式TikTok:musick.pr(https://www.tiktok.com/@musick.pr)