地方創生と地域資源の有効活用を考える
１ 日 時
令和７年５月１６日（金）１３：００～１６：３０
２ 場 所
京都銀行金融大学校桂川キャンパス大ホール（京都市南区久世高田町３７６番地７）
３ 内 容
（１）基調講演（１３：１０～１３：４０）
テ ー マ：DMO を核とした持続可能な観光地域づくり
講 師：京都府副知事 武田 一寧（たけだ かずやす）
（２）講 演（１３：４０～１４：５０）
１. テ ー マ：舞鶴赤れんがパーク周辺における地域活性化
講 師：株式会社ウッディーハウス 代表取締役 志摩 幹一郎（しま かんいちろう）
２. テ ー マ：“見えない価値”が人を惹きつける
-地域資源のリブランディングと未来のまちづくり-
講 師：株式会社和える 代表取締役 矢島 里佳（やじま りか）
３. テ ー マ：空き家を活用した Airbnb 式まちづくり
講 師：Airbnb Japan株式会社 事業開発部長 谷口 紀泰（たにぐち のりやす）
（３）情報提供（１４：５０～１５：２０）
１. テ ー マ：官民一体での資金調達手段について
講 師：一般財団法人民間都市開発推進機構 廣瀬 哲也（ひろせ てつや）
２. テ ー マ：地域ファンドについて
講 師：京都銀行 公務・地域連携部
（４）対 談（１５：３０～１６：３０）
コーディネーター 京都府副知事 武田 一寧（たけだ かずやす）
パネリスト 株式会社ウッディーハウス 代表取締役 志摩 幹一郎（しま かんいちろう）
株式会社和える 代表取締役 矢島 里佳（やじま りか）
Airbnb Japan株式会社 事業開発部長 谷口 紀泰（たにぐち のりやす）
４ 参加方法
申込フォーム又は E-mail（kankoutiiki@kyotobank.co.jp）により、必要事項を 記載の上、
５月９日（金）までに京都銀行公務・地域連携部まで申し込み （参加料無料、先着 150 名程度）
〈申し込みフォーム〉https://forms.office.com/r/eey3r4x8cX
５ 主 催
株式会社京都銀行、京都府