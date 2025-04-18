TVアニメ「アオのハコ」LINEスタンプ第2弾　配信開始のお知らせ

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株式会社Creative Plus

　株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、TVアニメ「アオのハコ」LINEスタンプ第2弾（(C)三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会）の配信を開始したことをお知らせいたします。




■「アオのハコ」とは


「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて好評連載中の三浦糀による大人気マンガ『アオのハコ』。


等身大のキャラクター達がそれぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、


“誰かを好きになった時”の心の機微を繊細に描いた本作は、


2021年4月の連載開始から多くの読者を魅了している。


青さが胸を衝く、青春部活ラブストーリーが2024年10月にアニメ化され、第2期の制作も決定している。



【作品公式サイト】


https://aonohako-anime.com/



【作品公式X】


https://x.com/aonohako_PR



【作品公式TikTok】


https://www.tiktok.com/@aonohako_pr



■LINEコンテンツの配信はこちら


LINEスタンプ　TVアニメ「アオのハコ」第2弾（40点 100 コイン／250 円）


LINE STORE 　 https://line.me/S/sticker/30307812




※参考情報



・株式会社エムアップホールディングス



代表取締役　　　美藤宏一郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業


URL　　　　　　https://m-upholdings.co.jp/



・株式会社Creative Plus



代表取締役　　　加藤周太郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業


URL　　　　　　http://www.creativeplus.co.jp/





■本件に関するお問い合わせ先


株式会社Creative Plus


お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp



以上