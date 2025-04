ASIAN KUNG-FU GENERATION、10-FEET、Perfume、羊文学の4組が出演！

株式会社 FM802

大阪のミュージックステーション・FM802が6月6日(金)に大阪城ホールでOSAKA MUSIC LOVER -LIVE TO THE WORLD- supported by アサヒスーパードライ WITH MASSIVE BEATS OSAKAを開催することが決定。

このイベントは、イベント名に「LIVE TO THE WORLD」と添えている通り、大阪・関西万博の開催で海外からのお客様も多く、より一層「大阪」に注目が集まる2025年に、日本が誇るライブアクトを世界に向けて届けたいという思いが込められています。

出演アーティストは、アニメの主題歌や、強いライブパフォーマンスをきっかけとして、国内外問わず進出を続けるASIAN KUNG-FU GENERATION、10-FEET、Perfume、羊文学。この4組が一堂に会するイベントです。

指定席のチケットに加えて「日本のお土産付き」<with Japanese souvenir>チケットも発売決定。ライブはもちろんぜひ日本のお土産付きでライブをお楽しみください。

日本国内でのチケット先行は本日14時~放送 FM802「THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS」(放送時間:14:00-17:51/DJ: 中島ヒロト)番組内から始まるFM802番組受付が最速でチケットをGETできるチャンス!

日本や大阪に注目が集まる2025年。万博の都市・大阪のMUSIC STATION FM802から音楽を世界に広げていきます。

【チケット先行情報】

受付期間:4/16(水)14:00-4/22(火)21:00

チケット券種:指定席 / (日本土産付き)指定席

FM802番組でのチケット受付は、【Sコード】を使った受付となります。

該当番組内で「Sコード」(応募に必要な簡単なパスワード)が発表されるので、聴いた「Sコード」をFM802公式HP・RADIPASSアプリにある「Sコード欄」に入力してください。チケット購入サイトに進むことができます。

4/16(水)14:00-17:51

FM802「THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS」DJ: 中島ヒロト

4/17(木)06:00-11:00

FM802「on-air with TACTY IN THE MORNING」 DJ: 大抜卓人

4/18(金)12:00-18:00

FM802「FRIDAY Cruisin' Map!!」 DJ: 飯室大吾

4/19(土)07:00-12:00

FM802「SATURDAY AMUSIC ISLANDS -MORNING EDITION-」 DJ: 板東さえか

4/20(日)12:00-15:00

FM802「OSAKAN HOT 100」 DJ: 高樹リサ

4/21(月)11:00-14:00

FM802「UPBEAT!」 DJ: 加藤真樹子

4/22(火)18:00-21:00

FM802「EVENING TAP」 DJ: 浅井博章

【イベントタイ トル】

アサヒスーパードライ WITH MASSIVE BEATS OSAKA

【正式タイトル】



OSAKA MUSIC LOVER -LIVE TO THE WORLD-

supported by アサヒスーパードライ WITH MASSIVE BEATS OSAKA

【出演】 ASIAN KUNG-FU GENERATION、10-FEET、Perfume、羊文学

【日時】 2025年6月6日(金) 開場17:30 / 開演18:30

【場所】 大阪城ホール

【料金】 指定席=\6800(税込) ※全席指定 ※3歳未満入場不可

(日本土産付き)指定席=\7800(税込) ※全席指定 ※3歳未満入場不可

【HP】

・日本語サイト https://funky802.com/massivebeats/

【お問合せ】 OSAKA MUSIC EXPO 2025公演事務局 0570-200-882(12:00~17:00 ※土日祝休業)

【主催】 大阪府・大阪市・大阪文化芸術事業実行委員会(※1)/ACPC関西支部会(※2)

(※1)実行委員会構成団体:大阪府/大阪市/大阪商工会議所/公益財団法人 大阪観光局/一般財団法人 関西観光本部

(※2) 構成団体:FM802/キョードー関西/GREENS/サウンドクリエーター/夢番地 ※50音順

【特別協賛】 アサヒスーパードライ

※本イベントは「大阪国際文化芸術プロジェクト OSAKA MUSIC EXPO 2025~大阪城ホール~」の一環です