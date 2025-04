4/23(水)-25(金)に東京ビッグサイトで開催されるJapan IT Week 春 2025内「Japan Startup Summit」に出展

株式会社Another works

複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝、以下「当社」)は、2025年4月23日(水)から25日(金)まで東京ビッグサイトで開催される Japan IT Week 春 2025内の「Japan Startup Summit 」に出展いたします。

■出展の背景

詳細はこちら :https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/about/itweek.html

当社は、複業したい人と企業や自治体をマッチングするプラットフォーム「複業クラウド」を運営しています。これまで2,000社を超える民間企業だけではなく、全国約210の自治体やスポーツチーム、教育機関にも導入され、あらゆる業種での複業人材登用を支援してきました。

そしてこの度、日本最大級のシステム開発・運用・保守に関する展示会、Japan IT Week 春 2025内の「Japan Startup Summit 」に出展することとなりました。ソフトウェア・アプリ開発、IoT、組込み・エッジコンピューティングなどの最新技術が企業や産業に変革をもたらす中、これらの製品・サービスを有する企業が一堂に集結し、3日間のビジネスマッチングが行われます。

今回の出展で紹介する「複業クラウド」は、毎月定額料金で求人掲載が可能で、成約手数料が一切かからないため、採用コストを抑えられる今までにないサービスです。また、AIを活用した求人自動生成機能により、採用工数の削減も可能です。当日の特典として、お打合せさせていただいた方限定で、初期費用10万円をディスカウントさせていただきます。

今後も、企業の採用/経営課題に寄り添い、複業のリーディングカンパニーとして複業文化を創造してまいります。

■Japan IT Week 春 2025の概要

日時:2025年4月23日(水)~25日(金)10:00~18:00(最終日のみ17:00まで)

会場:東京ビッグサイト 東ホール (東京都江東区有明3-11-1)

入場料:無料(事前登録制、参加申し込みページからご登録ください)

小間番号:S24

展示会:https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/about/itweek.html

■「複業クラウド」とは

「複業クラウド」は、複業したい人と企業をつなぐ総合型複業マッチングプラットフォームです。企業は毎月定額料金で求人掲載が可能。登録している全タレントから求める人材を探すことができます。採用が実現しても成約手数料は一切かからないため、採用コストが削減できる今までにないサービスです。マッチングデータを分析したAIエージェント「Nico」が採用活動のDXを支援します。タレントは登録・利用が一切無料で、求人へ直接エントリーが可能。また、企業からのスカウトが届くこともあるので、登録するだけで複業の機会を最大化させることができます。

タレント向けページ:https://talent.aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/

iOS:https://apple.co/2ENGtRT

Android:https://bit.ly/3jCOyHP



■株式会社Another works

「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。





社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP:https://anotherworks.co.jp