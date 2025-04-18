Âè5²ó Shigeru Kawai¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ª¤è¤Ó1¼¡Í½Áª½Ð¾ì¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò²Ï¹ç³Ú´ïÀ½ºî½ê¤¬³«ºÅ¤¹¤ëÂè5²óShigeru Kawai ¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢1¼¡Í½Áª¤«¤éÆþ¾Þ¼Ô±éÁÕ²ñ¤Þ¤Ç¤Î³Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò4·î20Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Shigeru Kawai¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤òÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤Î¿ä¿Ê¤ä²»³ÚÊ¸²½¤Î¿¶¶½¤òÌÜ»Ø¤·2017Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£5²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢À¤³¦22¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é324Ì¾¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤¬¤¢¤ê¡¢Í½È÷¿³ºº¤ÇÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¤¬1¼¡Í½Áª¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£1¼¡Í½Áª¤Ë¤ÏÍ½È÷¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿58Ì¾¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ª¤è¤ÓÃæ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÄó·È¥³¥ó¥¯ー¥ë¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿³Æ1Ì¾¤ò´Þ¤ó¤À¹ç·×60Ì¾¤Ë½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥¯ー¥ëÆüÄø¤È¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/45724/table/65_1_8270aba2ed6c6910c794eaaf8eef46a8.jpg ]
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢·ë²ÌÈ¯É½¤ª¤è¤ÓÉ½¾´¼°¤Ï8·î2Æü¤Ë½ÂÃ«¶èÊ¸²½Áí¹ç¥»¥ó¥¿ーÂçÏÂÅÄ¡Ö¤µ¤¯¤é¥Ûー¥ë¡×¤Ç³«ºÅ¤·¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¤ÏÆþ¾Þ¼Ô±éÁÕ²ñ¤ò¥«¥ï¥¤É½»²Æ»¥³¥ó¥µー¥È¥µ¥í¥ó¡Ö¥Ñ¥¦¥¼¡×¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
4·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¡Öe+¡Ê¥¤ー¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ç»öÁ°¹ØÆþ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡ÖShigeru Kawai¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡×¤Ç¤ª¼è¤êÃÖ¤¡ÊÅöÆü¥Á¥±¥Ã¥È°ú¤´¹¤¨¡¦¸½¶âÀº»»¡Ë¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ÎÅö¥³¥ó¥¯ー¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Âè5²óSKIPC - ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://skipc.jp/news/20250418/
1¼¡Í½Áª½Ð¾ì¼Ô
¢¨½Ð¾ì¼Ô¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢Åö¥³¥ó¥¯ー¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î½Ð¾ì¼Ô°ìÍ÷¡Êhttps://skipc.jp/5th/competitors/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñºÝ¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Î¸ø¼°¥Ô¥¢¥Î¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëShigeru Kawai¥Õ¥ë¥³¥ó¥µー¥È¥Ô¥¢¥Î¡ØSK-EX¡Ù¤ò¡¢1¼¡Í½Áª¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÆÃ¿§¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËShigeru Kawai¤Î²»¿§¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Shigeru Kawai¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹ñÆâ³°¤Ø¤è¤ê°ìÁØ¿»Æ©¤µ¤»¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Î¾ðÊó¤ò¿ï»þ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Shigeru Kawai ¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯ー¥ë´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://skipc.jp/
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/c/SKIPCofficial/