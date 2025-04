「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」愛知会場

テレビ 愛知株式会社

松坂屋美術館、テレビ愛知、読売新聞社、NHKエンタープライズ中部は、2025年4月26日(土)から6月15日(日)まで「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」を名古屋市中区の松坂屋美術館にて開催します。

このたび、イベント開幕に先駆け展覧会会場で販売されるグッズの一部をご紹介いたします。

ポケモン×工芸展 グッズ情報

【ぬいぐるみ ポケモン×工芸展のピカチュウ】をはじめ、作家がプロデュースしたグッズなど「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」 でしか手に入らないグッズを多数ご用意しています。今後も新作グッズや新作品を随時ご紹介していく予定ですので楽しみにして下さい。

ぬいぐるみ

ポケモン×工芸展のピカチュウ

サイズ:22.3×16×10.5cm

税込2,640円

ポケモンと工芸作家がわざをかけあう、真剣勝負の場となる本展開催を記念したぬいぐるみ。

日本の伝統柄「工字繋ぎ」の着物を着たピカチュウです。

ミニトート

小宮康義 江戸小紋着尺

税込4,290円

展示作品と同じ江戸小紋の反物で作られたクルミボタン付きのスペシャルなトート。

作家本人が染め上げた江戸小紋の反物をそのまま使用しています。

ペンダントシルバー

「ミュウツー」(ピカチュウフェイス)

税込23,100円

約80種を超えるポケモンを象った金属パーツが表皮を覆っている《ミュウツー》の中からピカチュウの型をベースに作ったシルバーのペンダントトップ。その他イーヴイ、モンスターボールのペンダントもあります。

珈琲ドリップバッグ

5バッグ入り

税込1,350円

東京・恵比寿のスペシャリティコーヒー専門店猿田彦珈琲が本展用に特別にブレンド。

5点の作品がパッケージに入っています。

シンボルマーク ガジェット ポーチ

税込1,760円

イヤホンやアクセサリー、充電器、ケーブルなどの小物をまとめて持ち運べる便利なポーチ。

ポケモン×工芸展のシンボリックな赤と

黒のシンボルマークを大きくあしらいました。

シンボルマーク フリーカップ

税込1,320円

ポケモン×工芸展シンボルマーク入り、

美濃焼のフリーカップ3色。

デザートカップや小鉢、小物入れにも便利な、

手のひらサイズの磁器製カップです。

豆皿4枚セット

サイズ:直径4cm

税込5,940円

小宮康義の〈江戸小紋着尺〉、

水橋さおりの〈友禅訪問着 「群」〉、

城間栄市の〈琉球紅型着物「島ツナギ」〉

の図柄の一部を配置しプリントした豆皿。

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

【グッズ購入に関して】

※購入の個数制限をさせていただきます。

※会場内で会期中のみの販売となり、品切れの場合もございます。

※物販会場へのご入場は、展覧会のご鑑賞後となります。

※不良品以外の返品・交換はお断りさせていただきます。

【開催概要】

展覧会名 ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―

主催 松坂屋美術館、テレビ愛知、読売新聞社、NHKエンタープライズ中部

監修 国立工芸館

特別協力 株式会社ポケモン

制作協力 NHKプロモーション

会期 2025 年4月26日(土)- 2025 年6月15日(日) [51日間、会期中無休]

※但し、土日祝休日のみ日時指定券となります。平日開催は期間内有効券

会場 松坂屋美術館(松坂屋名古屋店南館7階)〒460-8430 愛知県名古屋市中区栄3-16-1

開館時間 10:00~18:00※入館は閉館30分前まで

お問合せ 050-1782-7000(松坂屋名古屋店 大代表)

関連リンク 展覧会特設ウェブサイト https://kogei.pokemon.co.jp/

【展覧会内容】

ポケモンと工芸の真剣勝負

ポケモンと工芸、正面切って出会わせたらどんな化学反応が起きるだろう。

この問いに人間国宝から若手まで20名のアーティストが本気で挑んでくれました。

ポケモンの姿かたちからしぐさ、気配までを呼び起こした作品。

進化や交換、旅の舞台、効果抜群のわざなどゲームの記憶をたどる作品。

そして日々を彩る器、着物や帯留など粋な装いに誘い込まれたポケモンたち。

会場で皆さんを待ち構える作品との出会いははたして…

ワクワク、うっとり、ニヤニヤそれともゾクッ?

かけ算パワーで増幅した美とわざの発見をお楽しみください。

【チケット情報】

◇前売り券

料金 一般 1,500円 高・大生 900円 小・中生 400円

◇当日券

料金 一般 1,700円 高・大生 1,100円 小・中生 600円

※土日祝休日は時間指定制となります。(平日の日時指定はございません)

※未就学児は無料

※イベント付きチケットも上記料金となります。土日祝休日は日時指定入館チケットが必要です。

※前売りチケット、日時指定チケット、イベントチケットは会場窓口では販売しません。

(日時指定チケットは販売残数がある場合、当日会場窓口で販売します)

※平日の当日チケットは会場窓口でも販売します。

※物販会場をご利用の場合も入館チケットが必要です。

※各種入館優待・サービスについて日時指定日と平日で異なります。松坂屋美術館HPでご確認ください。

※プレイガイドでご購入のチケットは松坂屋の契約駐車場サービスの対象外です。ご購入の際、各注意事項をご確認ください。また、会場でデザイン券との交換はいたしません。

チケットなど詳細はこちらから

https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/museum/exhibition/2025_pokemonkogei/

【展示作品一例】

金工の「ブースター」

銅を熱して急冷させる伝統的な着色法「緋銅」が施された。

(C)吉田泰一郎 《ブースター》

2022年 個人蔵

撮影 斎城卓

陶芸の「フシギバナ」手びねりに削りを入れたボディに、

土を足してリアルな口や皮膚を表現した。

(C)今井完眞 《フシギバナ》

2022年 個人蔵

撮影 斎城卓

伝統的な紅型で温暖な島々に生息するポケモンを表現。

沖縄に自生するアダンの葉の波は島を吹き抜ける風を象徴している。

(C)城間栄市 《琉球紅型着物「島ツナギ」》

2022年 個人蔵

撮影 斎城卓

陶芸の「シェイミ」

独特なフォルムと鮮やかな色彩、

くさタイプのシェイミをイメージして描いた唐草文が美しい。

(C)植葉香澄 《羊歯唐草文シェイミ》

2022年 個人増

撮影 斎城卓

氷柱状の塊で対戦相手にダメージを与えるポケモンの技、

「つららおとし」をガラスで表現したインスタレーション。

(C)新實広記 《Vessel-TSURARA-》

2022年 個人蔵

撮影 斎城卓