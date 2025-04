Ask Oneとパイン株式会社のコラボが実現！『営業を強くするオレンジアメ』新登場

クリエイティブサーベイ株式会社

あらゆる顧客接点で営業機会を逃さないマルチチャネルフォーム「Ask One」は、パイン株式会社(本社:大阪市天王寺区、代表取締役社長:上田真弘)の「オレンジアメ」とコラボレーションしたオリジナルパッケージの新ノベルティ「営業を強くするオレンジアメ」を限定生産したことを発表します。

■「営業を強くするオレンジアメ」について

パイン株式会社は、60年以上愛され続ける「パインアメ」を製造する菓子メーカーです。パインアメや、その姉妹品であるオレンジアメは、真ん中に開いた穴が大きな特徴となっています。営業機会を逃さないマルチチャネルフォーム「Ask One」のオレンジ色の丸いロゴが、このお馴染みの穴あきキャンディとよく似た形をしていることから、今回の特別なコラボレーションにつながりました。

大事な商談前に自信を引き出したい時や、新年度のざわめきにお疲れの時にも。国産オレンジ果汁を使用した爽やかな香りと味わいで、すべてのビジネスパーソンを応援します。

■Ask Oneユーザー企業様限定、特別仕様のみかん箱でお届け

Ask Oneのユーザー企業様には、特別仕様のみかん箱に入れてお届けします。お受け取りをご希望の方は、担当のカスタマーサクセスまでご連絡ください。

■配布情報

「営業を強くするオレンジアメ」は、以下の展示会で配布予定です。展示ブースにぜひお立ち寄りいただき、この特別なオレンジアメをお受け取りください。

- 4/24 - 4/25 Japan IT Week 春 2025(東京)(https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/about/itweek.html)- 5/14 - 5/16 関西スマート工場 EXPO(大阪)(https://www.fiweek.jp/osaka/ja-jp/about/sfe.html)- 5/21 - 5/23 DX 総合EXPO 2025 春 大阪(大阪)(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka)- 5/28 - 5/30 Japan IT Week(名古屋)(https://www.japan-it.jp/nagoya/ja-jp.html)- 6/04 - 6/06 デジタル化・DX推進展(東京)(https://odex-telex.jp/lp/)- 6/12 - 6/13 Eight EXPO 第4回 営業マーケDX 比較・導入展(東京)(https://eight-event.8card.net/eightexpo/)- 6/18 - 6/20 マーケティングWeek 夏展(東京)(https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html)

※配布予定は予告なく変更になる可能性がございます。ご了承ください。

■あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」

Ask Oneは、“あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない”をコンセプトに、社内外のあらゆる顧客接点における入力インターフェースを統合するマルチチャネルフォームです。当社が培ってきた誰でも簡単に作成できるインタラクティブなフォーム機能や、Salesforceをはじめとした柔軟な外部サービス連携機能を基に、Sansanの高精度な名刺の即時デジタル化技術を搭載することで、BtoB企業におけるあらゆるタッチポイントで営業機会を逃さず商談化率・受注率・契約継続率を向上します。

・Ask Oneサービスサイト:https://jp.creativesurvey.com/ask-one/

■クリエイティブサーベイ株式会社 会社概要

会社名:クリエイティブサーベイ株式会社

代表者:代表取締役 石野 真吾

設立:2014年7月2日

所在地:東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容:あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、

顧客とブランドのつながりを強くする「CREATIVE SURVEY」の開発・提供

URL:https://jp.creativesurvey.com/