LIGHT LENS LAB M 50mm f/2 Rigid ライカMマウント 販売開始

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、LIGHT LENS LABの交換レンズ「M 50mm f/2 Rigid」を2025年4月18日（金）に販売開始いたします。

メーカー希望小売価格：オープンプライス

焦点工房オンラインストア価格：\ 129,600～143,100（税込）

LIGHT LENS LAB（ライトレンズラボ）M 50mm f/2 Rigid（愛称：周リジッド）は、1956年のライカ初代 Rigid の外観と光学設計を再現。レンズ本体は真鍮製で、オリジナルモデルと同じ6群7枚のレンズ構成を採用しています。

精密感のある美しい鏡筒

愛好家から高く評価されている、ライカ初代Rigidのコンパクトで美しいデザインを再現。絞りリングの心地よいクリック感、緻密なローレット加工や指標の刻印、カチッと止まる無限遠ロックなど、加工精度の高さと上質な操作感を味わえます。鏡筒は耐久性に優れた真鍮製で、小型ながら重厚感のあるレンズとなっています。

現代のニーズに合わせて改良

最短撮影距離をオリジナルモデルの1ｍから0.7ｍへと短縮し、室内撮影や物撮りなど、様々な撮影シーンでも使いやすいよう改良されております。また本レンズはオリジナルモデルと比較し、測定値F2.0を満たすよう設計・製造されています。この改良によりラージフォーマットセンサー使用時にもケラレを気にせず撮影が可能です。

LIGHT LENS LAB M 50mm f/2 Rigid【シルバー】

LIGHT LENS LAB M 50mm f/2 Rigid【ブラックペイント】

LIGHT LENS LAB M 50mm f/2 Rigid【ブラスゴールド】

仕様Summicron M50mm F2 1st Rigidで撮影LIGHT LENS LAB M 50mm f/2 Rigidで撮影

- 対応マウント：ライカM- 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ- 焦点距離：50mm- レンズ構成：6群7枚- フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）※距離計連動型- 絞り：F2-F16- 絞り羽根：10枚- 最短撮影距離：0.7m- フィルター径：39mm（E39）- サイズ：約Φ52×43.5mm（マウント部・突起部除く）- 質量：約266g（レンズ本体）- 付属品：レンズフード（L-E39-A）、前後キャップ（金属製）、レンズケースサンプルフォト

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About LIGHT LENS LAB

LIGHT LENS LAB（ライトレンズラボ）は、中国の投資家が発起人となり設立されたメーカー。趣味から始まった初代ズミクロン35mmF2復刻プロジェクトでは、レンズ構成や使用する素材だけではなく描写性能までオリジナルに限りなく近い製品（周八枚）を生み出し話題になりました。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

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