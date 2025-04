タグ・ホイヤー ポルシェ のパスカル・ヴェアラインが劇的な展開で勝利！フォーミュラEシーズン11第5戦「マイアミE-Prix」

FORMULA E OPERATIONS LIMITED- タグ・ホイヤー ポルシェ フォーミュラEチームのパスカル・ヴェアラインが2025年「マイアミE-Prix」で優勝!終盤の赤旗と、当初フィニッシュラインを最初に通過したノーマン・ナトに対するレース後のペナルティにより、パスカル・ヴェアラインが首位になる展開。- レースは序盤からリードが入れ替わる混戦となり、3台が絡むクラッシュで赤旗中断。残り5周のスプリントレースで決着がついた- 2位のルーカス・ディ・グラッシがローラ・ヤマハABTフォーミュラEチームにとって初となる表彰台を獲得。アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ(タグ・ホイヤー ポルシェ フォーミュラEチーム)は終盤のレース中断によりアタックモードをフルに活かせず3位に終わる- 日産フォーミュラEチームのオリバー・ローランドは依然としてチャンピオンシップ首位(68ポイント)を維持。2位にダ・コスタ、3位にヴェアラインが続く

2025年4月12日(土)、波乱の展開となった「マイアミE-Prix」は、タグ・ホイヤー ポルシェ フォーミュラEチームのパスカル・ヴェアラインがアタックモードを巧みに活用してチームメイトのアントニオ・フェリックス・ダ・コスタをオーバーテイクし、終盤の赤旗と複数のペナルティを経て優勝を果たしました。ルーカス・ディ・グラッシは、見事な戦略とタイミングで2位に入り、ローラ・ヤマハABTフォーミュラEチームにとって初の表彰台をもたらしました。ダ・コスタは、準備していた終盤のアタックモードを生かす機会を失いながらも、3位でレースを終えました。

ポールポジションを獲得したノーマン・ナトを含む複数のドライバーは、レースの中断により、義務付けられていたアタックモードを消化できず、ペナルティを受ける結果となりました。レースは、激しいリードの交代、セーフティカーの導入、3台のクラッシュといった展開を経て、最後は5周のスプリントでフィニッシュを迎えました。

アンドレッテイ フォーミュラEチームのニコ・ミュラー、マヒンドラ・レーシングのエドアルド・モルタラ、そしてノーマン・ナトがそれぞれ4~6位に入りました。

「マイアミE-Prix」の結果、ヴェアラインの今シーズンの獲得ポイントは倍以上に増加。FIAドライバーズ世界選手権において、首位は(今回無得点だったものの)依然としてオリバー・ローランド、2位のダ・コスタに次いで、ヴェアラインは3位に浮上しました。

チーム部門では、タグ・ホイヤー ポルシェ フォーミュラEチームが105ポイントで日産 フォーミュラEチーム(79ポイント)をリードしています。一方、マニュファクチャラーズ選手権では、日産が144ポイントでポルシェ(120ポイント)を上回っています。

※ラップごとの詳細なレースレポートは fiaformulae.com(https://fiaformulae.com/en) をご覧ください。

ドライバーのコメント

パスカル・ヴェアライン(No.1、タグ・ホイヤー ポルシェ フォーミュラEチーム)

「正直、今回はセーフティカーに助けられました。でも、これまで運に恵まれないことも多かったので、たまには運が味方してくれてもいいと思います。この結果をもたらしてくれたチーム全員に感謝しています。後ろのマシンがまだアタックモードを残していること(そのうち何名かが6分残っていること)は把握していて、チームからも誰が6分残っているのかを随時伝えてもらっていました。ナトー選手にはペナルティが出ることを知ってはいましたが、それでも自力で1位でフィニッシュしたい気持ちが強く、最後まで攻めました」

ルーカス・ディ・グラッシ(No.11、ローラ・ヤマハABT フォーミュラEチーム)

「素晴らしい一日になりました! 予選は今季最高の7番手スタート、そしてレースでは、完璧な戦略とタイミングに恵まれました。ちょうど良いタイミングでセーフティカーが入り、僕はアタックモードを残していたので周囲と争うことなくレースを終えられました。2年ぶりの表彰台になるので、2位は自分にとっても嬉しい結果ですし、ブレイク期間中も懸命に取り組んでくれたチームにとっても本当に価値のある結果です。今シーズンの残りにも大きな弾みになると思います」

アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ(No.13、タグ・ホイヤー ポルシェ フォーミュラEチーム)

「正直、悔しくて腹が立ちます。ルールはルールですが、今日は僕たちが“良すぎた”ことでかえって不利になってしまいました。エネルギー管理が完璧だったので、アタックモードを終盤に6分使う戦略で勝ちを狙っていましたし、その時点で2~3秒のギャップを築いていました。でも、セーフティカーが入って、他のドライバーたちはアタックモードをまだ残していました。シミュレーターでの準備や長距離移動を経て、完璧なレースをしてきたのに、こんな形で勝利を逃すのはやはり辛いです。とはいえ3位ですし、チームとしては大きな成果だと思います」

フォーミュラE、マイアミE-Prixでサステナビリティを推進

今週の選手権関連トピック

- FIA Girls on Track(https://www.fiaformulae.com/en/championship/fia-girls-on-track) (FIAガールズ・オン・トラック):120名の若い女性が参加し、キャリアトーク、ワークショップ、eスポーツ体験、ピットレーンウォークなどを通じてエンパワーメントと教育を推進。- シリーズのコミュニティ参加・社会的サステナビリティ戦略の一環として、フォーミュラEはBetter Futures Fundを通じて「Sprout Up」を支援(Formula E supported Sprout Up(https://www.fiaformulae.com/en/news/523232))。25,000ユーロの寄付により、環境・食育を推進し、地域参加を通じた食の安全向上を目指す「Greener Together」コミュニティガーデン活動を支援。- サウジアラビア公共投資基金(PIF)とフォーミュラEは、STEM教育・モビリティ・持続可能性に特化した画期的な教育プログラム「ドライビング・フォース・プレゼンテッド・バイ・PIF(Driving Force Presented by PIF)」を発表(Formula E And PIF Announced Driving Force Partnership(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000152544.html))。- シーズン11初の「Change. Accelerated. Live.(https://www.changeacceleratedlive.com/)」シンポジウムを開催し、サステナビリティ、テクノロジー、ビジネス、スポーツの専門家が登壇し、パネルや講演、知見共有を実施。

クプラ・キロは、今週末のマイアミE-Prixにあわせてマーベル・スタジオと提携し、映画『サンダーボルツ*』とコラボした特別リバリーを発表しました。フォーミュラE史上初の試みとなるこの提携を記念し、マーベル・スタジオはフォーミュラEをテーマにした特製コミックを5,000部限定で制作し、ファンビレッジで配布しました。(CUPRA KIRO teamed up with Marvel Studios(https://kiroraceco.com/latest/thunderbolts-hits-the-track-as-cupra-kiro-and-marvel-studios-join-forces))

ABB FIAフォーミュラE世界選手権は、5月3日(土)~4日(日)に開催されるモナコでのダブルヘッダー(第6戦・第7戦)へと続きます。

Tokyo E-Prix 観戦チケット一般発売中

白熱のEVレースとトップクラスの音楽やエンターテイメントが融合した、フォーミュラEの東京大会「Tokyo E-Prix」は、2025年5月17日(土)・18日(日)に開催します。観戦チケットはイープラスのウェブサイトにて販売しております。

ABB FIAフォーミュラE世界選手権のSNSでは最新情報をアップしています。公式Facebook、Instagram、X、TikTok、YouTubeに加えて、フォーミュラE東京大会の日本語版Xアカウントも開設しました。ぜひフォローください。

フォーミュラE東京大会(@FETokyoEPrix) https://x.com/FETokyoEPrix

フォーミュラEとABB FIAフォーミュラE世界選手権について

ABB FIAフォーミュラE世界選手権は、世界初の電気自動車によるFIA世界選手権で、カーボンニュートラルが認証された唯一のスポーツです。世界有数の都市の中心部でドラマチックなレースを展開し、世界をリードする自動車メーカーに電気自動車のイノベーションを加速させるためのモータースポーツプラットフォームを提供しています。フォーミュラEのチーム、メーカー、パートナー、放送局、開催都市は、このスポーツに対する情熱と、持続可能な人類の進歩を加速させ、人々と地球により良い未来をもたらす可能性を信じるという信念によって結ばれています。

トップページ https://www.fiaformulae.com (https://www.fiaformulae.com)

Tokyo E-Prix https://www.fiaformulae.com/ja/calendar/tokyo

ABBについて

ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に105,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。

https://global.abb/