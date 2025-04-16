「ゼロハリバートン」より、タイムレスなトラベルカジュアルシリーズ登場

エース株式会社

米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」より、タイムレスなデザインを纏うトラベルカジュアルシリーズ「ZH-Monogram(ゼットエイチ モノグラム）」を、直営店、公式オンラインストアならびに百貨店・専門店にて、2025年4月中旬より順次発売開始いたします。

「ZH-Monogram」は、ゼロハリバートンのロゴをモノグラムパターンであしらった国産生地と上質な牛革のコラボレーションにより、タイムレスで洗練された高級感を演出するトラベルカジュアルシリーズです。

アルミ素材の金具や、軽量で滑らかな手触りを実現したアルミ合金ファスナーを採用するなど、ディテールに至るまでゼロハリバートンが誇るアルミニウムケースのDNAを体現しています。

商品紹介

上質な素材とタイムレスなデザイン

ボディに、ZHロゴのモノグラムパターンを施した国産の高級PVCを採用。

上質な牛革とのコンビネーションが、シンプルでありながらラグジュアリーな雰囲気を際立たせます。

軽量かつ滑らかなファスナー

エレメントのひとつひとつに入念な磨きを施したYKK製アルミ合金ファスナー「エクセラライト」 を採用。

軽量かつ滑らかな手触りを実現しました。

ビジネスシーンにも対応するトートバッグ

15.6inch 対応のPC収納部や、複数の実用的な収納ポケットを配置。背面には、スーツケースのプルドライブハンドルに固定できるセットアップベルトを備え、オンオフ問わず幅広いシーンで活躍します。

カジュアルなショルダーバッグ

セキュリティ性の高い背面ポケットや、実用的な収納ポケットを配置。

ボディバッグには、上げ下ろしに役立つアシストハンドルを備えます。

商品詳細

ブランド：ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）

シリーズ：ZH-Monogram(ゼットエイチモノグラム)

本体素材：PVC(モノグラム)

カラー：ブラック

品番/ 形状/ 外寸サイズ(W×H×D) / 重量 / 容量 / 税込金額：

81521 / ショルダー縦 / 22×27×5cm / 650g / 6L / \44,000

81522 / ショルダー横 / 33×25×5cm / 670g / 8L / \52,800

81523 / ボディバッグ / 20×35×8cm / 630g / 7L / \47,300

81524 / トートバッグ/ 52×32×15cm / 1,260g / 18L / \80,300

商品ページ：https://zerohalliburton.jp/collections/zh-monogram

取り扱い直営店舗

・ゼロハリバートン 公式オンラインストア https://zerohalliburton.jp/

・ゼロハリバートン 新宿サザンテラス店(TEL. 03-6276-2202)

・ゼロハリバートン 新丸ビル店(TEL. 03-6256-0175)

・ゼロハリバートン GINZA SIX 店（TEL.03-6264-5176）

・ゼロハリバートン ヒルトンプラザ店（TEL.06-6940-7420）

※在庫確認等のお問合せは、購入ご希望のショップまでお願いいたします。

About ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）

「ゼロハリバートン」は1938年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発のトータルラゲージブランドです。NASAの依頼によりアポロ11号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。

HP：https://zerohalliburton.jp/

BRAND HISTORY：https://zerohalliburton.jp/pages/about

Instagram：https://www.instagram.com/zerohalliburton_jp/ （@zerohalliburton_jp）