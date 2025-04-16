創業125年以上の歴史を誇るブランドコラボが誕生！！
販売価格 30,800円（税込）
ＢＡＬＭＯＲＡＬ
ドッグ型ショルダーバッグ
スコティッシュ・テリア型の愛らしいショルダーバッグ。コーディネートのアクセントに。
販売価格 39,600円（税込）
ＢＡＬＭＯＲＡＬブガッティバッグ
丸みのある台形フォルムとゴールドのスコティッシュテリアがワンポイント。コンパクトで持ちやすいショルダーバッグ
販売価格 48,400円（税込）
ＢＡＬＭＯＲＡＬトートバッグ
A4サイズが収納できるトートバッグ。シンプルで品のあるデザインは、ビジネスや通学におすすめ。
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濱野皮革工藝株式会社について
【会社概要】
社名 ：濱野皮革工藝株式会社 https://hamanobag.com/
本社所在地 ：〒102-8578 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニガーデンコート8階
軽井沢工場 ：〒389-0201 長野県北佐久郡御代田町大字塩野字久古池3036-43
電話：03(6691)8123
創業：1880年
事業内容：ブランド・ＨＡＭＡＮＯのハンドバッグ、革製品の企画・製造・卸・販売
https://hamanobag.com/
ブランド・ＣＬＡＴＨＡＳのアパレル、雑貨の企画販売
インターネットによる通信販売業、インターネットショッピングモール及び
インターネットサイトの運営、衣料品・バッグ並びに服飾雑貨の販売及び輸出入等
https://www.clathas-online.jp/
株式構成：濱野皮革工藝株式会社は東証グロース市場上場 株式会社トライアイズ（4840）の100％子会社です。
https://www.triis.co.jp/
Instagram：@hamanobag
https://www.instagram.com/hamanobag
※濱野皮革工藝は傳濱野と別会社です。
https://shop.hamanobag.com/column/announce/
当社、濱野皮革工藝は、1880年創業より140年以上継続して脈々と受け継がれる皇室献上品お仕立てハンドバッグブランドです。