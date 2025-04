GMO NIKKO、Z世代マーケティング支援サービス「Z世代トレンドラボ byGMO」提供開始

GMOインターネットグループ

GMOインターネット株式会社の連結会社で、総合マーケティング支援事業を展開するGMO NIKKO株式会社(代表取締役社長執行役員:佐久間勇 以下、GMO NIKKO)は、Z世代とのコミュニケーションに課題を持つ企業に向けたマーケティング支援サービス「Z世代トレンドラボ byGMO」の提供を2025年4月18日(金)より正式に開始いたしました。

本サービスは、Z世代を対象とした各種リサーチやSNSアカウント運用支援、インフルエンサーを活用したPR施策、さらにはZ世代との共創プロジェクトなどを通じて、企業がZ世代とより深く本質的な関係を築けるよう支援いたします。トレンドの中心となるZ世代の価値観を的確に捉えた共感性の高いコミュニケーション設計を行うことで、企業のマーケティング活動を一層効果的に推進してまいります。

【「Z世代トレンドラボ byGMO」について】(URL:https://www.ztrendlab.com/service/index.html(https://www.ztrendlab.com/service/index.html))

「Z世代トレンドラボ byGMO」はZ世代の内面に隠れている本音や感情、価値観(インサイト)を深く理解し、企業が直面するコミュニケーション課題の解決を支援するマーケティングサービスです。

当社が独自に保有するZ世代インフルエンサー会員組織および、国内最大規模の調査パネル(※)を活用し、若年層に特化したマーケティング活動を多角的に支援いたします。

(※)調査モニターはGMOインターネットグループでインターネットリサーチ事業を展開するGMOリサーチ&AI株式会社が提供する国内3,426万人(2025年1月現在)の「JAPAN Cloud Panel」と連携しています。

■主な提供サービス

・Z世代向けネット調査、デプスインタビュー、グループインタビューなどのリサーチ

・インフルエンサーを活用したPRやギフティング施策

・SNSアカウント運用支援

・Z世代との共創プロジェクトの設計と実施

【「Z世代トレンドラボ byGMO」提供の背景】

Z世代(1990年代半ば~2010年代序盤生まれ)は、スマートフォンとSNSが当たり前の環境で生きてきた“デジタルネイティブ世代”です。彼らは情報接触のスピードが速く、多様な価値観を持ち、現在の消費行動やトレンド発信の中心的存在となっています。

そのため、企業が持続的に成長していくためには、Z世代と共感を基盤とした関係を築くことが不可欠となっています。一方で、常に新しいモノ・コトにふれ、興味関心の変化が激しいZ世代のインサイトを的確に捉え、最適なコミュニケーション施策を展開するのは容易ではありません。その課題に対し「Z世代トレンドラボ byGMO」では、Z世代とのリアルなネットワークを生かし、変化するトレンドに即応したZ世代マーケティングをワンストップで支援いたします。

【今後の展望】

SNSプラットフォームへの発信力を武器とするインフルエンサーだけでなく、縦型動画を中心とした動画制作に強みをもつZ世代クリエイターとのネットワークも構築します。そしてマーケティング支援の領域をさらに拡大し、サービスの品質の向上を目指してまいります。

【GMO NIKKOについて】(URL:https://www.koukoku.jp/(https://www.koukoku.jp/))

GMO NIKKOはデジタルを軸に新たな価値を創造する総合マーケティング支援企業です。AIをはじめとする最先端のテクノロジーを活用したサービスを自社開発し、広告主企業様のブランディングから顧客のロイヤリティ向上に至るまで目標の達成に貢献、またメディア企業様の収益最大化を支援しています。私たちは「Surprising Partner.」をビジョンに掲げ、常にお客様の期待を超えるかけがえのないパートナーであり続けます。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

●GMO NIKKO株式会社

Z世代トレンドラボ 主任研究員 神津

TEL:03-5456-6630

E-mail:Zlab@koukoku.jp

【GMO NIKKO株式会社】(URL:https://www.koukoku.jp/(https://www.koukoku.jp/))

会社名 GMO NIKKO株式会社

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス

代表者 代表取締役 社長執行役員 佐久間 勇

事業内容 ■総合マーケティング支援事業

-デジタルマーケティング事業

-メディア支援事業

-パートナーセールス事業

-ツール・ソリューション事業

-アプリマーケティング事業

-メディア事業

資本金 1億円

【GMOインターネット株式会社】 (URL:https://internet.gmo/(https://internet.gmo/))

会社名 GMOインターネット株式会社 (東証プライム市場 証券コード:4784)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役 社長執行役員 伊藤 正

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

資本金 5億円

【GMOインターネットグループ株式会社】 (URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社(グループ経営機能)

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

Copyright (C) 2025 GMO NIKKO Inc. All Rights Reserved.