日本を代表する作曲家・岩代太郎の還暦＆活動35周年を記念した特別公演が開催決定！

株式会社サンライズプロモーション東京

映画「レッドクリフ」、「Fukushima 50」、「殺人の追憶」、「血と骨」、ドラマ「白線流し」、「義経」、「あぐり」など…国内外を問わず多くの映像作品で音楽を手がけた不世出の作曲家・岩代太郎。その還暦と活動35周年を記念した特別公演をBunkamura オーチャードホールで開催します。

本公演では岩代太郎の作曲・指揮・ピアノにて、東京フィルハーモニー交響楽団、ソリスト4名らとともに、選りすぐりの名曲たちを披露します。自身のライフワークとする「オトブミ集~絆」コーナーでは、俳優の佐藤浩市をスペシャルゲストとして迎え、苦難と向き合い、悲しみを乗り越えてきた人々のメッセージを繊細なピアノ演奏で届けます。

岩代太郎、一度限りとなる魂のステージにご期待ください。

■予定プログラム(一部)

映画「レッドクリフ」

映画「殺人の追憶」

NHK連続テレビ小説「あぐり」

フジTV系「白線流し」

フジTV系「WITH LOVE」

NHK大河ドラマ「葵 徳川三代」

NHK大河ドラマ「義経」

映画「Fukushima 50」

映画「血と骨」ほか

などの作品から選りすぐりの楽曲を披露します。

※やむを得ない事情により、演奏予定曲目や出演者が変更となる場合がございます。

【岩代太郎 コメント】

還暦とは「元の暦に還る」こと。

だから魂を込めてきた「これまで」を振り返りつつ、

新たに始まる「これから」もお届けしたいと思い立ちました。

私にとって、オール自作自演によるオーケストラ・コンサートは

きっと生涯最後のステージとなることでしょう。

躍動する120分をお聴き逃しなきよう、皆様のお越しを心待ちにしております。

~ 岩代太郎 ~

『岩代太郎 60年目のシンフォニア~還暦記念コンサート~ presented by 辻・本郷 税理士法人』

■日時

2025年8月24日(日) 16:00開演

※開場は開演の45分前を予定しています

■出演

岩代太郎(作曲・指揮・ピアノ)

竹澤恭子(ヴァイオリン)、三舩優子(ピアノ)、森麻季(ソプラノ)、新倉瞳(チェロ)

東京フィルハーモニー交響楽団(管弦楽)、松本志のぶ(MC)

佐藤浩市(スペシャルゲスト・朗読)

■会場

Bunkamuraオーチャードホール

〒150-8507 東京都渋谷区道玄坂2-24-1

・JR線「渋谷駅」ハチ公口より徒歩7分

・東京メトロ銀座線、京王井の頭線「渋谷駅」より徒歩7分

・東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」A2出口より徒歩5分

■チケット

S席8,800円、A席7,000円 B席5,500円 U-25席2,000円

・プレイガイド最速先行発売

チケットぴあ 抽選受付期間:4月18日(金)正午~24日(木)23:59

https://w.pia.jp/t/iwashiro-taro2025/

・プレイガイド先行発売

先着先行受付期間:4月25日(木)10:00~5月26日(月)23:59

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/iwashiro-taro2025/

ローソンチケット https://l-tike.com/iwashiro-taro2025/

イープラス https://eplus.jp/iwashiro-taro2025/

CNプレイガイド https://www.cnplayguide.com/iwashiro-taro2025/

楽天チケット https://r-t.jp/iwashiro-taro2025

My Bunkamura https://mybun.jp

読売新聞オンラインチケットストア https://ticket.yomiuri.co.jp/sf/tkt25/web

※My Bunkamuraは、5/2(金)から受付開始となります。読売新聞オンラインチケットストアの販売は後日、公演情報サイトで発表します。

・一般発売

5月30日(金)10:00~

取り扱い窓口は公演情報サイトにてご確認ください。

公演情報サイト:https://sunrisetokyo.com/detail/30210/

■注意事項

※全て税込み。

※U-25席は一般発売以降の取り扱い、当日引換券にて販売します。

※未就学児入場不可。

※公演中止を除き、いかなる場合であってもお買い求めいただきましたチケットのキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※車いすをご利用のお客様は、事前にサンライズプロモーション東京(0570-00-3337)へご連絡ください。また、車椅子スペースには限りがございますため、ご購入のお座席でご観劇いただく場合もございます。予めご了承くださいませ。

※チケットはお一人様1枚必要です。

※やむを得ない事情により、予定プログラムや出演者が変更となる場合がございます。

※お席の場所によりましては舞台・映像・演出の一部が見えづらい場合がございます。

■主催

読売新聞社/テレビマンユニオン

■特別協賛

お問い合わせ:サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日正午~午後3時)

出演者プロフィール

【岩代太郎(作曲・指揮・ピアノ)】

撮影 :山本信介

1965年東京都出身。東京芸術大学音楽学部作曲科首席卒業、同大学院修士課程首席修了。

在学中に南弘明、近藤譲、松下功、黛敏郎各氏に師事。1991年修了作品「TO THE FARTHEST LAND OF THE WORLD(世界のいちばん遠い土地へ)」がシルクロード管弦楽国際作曲コンクールにて最優秀賞を受賞。同曲は東京芸術大学資料館に永久保存されている。

以後30年以上に渡り国内外を問わず、映像音楽を中心に幅広いジャンルで活躍。映画「血と骨」「春の雪」「蝉しぐれ」「利休にたずねよ」「Fukushima 50」「キネマの神様」で日本アカデミー賞優秀音楽賞、「闇の子供たち」で毎日映画コンクール音楽賞、「レッドクリフ 1&2」で香港金像奨最優秀音楽賞などを受賞。他に映画「殺人の追憶」「あゝ、荒野」「新聞記者」「月」「首」や、最新作「ゆきてかへらぬ」「35年目のラブレター」など、現在までに80作品以上の映画音楽を手掛けてきた。TVでもNHK 連続テレビ小説「あぐり」、大河ドラマ「葵・徳川三代」「義経」ほか多数を手掛け、今年3月には自身の原案・音楽によるNHK土曜ドラマ「水平線のうた」がオンエアされた。東日本大震災の復興支援事業音楽プロジェクト「魂の詩」や、新型コロナ感染拡大に際しての音楽啓蒙活動プロジェクト「Kizuna Piano」、さらにはNPO法人「オトブミ集~絆」の発起人として社会貢献活動にも取り組む。また演劇と音楽の新しいカタチの舞台作品「奏劇」を企画。既成のジャンルやスタイルにこだわらない、多角的な創作活動に取り組んでいる。2006年より東京都交響楽団・理事。

■岩代太郎 還暦シリーズ(https://www.its-club.com/kanreki.html)

舞台公演│奏劇「ミュージック・ダイアリー」(企画原案・音楽) 全12公演

書籍│作曲人生讃歌(自著)

CD│60年目のシンフォニア~The Best of TARO 2025(ベスト盤アルバム)

【竹澤恭子(ヴァイオリン)】

(C)松永学

1986年インディアナポリス国際ヴァイオリン・コンクールで優勝。NYフィル、シカゴ響、ロンドン響、ロイヤル・コンセルトヘボウ管など、世界の主要オーケストラと共演。指揮者では、メータ、デュトワ、シャイー、ケント・ナガノ、ブロムシュテット、小澤征爾らと共演。国際コンクールの審査員も数多く務め、国内外の音楽祭にも出演を重ねる。使用楽器は、1724年製アントニオ・ストラディヴァリウス。現在、東京音楽大学教授、桐朋学園大学特任教授。

【三舩優子(ピアノ)】

(C)Akira Muto

1988年第57回日本音楽コンクール第1位。桐朋学園大学首席卒業後、ジュリアード音楽院留学。91年カーネギーホール及びリンカーンセンターにてアメリカ・デビュー。同年フリーナ・アワーバック国際ピアノコンクール優勝。14年よりドラム・パーカッションの堀越彰と“OBSESSION”を結成。レコーディング、海外公演、アウトリーチなどで新たなファン層を広げる。

古典から現代音楽に至る幅広いレパートリーに定評があり、シャープで切れのあるタッチと繊細で品格の美音、華のあるダイナミックな演奏は、ファンを魅了し続けている。

京都市立芸術大学教授。https://www.yukomifune.com

【森麻季(ソプラノ)】

(C)Yuji Mori

東京藝術大学、同大学院、文化庁オペラ研修所修了後、ミラノとミュンヘンに留学。 プラシド・ドミンゴ世界オペラコンクールをはじめ、多くの国際コンクールに上位入賞。 ワシントン・ナショナルオペラ、ドレスデン国立歌劇場、トリノ王立歌劇場に出演を重ねて、国際的な評価を高める。 2023年BBCプロムスにデビュー。透明感のある美声と深い音楽性は各方面から高く評価され、日本を代表するオペラ歌手として常に注目をあびる。国立音楽大学客員教授、東京音楽大学特任教授。ワシントン賞、五島記念文化賞、出光音楽賞、ホテルオークラ賞を受賞。

【新倉瞳(チェロ)】

(C)Takuya Matsumoto

桐朋学園大学音楽学部を首席卒業。バーゼル音楽院ソリストコース・教職課程の両修士課程を最高点で修了。これまでに毛利伯郎、堤剛、Thomas Demenga各氏に師事。在学中EMI Music JapanよりCDをリリースしデビュー。受賞歴も多数、近年では第18回ホテルオークラ音楽賞、第19回(2020年度)齋藤秀雄メモリアル基金賞 チェロ部門受賞。現在カメラータ・チューリッヒのソロ首席チェリストとしてスイスを拠点に幅広く活動。使用楽器は、宗次コレクションよりMatteo Goffriller(1710年製)を貸与されている。「新倉瞳Official Members "瞳の小部屋"」https://hitominiikura.fanpla.jp/

【東京フィルハーモニー交響楽団(管弦楽)】

(C)上野隆文

1911年創立。シンフォニーオーケストラと劇場オーケストラの両機能を併せもつ。名誉音楽監督チョン・ミョンフン、首席指揮者A. バッティストーニ、特別客演指揮者M.プレトニョフ。自主公演、新国立劇場他でのオペラ・バレエ演奏、NHK他における放送演奏、海外公演等で注目を集める。Bunkamuraオーチャードホールとフランチャイズ契約を締結。文京区、千葉市、軽井沢町、長岡市と事業提携を結んでいる。