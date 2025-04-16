来たれ、未来の創造者。総合型選抜「アチーバー人材入試」始めます！【静岡大学 情報学部 行動情報学科 令和９年度入試より開始】

国立大学法人 静岡大学

静岡大学情報学部行動情報学科では、現代社会における多様な行動データを活用したサービスの創出と社会実装を目指して教育をおこなっています。

この度、令和９年度入試（令和８年実施）より、革新的な総合型選抜「アチーバー人材入試」の実施を公表しました。アチーバーとは「Achiever（達成者）」のことであり、静岡大学情報学部が主催する「高校生探究・情報コンテスト」をはじめとした日本国内の主要なコンテスト等で成果を上げた受験生に対して、その実績を評価して門戸を開く選抜方法となります。

第一次選抜は令和８年９月、第二次選抜は令和８年10 月の実施を予定しており、その選抜方法は以下となります。

表1. 総合型選抜「アチーバー人材入試」の選抜方法

(1) 指定のコンテスト一覧

現時点では次のものを予定しています。

表2. 指定のコンテスト一覧（2025年4月現在）

(2) 英語外部試験

英語外部試験は、以下の4つの試験のいずれかの結果により審査します。各外部試験は高等学校入学以降に受験した成績を有効とします。なお、外部試験の結果は、試験の実施団体が示す各試験とThe Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) の対応表を参考に審査します。

(3) 自己アピール動画

- TOEIC L＆R- TOEFL iBT (Home Edition を含む)- IELTS (Academic Module)- 実用英語技能検定

志望理由や自身の強み、将来像等を総合的に評価します。

（関連資料）令和９年度入試 募集方法及び受験教科・科目等 令和８年度からの変更点(https://www.shizuoka.ac.jp/nyushi/outline/course/document/henkoten09.pdf)

【ポスター】高校生 探究・情報コンテスト(https://www.shizuoka.ac.jp/news/2025/document/20250416_press.pdf)（主催：静岡大学情報学部）

【ポスター】高校生 探究・情報コンテスト（主催：静岡大学情報学部）