TVアニメ「アオのハコ」LINEスタンプ第2弾 配信開始のお知らせ
株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、TVアニメ「アオのハコ」LINEスタンプ第2弾（(C)三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会）の配信を開始したことをお知らせいたします。
■「アオのハコ」とは
「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて好評連載中の三浦糀による大人気マンガ『アオのハコ』。
等身大のキャラクター達がそれぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、
“誰かを好きになった時”の心の機微を繊細に描いた本作は、
2021年4月の連載開始から多くの読者を魅了している。
青さが胸を衝く、青春部活ラブストーリーが2024年10月にアニメ化され、第2期の制作も決定している。
【作品公式サイト】
https://aonohako-anime.com/
【作品公式X】
https://x.com/aonohako_PR
【作品公式TikTok】
https://www.tiktok.com/@aonohako_pr
■LINEコンテンツの配信はこちら
LINEスタンプ TVアニメ「アオのハコ」第2弾（40点 100 コイン／250 円）
LINE STORE https://line.me/S/sticker/30307812
※参考情報
・株式会社エムアップホールディングス
代表取締役 美藤宏一郎
本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階
事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業
URL https://m-upholdings.co.jp/
・株式会社Creative Plus
代表取締役 加藤周太郎
本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階
事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業
URL http://www.creativeplus.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社Creative Plus
お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp
以上