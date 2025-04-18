「俳協」65周年企画　冨永みーな、内田夕夜、梶原岳人、和氣あず未 ら　朗読劇「銀河鉄道の夜」に声優51人

株式会社チワワ企画

声優プロダクションのパイオニア「俳協」が創立６５周年を記念して、所属声優５１名が出演する朗読劇「銀河鉄道の夜」- Night on the MILKY WAY TRAIN -を2025年７月11日（金）から19日（土）まで、東京・新宿区「劇場TACCS1179」にて全12公演行うが、そのキャスト51名が発表された。

この宮沢賢治の代表作「銀河鉄道の夜」は、初稿から１００年、第四稿まで書かれていたが、未完に終わっている。未完がゆえに想像をかき立て、数々のアニメや映画が製作され、世界各国でも多数翻訳さている。

朗読劇「銀河鉄道の夜」に出演する（左から）冨永みーな、和氣あず未、梶原岳人、内田夕夜

その作品に、冨永みーな（『サザエさん』磯野カツオ役、『それいけ！アンパンマン』ドキンちゃん役、ロールパンナ 役ほか）、内田夕夜（『タイタニック』ジャック役［レオナルド・ディカプリオ］、『わたしの幸せな結婚』甘水直 役ほか） 、梶原岳人（『ブラッククローバー』アスタ役、『炎炎ノ消防隊』森羅日下部 役ほか）、和氣あず未（『アイドルマスター シンデレラガールズ』片桐早苗 役、『ウマ娘 プリティダービー』スペシャルウィーク役ほか）ほかのベテランから若手まで、魅力的な俳協オールスターキャスト51人が日替わりで登場し、脚本・演出を務める岩尾万太郎とともに新たな物語を紡ぐ。

また、キャスト発表と同時に公演の先行予約が4月19日10時より受付開始することも発表された。

■公演タイトル

HAIKYO 65th special edition

朗読劇「銀河鉄道の夜」- Night on the MILKY WAY TRAIN -

■公演日程

2025 年7月11日（金）～19日（土） 全12 公演

■会場

TACCS1179 ホール（東京・新宿区）



■出演・日替わりキャスト

阿井優香／天野優花／杏寺円花／今泉葉子／内田夕夜／梅澤めぐ／江越彬紀／遠藤愛里／大原さやか／笠間淳／樫野凪／梶原岳人／加藤たまき／金子誠／狩野翔／河村梨恵／北方李奈／衣川里佳／熊谷健太郎／咲々木瞳／佐藤利奈／汐谷文康／紫月杏朱彩／新堂陽斗／直田姫奈／鈴木絵理／泉水悠／たくみ靖明／田澤茉純／田中進太郎／月城日花／冨永みーな／中澤まさとも／中澤ミナ／花岩香奈／花咲満／花宮るね／春芽花奈／日置莉乃／星谷美緒／まつもとせろ里／松丸智子／水篠みう／湊みや／村中知／森下来奈／守屋亨香／山口恵／山口智広／山村響／和氣あず未

（五十音順）

※詳しくは公式サイトでご確認ください。

■STAFF

原作：宮沢賢治

企画：所ひかる

脚本 /演出：岩尾万太郎

音楽：Rune

キービジュアル：湊みや

制作：俳協65周年記念朗読劇実行委員会

製作：株式会社ムーブマン

■チケット

第１次特別先行予約 2025年4月19日10時～4月24日

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3113659/

■公式HP：https://haikyo-65th.com/#milkywaitrain

朗読劇「銀河鉄道の夜」出演する俳協オールスター全51人

■公演に関するお問合せ

03-3320-1981

受付時間 ：平日12：00～17：00

haikyo.ibento65info@gmail.com