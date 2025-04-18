地方創生と地域資源の有効活用を考える

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京都府






１ 日　　時

　 令和７年５月１６日（金）１３：００～１６：３０


２ 場　　所

　 京都銀行金融大学校桂川キャンパス大ホール（京都市南区久世高田町３７６番地７）


３ 内　　容

（１）基調講演（１３：１０～１３：４０）


　　　テ ー マ：DMO を核とした持続可能な観光地域づくり


　　　講　 師：京都府副知事 武田 一寧（たけだ かずやす）


（２）講　　演（１３：４０～１４：５０）


　 １. テ ー マ：舞鶴赤れんがパーク周辺における地域活性化


　　　講　 師：株式会社ウッディーハウス 代表取締役 志摩 幹一郎（しま かんいちろう）


　 ２. テ ー マ：“見えない価値”が人を惹きつける


　　　　　　　 -地域資源のリブランディングと未来のまちづくり-


　　　講　 師：株式会社和える 代表取締役 矢島 里佳（やじま りか）


　 ３. テ ー マ：空き家を活用した Airbnb 式まちづくり


　　　講　 師：Airbnb Japan株式会社 事業開発部長 谷口 紀泰（たにぐち のりやす）


（３）情報提供（１４：５０～１５：２０）


　 １. テ ー マ：官民一体での資金調達手段について


　　　講　 師：一般財団法人民間都市開発推進機構 廣瀬 哲也（ひろせ てつや）


　 ２. テ ー マ：地域ファンドについて


　　　講　 師：京都銀行 公務・地域連携部


（４）対　　談（１５：３０～１６：３０）


　　　コーディネーター　京都府副知事 武田 一寧（たけだ かずやす）


　　　パネリスト 　　　 株式会社ウッディーハウス 代表取締役 志摩 幹一郎（しま かんいちろう）


　　　　　　　　　　　　株式会社和える 代表取締役 矢島 里佳（やじま りか）


　　　　　　　　　　　　Airbnb Japan株式会社 事業開発部長 谷口 紀泰（たにぐち のりやす）


４ 参加方法

　 申込フォーム又は E-mail（kankoutiiki@kyotobank.co.jp）により、必要事項を 記載の上、


　 ５月９日（金）までに京都銀行公務・地域連携部まで申し込み （参加料無料、先着 150 名程度）


　　〈申し込みフォーム〉https://forms.office.com/r/eey3r4x8cX


５ 主　　催

　 株式会社京都銀行、京都府