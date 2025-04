「俳協」65周年企画　冨永みーな、内田夕夜、梶原岳人、和氣あず未 ら　朗読劇「銀河鉄道の夜」に声優51人

株式会社チワワ企画

声優プロダクションのパイオニア「俳協」が創立65周年を記念して、所属声優51名が出演する朗読劇「銀河鉄道の夜」- Night on the MILKY WAY TRAIN -を2025年7月11日(金)から19日(土)まで、東京・新宿区「劇場TACCS1179」にて全12公演行うが、そのキャスト51名が発表された。

この宮沢賢治の代表作「銀河鉄道の夜」は、初稿から100年、第四稿まで書かれていたが、未完に終わっている。未完がゆえに想像をかき立て、数々のアニメや映画が製作され、世界各国でも多数翻訳さている。

朗読劇「銀河鉄道の夜」に出演する(左から)冨永みーな、和氣あず未、梶原岳人、内田夕夜

その作品に、冨永みーな(『サザエさん』磯野カツオ役、『それいけ!アンパンマン』ドキンちゃん役、ロールパンナ 役ほか)、内田夕夜(『タイタニック』ジャック役[レオナルド・ディカプリオ]、『わたしの幸せな結婚』甘水直 役ほか) 、梶原岳人(『ブラッククローバー』アスタ役、『炎炎ノ消防隊』森羅日下部 役ほか)、和氣あず未(『アイドルマスター シンデレラガールズ』片桐早苗 役、『ウマ娘 プリティダービー』スペシャルウィーク役ほか)ほかのベテランから若手まで、魅力的な俳協オールスターキャスト51人が日替わりで登場し、脚本・演出を務める岩尾万太郎とともに新たな物語を紡ぐ。

また、キャスト発表と同時に公演の先行予約が4月19日10時より受付開始することも発表された。

■公演タイトル

HAIKYO 65th special edition

朗読劇「銀河鉄道の夜」- Night on the MILKY WAY TRAIN -

■公演日程

2025 年7月11日(金)~19日(土) 全12 公演

■会場

TACCS1179 ホール(東京・新宿区)



■出演・日替わりキャスト

阿井優香/天野優花/杏寺円花/今泉葉子/内田夕夜/梅澤めぐ/江越彬紀/遠藤愛里/大原さやか/笠間淳/樫野凪/梶原岳人/加藤たまき/金子誠/狩野翔/河村梨恵/北方李奈/衣川里佳/熊谷健太郎/咲々木瞳/佐藤利奈/汐谷文康/紫月杏朱彩/新堂陽斗/直田姫奈/鈴木絵理/泉水悠/たくみ靖明/田澤茉純/田中進太郎/月城日花/冨永みーな/中澤まさとも/中澤ミナ/花岩香奈/花咲満/花宮るね/春芽花奈/日置莉乃/星谷美緒/まつもとせろ里/松丸智子/水篠みう/湊みや/村中知/森下来奈/守屋亨香/山口恵/山口智広/山村響/和氣あず未

(五十音順)

※詳しくは公式サイトでご確認ください。

■STAFF

原作:宮沢賢治

企画:所ひかる

脚本 /演出:岩尾万太郎

音楽:Rune

キービジュアル:湊みや

制作:俳協65周年記念朗読劇実行委員会

製作:株式会社ムーブマン

■チケット

第1次特別先行予約 2025年4月19日10時~4月24日

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3113659/

■公式HP:https://haikyo-65th.com/#milkywaitrain

朗読劇「銀河鉄道の夜」出演する俳協オールスター全51人

■公演に関するお問合せ

03-3320-1981

受付時間 :平日12:00~17:00

haikyo.ibento65info@gmail.com