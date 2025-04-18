イタリアの風吹くプレミアムビュッフェ＆ビアガーデンで、水戸のGWグルメウィークを満喫！

株式会社長寿荘

『ホテルテラスザガーデン水戸』(住所:茨城県水戸市／総支配人:上西卓哉／客室数:164)は、2025年GWグルメウィークと題し、ランチタイムにはプレミアムブッフェ、ディナータイムは期間限定ビアガーデン「The BEER TERRACE」を開催いたします。

ゴールデンウィーク THE プレミアム ブッフェ

ランチタイムは5月3日(土)～6日(火)の4日間、3Fトラットリア イル・バンカーレにて『ゴールデンウィーク THE プレミアム ブッフェ』を開催します。

毎年ご好評いただいているGWブッフェイベントでは、茨城県産の食材を中心にアンティパストバーや、ドリンクバー、スープ、温菜、冷菜、パスタ、メインディッシュ、デザート等の約30品目をブッフェ形式でお楽しみいただけます。

また今年は世界三大生ハムの一つ、ハモンセラーノのカッティングや焼き立てステーキ、パルミジャーノレッジャーノで仕上げるメランジェパスタ、目の前でキャラメリゼするクレームブリュレなどのパフォーマンスサービスを充実させ、グレードアップした内容でおもてなしをさせていただきます。

ゴールデンウィーク THE プレミアム ブッフェ

開催日時：

2025年5月3日(土)～6日(火) ※4日間

11:00～15:00（L.O.14:30）

料金：

○大人（中学生以上） \5,200(消費税・サービス料込)

○小人（小学生） \3,500(消費税・サービス料込)

※小学生未満無料

詳細を見る :https://www.hotel-terrace.com/restaurant/plan.html?#403074

ゴールデンウィーク The BEER TERRACE

ディナータイムには毎年ご好評いただいております、ホテル中庭で開催するラグジュアリーなビアガーデン「The BEER TERRACE（ザ・ビアテラス）」を本オープンに先駆け、GW期間限定で先行オープンいたします。イタリアをテーマに、複数のプランメニューをご用意しており、全てのプランにイタリアのプレミアムビール「PERONI-ペローニ」を含む120分飲み放題が付いております。

The BEER TERRACE（ザ・ビアテラス）

開催日時：

2025年5月3日(土)～6日(火) ※4日間

17:00-22:00(L.O.21:00)

※プランの最終受付は20:00

※天候により屋内開催の場合がございます

【MENU】～全プラン120分フリードリンク付～

◆シチリア Siciliano ～パスタプラン～

お一人様\5,500(消費税・サービス料込)

10種のアンティパストプレート/ガーリックトーストバジル風味/ジェノベーゼスパゲティーニ/ドルチェ



◆アマルフィ Alfitano ～パエリアプラン～

お一人様\6,300(消費税・サービス料込)

10種のアンティパストプレート/ガーリックトーストバジル風味/グリルソーセージ/魚介たっぷり！シーフードパエリア



◆モリーゼ Molise ～スペアリブプラン～

お一人様\6,800(消費税・サービス料込)

10種のアンティパストプレート/ガーリックトーストバジル風味/トマトソース スパゲティーニ/スペアリブとローストチキン



◆プーリア Pugliese ～タリアータプラン～

お一人様\7,800(消費税・サービス料込)

10種のアンティパストプレート/ガーリックトーストバジル風味/シーフードのブロシェット/国産牛サーロインのタリアータ



プランの他、アラカルトメニューもご用意しております。

詳細を見る :https://bit.ly/4idYiGo

TRATTORIA Il Bancale 「トラットリア イルバンカーレ」

ディナーコースランチイメージ明るい店内

大きな窓から自然光がたっぷりと降り注ぐ店内は、明るく開放的な空間が広がります。お料理に合わせた厳選ワインも数多く揃え、皆様のお越しをお待ちしております。

＜ご予約・お問い合わせ＞

TEL:029-300-2505(レストラン直通)

ホテルテラスザガーデン水戸

ホテルテラスザガーデン水戸は水戸駅から徒歩１分の好立地にあり、近隣施設へのアクセスの良さはもちろん、出張や旅行でのご利用の際は、ストレスフリーに活動できます。ハッピーサプライズに満ちた極上の時間をお約束する結婚式場、大小様々な宴会場も備えたデザインと機能性を極めた都市の隠れ家をイメージするホテルです。

住所：茨城県水戸市宮町1-7-20(水戸駅南口直結)

TEL：029-300-2500

HP：https://www.hotel-terrace.com

Facebook：https://www.facebook.com/terracethegarden

Instagram：https://www.instagram.com/terracethegarden

Line : https://lin.ee/OZyZR4A (新規お友達特典あり）

株式会社長寿荘 (CHOJUSO GROUP）

＜株式会社長寿荘グループホテル一覧＞

ホテルクリスタルパレス (副総支配人：大薗達也 客室数：100)

住所：茨城県ひたちなか市大平1-22-1 TEL：029-273-7711

公式HP：https://www.hotel-crystal.co.jp/

ホテルテラスザスクエア日立 (副総支配人：城戸康 客室数：121)

住所：茨城県日立市幸町1-20-3 TEL 0294-22-5531

公式HP：https://www.square-hitachi.jp/

テラスイン勝田 (支配人：水越政和 客室数：101)

住所：茨城県ひたちなか市勝田中央1-3(JR常磐線勝田駅東口ロータリー横)

TEL 029-219-7211 HP：https://www.terrace-inn.com/

ホテルクリスタルプラザ (支配人：井川勉 客室数：59)

住所：茨城県ひたちなか市勝田中央3-4 1 TEL 029-275-1111

公式HP：https://www.crystal-plaza.co.jp/