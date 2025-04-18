Amazon OWC直営公式ストア ゴールデンウィーク直前セール
Other World Computing, Inc.
Other World Computing, Inc.（OWC(R)️: 米国イリノイ州ウッドストック）は、Amazon.co.jpのOWC直営公式ストアにて、4月18日（金）から4月25日（金）までゴールデンウイーク直前セールを実施いたします。
セール価格での販売は在庫がなくなり次第終了となります。
セール価格販売対象製品およびセール価格
Other World Computing (OWC) について
1988年に設立されたOther World Computing（OWC(R)️）は、MacやPCを長く使えるように高性能、安全で持続可能テクノロジーソリューションを提供する信頼されるリーディングカンパニーです。OWCのプロフェッショナルグレードのストレージ、拡張機器、メモリーカード、ドック、接続機器、そしてアプリケーションやアクセサリーはクリエイター、企業、一般コンシューマーが長くそれらを使えるように設計されています。
Other World Computing（グローバルサイト）https://www.owc.com
Other World Computing（日本語サイト） https://www.owcasia.jp
アマゾンOWC直営公式ストア https://www.amazon.co.jp/OWC
本プレスリリースに関する問い合わせ先
Other World Computing (OWC)
pr-asia@owc.com