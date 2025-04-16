エクスパクト「SusHi Tech Tokyo 2025」のアンバサダー就任のお知らせ
静岡を拠点に地方スタートアップや起業家支援、学生向けアントレ教育推進等を行うEXPACT株式会社（静岡県浜松市中区、代表取締役 高地 耕平、以下：エクスパクト）は、2025年5月8日（木）～10日（土）に日本・東京にて開催される、グローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2025 (スシテックトウキョウ2025)」のアンバサダー就任が決まりましたのでお知らせいたします。
■「SusHi Tech Tokyo 2025」概要
【「SusHi Tech Tokyo」とは】
「持続可能な都市をハイテクノロジーで実現」するSustainable High-City Tech (=SusHi Tech)。SusHi Tech Tokyoは、最先端のテクノロジー、多彩なアイデアやデジタルノウハウによって、世界共通の都市課題を克服する「持続可能な新しい価値」を生み出す東京発のコンセプトのグローバルカンファレンスです。
【開催概要】
- 開催日：令和7年(2025年) 5月8日(木)-10日(土)の3日間
- 主な開催場所：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール(東京江東区有明3-11-1)※会場とオンラインのハイブリッド開催
- 主催者：SusHi Tech Tokyo 2025実行委員会
- プログラム：Keynote・セッション、ブース展示、ピッチコンテスト、ビジネスマッチング etc...
【想定規模】
- 累計参加者数(オンライン/オフライン計)：50,000人超
- 展示スタートアップ企業数：500社超
- 参加予定スタートアップ関係者：5,000人超
■ アンバサダー就任概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/72634/table/56_1_4e0db9122b45821d2b8831f4a5bd195f.jpg ]
■Web・SNS
イベントホームページ：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/
X（旧Twitter）（JP）：https://x.com/SusHiTech_SUJP
X（旧Twitter）（EN）：https://x.com/SusHiTech_SUEN
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/sushi-tech-tokyo-official-account/
■主催者概要
SusHi Tech Tokyo 2025ム実行委員会は、以下の組織から構成されています。
- 東京都
- 一般社団法人日本経済団体連合会
- 公益社団法人経済同友会
- 一般社団法人新経済連盟
- 東京商工会議所
- 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会
- 一般社団法人スタートアップエコシステム協会
- 一般社団法人スタートアップスタジオ協会
■お問合せ先
SusHi Tech Tokyo 2025運営事務局
お問合せフォーム：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/inquiry/
＜EXPACT株式会社 概要＞
（１）社 名 ：EXPACT株式会社（https://expact.jp/）
（２）代表取締役 ：高地 耕平
（３）本社所在地 ：〒430-0907静岡県浜松市中区板屋町102-15Dexi板屋町
（４）設 立 ：2018年7月
（５）事 業 内 容 ：資金調達支援（融資・VC・補助金）、人事制度構築・採用支援、広報PR支援等
以上