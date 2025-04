【新発売！健康と美容にWアプローチ】栄養バランス力と高い吸収力に優れたハワイアンスピルリナ100％使用の栄養補助サプリメント『スピルリナゴールド』を販売開始

ナルインターナショナル合同会社

ナルインターナショナル合同会社(本社:大阪府大阪市)は、オリジナルブランド “Dr. Naturals(ドクターナチュラルズ)” の第一弾商品として、ハワイ産のスーパーフード「スピルリナ」を100%使用した栄養補助サプリメント『スピルリナゴールド』を、2025年4月18日(金)より販売開始いたします。本商品は、自然由来の成分によって日々の栄養バランスをサポートすることを目的に開発されたもので、特に女性の健康を意識した商品となります。健やかな毎日を目指す皆さまに向けた、体の内側から美と健康をサポートするサプリメントです。

スピルリナゴールド商品パッケージ

スピルリナゴールド (Spirulina GOLD) の概要

『スピルリナゴールド』は、栄養価の高さで世界的に注目されているスピルリナの中でも、特に栄養素が豊富な “ハワイアンスピルリナ” のみを厳選使用。ハワイの豊かな自然環境で育まれた高品質スピルリナの力を活かし、毎日の美容と健康を支える、栄養バランス力と吸収力に優れた “女性のためのサプリメント” として開発されました。



1日10~30粒を目安に、ライフスタイルに合わせて柔軟に摂取可能。さらに、保存料・着色料・香料を一切使用しない無添加処方のため、妊娠中・授乳期の方をはじめ、ご家族みんなの健康習慣にも安心して取り入れていただけます。忙しい日々の中でも、手軽に良質な栄養を補える自然派サプリメントです。

スピルリナゴールド商品概要

『スピルリナゴールド』の特長

- ハワイ産スピルリナ100%使用(アメリカ・ハワイ島)- 栄養素60種類以上(良質な植物性タンパク質、13種類のビタミン、18種類のミネラル、18種類のアミノ酸など)- 消化吸収率は約95%。効率よくカラダに届くため負担が少ない- 直径約8mmの小粒サイズで、女性でも飲みやすく続けやすい設計- バナジウムは他の産地のスピルリナには含まれないハワイ産特有の栄養素で、近年注目されているフィコシアニンやクロロフィルも含まれる- 子どもから高齢者まで家族で飲め、妊娠中・授乳期の方も摂取可能- 無添加(保存料・着色料・香料すべて不使用)スピルリナゴールド商品特長1.スピルリナゴールド商品特長2.

こんな方におすすめです

- 健康・美容を気遣う30~60代女性- お子様の栄養バランスを気遣う親(ママ層)- 生活習慣・食事の偏りが気になる方- お腹をスッキリさせたい方- 朝スッキリ目覚めたい方- ハリやコシを取り戻したい方

スピルリナ (Spirulina) とは

- 約30億年前から存在する、藍藻(らんそう)類に分類される微細藻類- 栄養バランスに優れ、一般的な食品より栄養価が高い「スーパーフード」として世界中で人気- 60~70%がタンパク質で構成され、18種類の必須・非必須アミノ酸のバランスが非常に優れている良質のタンパク質- ビタミン(B群、ビタミンE、葉酸、ビオチンなど)、ミネラル(鉄、亜鉛、カルシウム、マグネシウムなど)を豊富に含有- 食物繊維やクロロフィル(葉緑素)も多く含み、体内環境をサポート- 抗酸化作用がある天然色素「フィコシアニン」を含み、近年注目されている。フィコシアニンは抗酸化作用、抗炎症作用、免疫力サポート、肝機能の保護に期待- 消化吸収率が約95%と非常に高く、植物性ながら栄養価に優れる※スピルリナと比較されるクロレラの消化吸収率は60~80%- アレルギーやグルテンが気になる方にも適した、植物由来のナチュラル食材- 酸性に傾きがちな現代人の食生活を補う「アルカリ性」の食材※スピルリナと比較されるクロレラは弱酸性の食材- スピルリナは欧米でクロレラやユーグレナよりも広く支持され、特にベトナムでは “Tảo xoắn(タオ・スワン)” の名で高い人気があります。日本からのお土産としても好評です。

製品情報

- 商品名:スピルリナゴールド- 原材料:ハワイアンスピルリナ原末(アメリカ・ハワイ島)- 内容量:500粒(約30日分目安)- 価格:4,280円(税込)- 発売日:2025年4月- 販売先:Amazon ※順次販路を拡大予定- 商品販売ページ:https://amzn.asia/d/cUyKFIp

Dr. Naturalsブランドについて

"To make well-being more accessible to people.(あなたのウェルビーイングを加速させる)" をミッションに内側からの美と健康、そしてその先にあるウェルビーイングの実現をもっと手の届きやすいのもにすることを目指しています。心と体が満たされた状態が、真のウェルビーイング。Dr. Naturalsはその基盤となる『体づくり』に向き合い、悩みに寄り添いながら、あなたをサポートします。

また、Dr. Naturalsは、高い品質を担保するためにメイド・イン・ジャパンを追求し、データや科学に基づいた商品開発をします。ミッション実現のため、従来の発想にとらわれず創造性を発揮し、あなたの美と健康を支えます。

会社概要

会社名:ナルインターナショナル合同会社

所在地:〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目2番22号おおきに南船場ビル205

代表者:松本 よう子

事業内容:健康食品・サプリメントの企画・開発・販売

本件に関するにお問い合わせ先

取材や卸・仕入取引に関するお問い合わせはこちらからお願いいたします。

Email:contact@nalu-int.com