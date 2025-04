今注目の若手俳優・萩原利久さん『eFootball(TM)』コミュニティアンバサダーに就任！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは本日4月16日(水) 、俳優の萩原利久さんが家庭用・モバイル・PCで配信中のサッカーゲーム『eFootball(TM)』の「コミュニティアンバサダー」に就任したことをお知らせします。

萩原さんは、数多くのドラマや映画に出演し、今注目の若手俳優です。

日頃より『eFootball(TM)』をプレーいただいていることはもちろん、自身のSNSやメディア取材を通して、『eFootball(TM)』の魅力を発信する姿勢に共感し、今回、「eFootball(TM) コミュニティアンバサダー」に就任いただきました。今後は、各界のサッカー好きを巻き込み、ファンやコミュニティの拡大に向けて共に歩んでいきます。

4月16日(水)にesports 銀座 studio(東京・銀座)で行われた発表会では、就任を記念した巨大名刺の贈呈のほか、『eFootball(TM)』愛が感じられるトークセッション、『eFootball(TM)』統括プロデューサーとの真剣勝負を実施しました。発表会の終盤には、萩原さんのコミュニティアンバサダーとして初の企画となる“eFootball(TM)対戦企画”をYouTubeで公開することを発表しました。

萩原さんはコミュニティアンバサダー就任を受けて、「率直にめちゃくちゃうれしいです。まさか『eFootball(TM)』にこのような形で携われるとは思っていませんでした。僕自身もいちユーザーとして楽しんでいたので、さらに多くの方に楽しんでもらえるように頑張ります」と意気込みを語り、活動への意欲を示しました。

コミュニティアンバサダー萩原利久さんの初企画

「eFootball(TM)対戦企画」がYouTubeで始動!

コミュニティアンバサダーとしての“初仕事”となるYouTube企画「eFootball(TM)対戦企画」の公開が決定!

本企画は、萩原さんと親交の深い仲間や、まだ『eFootball(TM)』をプレーしたことがない方々をゲストに招き、『eFootball(TM)』を一緒にプレーしながら、魅力を伝えていく配信です。

動画投稿日については今後、『eFootball(TM)』公式Xなどで発表予定ですので、続報をお楽しみにお待ちください!

『eFootball(TM)』公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@official_eFootball

『eFootball(TM)』公式X:https://x.com/we_konami

就任発表会のレポート

★「eFootball(TM) コミュニティアンバサダー」就任記念の巨大名刺を贈呈!

「どの撮影現場にも名刺を持っていき、配り歩きます」と語る

就任式ではまず、ゲーム内の実況を担当するジョン・カビラさんの呼び込みで登場した萩原利久さん。

生のカビラさんの声を聞き、「一年で一番声を聞いています。昨日ぶりと勝手に思っています」と興奮気味に語りました。その後、『eFootball(TM)』の田谷淳一統括プロデューサーが、「eFootball(TM) コミュニティアンバサダー」の証として巨大名刺を贈呈しました。

名刺を受け取った萩原さんは、「恐らく人生初の名刺だと思います。嬉しいです。どの現場にも持っていき、配り歩きます」と語り、ジョン・カビラさんと疑似的な名刺交換を披露。「eFootball(TM) コミュニティアンバサダーの萩原利久です」と初の名刺を渡す萩原さんに対し、カビラさんは、「中の人のジョン・カビラです」とコメントし、笑いを誘いました。

萩原さんは、コミュニティアンバサダー就任を受けて、「実は子どもの頃に『ウイニングイレブン』のCMに出演していたこともあり、こういった形で『eFootball(TM)』に携われることが嬉しいです。僕自身も『eFootball(TM)』を楽しんでいるいちユーザで、ファンの皆さんと同じ熱量で楽しめる気がしています。みなさんと対戦もしたいですし、色々なコミュニティを広げていきたいです。まだプレーしたことのない方も含め、一人でも多くの方に『eFootball(TM)』を楽しんでもらえるように魅力を伝えていきたいと思っています」と意気込みを語りました。

また、コミュニティアンバサダーとして実現したいことについて萩原さんは、「『eFootball(TM)』を広める大会を開催したいです。せっかくコミュニティアンバサダーとして活動させていただくので、『eFootball(TM)』を広めるのが重要なミッションだと思っています。僕はみんなで集まってワイワイ言いながらプレーするのが好きなので、『eFootball(TM)』を好きな方とそのような場を設けられたらと思います」と、今後の野望についてもコメントしました。

★『eFootball(TM)』愛溢れるトークセッション

「どんなに遅く帰ってきても必ずeFootball(TM)をプレーします」

トークセッションでは、萩原さんが『eFootball(TM)』に熱中していることが分かるエピソードを多数披露しました。

普段のプレー頻度については、「最低でも1試合はプレーするようにしています。1日さぼると、取り返すのに3日はかかる(笑)。普段から猛者の皆様と真剣勝負をしているので、どんなに遅く帰ってきてもプレーしないことはないです」と、日常の中に『eFootball(TM)』が溶け込んでいることを明かしました。

いつもは、サッカーファンの友達とプレーすることが多いというが、最近はプライベートでも親交の深い俳優の神尾楓珠さんと一緒にプレーすることもあるといい、「毎日ではないですが、時々オンラインで『eFootball(TM)』対戦をしています。対戦成績は、いわゆるガチスカッド(本気のスカッド)ではまだ負けていません!」と胸を張りました。「同じ撮影現場でどうしても『eFootball(TM)』を一緒にプレーしてほしくて、誘い続けていたら始めてくれました」と、一緒にプレーすることになったきっかけについても語りました。

★萩原さんをよく知る関係者からのタレコミ情報も!

「地方の撮影には自前のPlayStation(R)5を持ち持ち込み・・・」

萩原さんをよく知る関係者からのタレコミでは、『eFootball(TM)』愛が溢れすぎているエピソードが披露されました。

『eFootball(TM)』Tシャツを着てKONAMI本社(コナミクリエイティブセンター銀座)へ会社訪問をしたエピソードのほか、地方での撮影にPlayStation(R)5を持ち込み『eFootball(TM)』をプレーしているというエピソードも暴露され、「1日さぼると取り返すのに何日もかかるんです。泊まり込みの撮影で、2か月間ほどプレーできないのは考えられないので、リュックにPlayStation(R)5を入れて持ち運んでいます」と語りました。

カビラさんから「PlayStation(R)5を入れたカバンと旅行用のカバン、どちらが大事ですか?」と問われると、「PlayStation(R)5です。僕のすべてが詰まっているので」と即答。熱中ぶりを披露し、会場に集まった取材陣を驚かせました。

★『eFootball(TM)』統括プロデューサーと真剣勝負!

接戦の末、萩原さんが勝利を収める

ゲーム内のオンラインマッチモードで最上位層の「Division1」に入るほどの腕前を持つ萩原さん。

その実力を披露する対戦コーナーでは、過去大会で優勝経験もある『eFootball(TM)』の田谷統括プロデューサーと本気の対戦を実施しました。

萩原さんは「負けたくない!今までで一番緊張してるかもしれないです」と対戦への意気込み、萩原さんは「FC バルセロナ」、田谷統括プロデューサーは「マンチェスター ユナイテッド FC」を使用し、試合スタート。

同点で前半を折り返し、白熱した試合が繰り広げられる中、均衡をやぶったのは萩原さん。ボールを奪った萩原さんがドリブルでサイドを駆け上がり、ディフェンダーを巧みなドリブルでかわし、ニアサイドを貫く狙いすましたシュートを決めて先制。「やったー!」と席から立ち上がり、両手を広げて喜びを爆発させました。

田谷統括プロデューサーの激しい攻撃に耐え、萩原さんが見事勝利。「実は昨日、夜な夜なコソ練しました。今回対戦をすると聞いてから頭がそれでいっぱいになってしまって。もし惨敗したら、アンバサダーなのに・・・と言われるじゃないですか」と、ホッとした様子でした。

萩原利久さん

1999年2月28日生まれ。埼玉県出身。A型。2008年にデビュー。主な出演作にドラマ『美しい彼』(MBS)、『月読くんの禁断お夜食』(テレビ朝日)、『真夏のシンデレラ』(フジテレビ)、『たとえあなたを忘れても』(ABC)、『降り積もれ孤独な死よ』(読売テレビ・日本テレビ)、映画『劇場版 美しい彼~eternal~』、『ミステリと言う勿れ』、『朽ちないサクラ』、『世界征服やめた』など多数。公開待機作品に映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』(4/25公開予定)、長編アニメーション「花緑青が明ける日に」(声の出演)などがある。

『eFootball(TM)』とは

長年多くのお客様に支えられてきた「ウイニングイレブン」は、大きく飛躍する本作への決意をこめて、新たなブランド名『eFootball(TM)』として生まれ変わりました。PlayStation(R)5版を含め対応するすべてのデバイスで“基本プレー無料”で

遊べるようになるなど、ゲームプレーや遊び方を一新しました。

現実の試合で活躍した選手や注目リーグの選手、サッカー史に名を刻むレジェンド選手などを獲得・育成して”自分だけ”のオリジナルチームで戦う「ドリームチーム」で楽しめるほか、オンラインで最大3vs3の協力プレーが楽しめる「Co-op」で“熱狂”を体感できます。

eFootball(TM)公式サイト: https://www.konami.com/efootball/ja/(https://www.konami.com/efootball/ja/)

公式Xアカウント: @we_konami

