「A BATHING APE(R)×mastermind JAPAN」伝統染色“注染”とストリートを融合させた特別なラインアップが登場

「A BATHING APE(R)︎(ア ベイシング エイプ(R) 以下、BAPE(R)︎)」は、本間正章氏率いる「mastermind JAPAN(マスターマインドジャパン)」との最新コラボレートコレクション『mastermind A BATHING APE(R)︎ 15th』を発表します。

15回目のコラボレーションとなる今作は、Tシャツ、フルジップフーディ、スウェットパンツ、ミニショルダーバッグに加え、150年以上の歴史を持つ日本の伝統的な染め技法「注染(ちゅうせん)」を用いたトラックジャケットとトラックパンツがラインアップします。

「注染」とは、明治初期に誕生した日本独自の染色技法。生地の上から染料を注ぎ、繊維の芯まで染め上げることで、“ぼかし”による独特なグラデーションが生まれます。本コレクションでは、日本国内に数台しか現存しない希少な染色機を用いて、BAPE(R)らしいカモフラージュ柄を表現。

注染によるカモフラージュを纏ったトラックジャケットとトラックパンツには、「mastermind」の象徴“クロスボーンスカル”と、BAPE(R)のアイコン“STA”を、リフレクタープリントで大胆にあしらわれています。

Tシャツは2型。1型目は、モノトーンの“ABC CAMO”にクロスボーンスカルを落とし込んだコラボレーションを象徴するCAMO柄“SKULL CAMO”を採用。

両ブランド名を意味する“MRMD BAPE”、“MB”のカレッジロゴをリフレクタープリントで表現しました。 2型目はクロスボーンスカルと“STA”のアイコンを、シルクスクリーンプリントとパフ(発泡)

プリントで立体的に表現し、ボディにはウォッシュ加工を施しています。ブラックとホワイトの2色展開。

ディテールにまでこだわった多彩なプロダクトが揃う最新コレクションは、2025年4月19日(土)、BAPE XCLUSIVE(TM)︎青山、BAPE(R)︎THINK、BAPE STORE(R)︎銀座、BAPE STORE(R)︎京都およびBAPE.COM WEB STOREにて発売します。

商品詳細についてはBAPE.COM 特設ページをご覧ください。

BAPE.COM 特設ページ:https://jp.bape.com/blogs/news/mastermind-15th

MM BAPE(R)︎ SKULL CAMO RELAXED FIT FULL ZIP HOODIE / \77,000- (税込)

MM BAPE(R)︎ GARMENT DYE RELAXED FIT SWEATPANTS / \46,200- (税込)

MM BAPE(R)︎ CHUSEN LOGO JACKET / \83,600- (税込)

MM BAPE(R)︎ CHUSEN PANTS / \73,700- (税込)

MM BAPE(R)︎ GARMENT DYE LOGO TEE (BLACK) / \30,800- (税込)

MM BAPE(R)︎ LOGO TEE (WHITE) / \27,500- (税込)

MM BAPE(R)︎ SKULL CAMO COLLEGE / \41,800- (税込)

MM BAPE(R)︎ SKULL CAMO MINI BAG / \27,500- (税込)

商品詳細はBAPE.COM 特設ページをご覧ください。

BAPE.COM 特設ページ: https://jp.bape.com/blogs/news/mastermind-15th

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.