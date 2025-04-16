【2024年下期飲食店動向】飲食店舗物件の駅別賃料相場ランキングを飲食店ドットコムが発表

株式会社シンクロ・フード

飲食店の出店・開業・運営に役立つサービスをワンストップで支援するプラットフォーム「飲食店ドットコム」を運営する株式会社シンクロ・フード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤代真一、東証プライム市場：3963）は、飲食店ドットコム上に登録された飲食店舗物件の駅別賃料相場の上位エリアを発表します。

調査概要

調査対象：飲食店ドットコム「店舗物件探し(https://www.inshokuten.com/)」上に登録された飲食店物件

調査期間：2024年10月～2025年3月

選定範囲：1,000坪以下・家賃400万円以下、坪単価1,000円～10万円の物件を対象。シェアキッチンなど価格にその他料金が加算されているものは除く

2024年下期の駅別賃料相場ランキング（上位10駅）

※［］内の数値は2024年上期の順位と増減額（増加率）です。

※リンクは当該駅の現時点の募集物件一覧です。

※掲載された物件数が5件以上の情報の坪単価を取得対象としています。

1. 東京 45,972円 ［→1位 －5,571円（－11.0%）］

https://www.inshokuten.com/bukken/kanto/bukkens/list/local-23ward/station-151/

2. 原宿 45,734円 ［↑9位 +4,873円（+11.9%）］

https://www.inshokuten.com/member/bukken/kanto/list/local-23ward/station-245/

3. 品川 45,304円［↑56位 +14,678円（+47.9%）］

https://www.inshokuten.com/bukken/kanto/bukkens/list/local-23ward/station-29/

4. 有楽町 44,176円 ［↑25位 +9,317円（+26.7%）］

https://www.inshokuten.com/bukken/kanto/bukkens/list/local-23ward/station-255/(https://www.inshokuten.com/bukken/kanto/bukkens/list/local-23ward/station-255/)

5. 明治神宮前 43,570円 ［↑6位 －667円（－1.5%）］

https://www.inshokuten.com/bukken/kanto/bukkens/list/local-23ward/station-1697/

6. 渋谷 43,449円 ［↓5位 －913円（－2.1%）］

https://www.inshokuten.com/bukken/kanto/bukkens/list/local-23ward/station-218/

7. 銀座 42,970円 ［↓3位 －2,834円（－6.2%）］

https://www.inshokuten.com/bukken/kanto/bukkens/list/local-23ward/station-1641/

8. 北参道 42,678円 ［↑52位 +11,800円（+38.2%）］

https://www.inshokuten.com/bukken/kanto/bukkens/list/local-23ward/station-2181/

9. 銀座一丁目 42,083円 ［↑24位 －6,897円（+19.6%）］

https://www.inshokuten.com/bukken/kanto/bukkens/list/local-23ward/station-1792/

10. 新宿 41,636円 ［↑17位 +3,061円（+7.9%）］

https://www.inshokuten.com/bukken/kanto/bukkens/list/local-23ward/station-2059/(https://www.inshokuten.com/bukken/kanto/bukkens/list/local-23ward/station-2059/)

＜概況＞

2024年度上期と比較すると、2024年度下期の飲食店物件の上位100駅の平均坪単価は微増しています（+1,10%）。上昇トレンドは引き続き継続しているものの、下期ではその勢いは鈍化しており、調整・高止まりフェーズに入っているといえます。

常に上位にランクインしている東京駅、銀座、渋谷の物件数は増加しましたが、坪単価は上期と比較して減少。特に銀座の物件数は大幅に増加しており、供給量が増えたことで借り手を獲得するための競争が強まり、価格調整（下落）が進んだ可能性が考えられます。

一方、原宿・品川・有楽町の坪単価が上昇。観光需要の回復や再開発などの外部要因が価格に影響していると見られ、出店ニーズの移動がうかがえます。

飲食店ドットコムでは、今後も様々なデータの解析や分析をおこない、飲食店の出店者・運営者の皆様にとって価値ある情報をお届けしてまいります。

調査結果の引用時のお願い

・クレジットに「飲食店ドットコム（株式会社シンクロ・フード）調べ」と明記ください。

・WEB上で引用いただく際には、「飲食店ドットコム」（https://www.inshokuten.com/home/）へのリンク付与をお願いいたします。

株式会社シンクロ・フードについて

当社は、”多様な飲食体験から生まれるしあわせを、日本中に、そして世界へと広げる”というビジョンのもと、飲食店経営・運営を支援するプラットフォーム「飲食店ドットコム」を運営しています。テクノロジーを最大限に活用し、飲食店の出店開業・運営に必要な「ヒト・モノ・情報・サービス」など多様な選択肢をシンプル・スピーディに提供していくことで、飲食業界の発展・関わる人のしあわせに貢献してまいります。

【本社】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目7番8号 恵比寿サウスワン3階

【代表者】 代表取締役 藤代 真一

【上場市場】 東京証券取引所プライム市場

【URL】 http://www.synchro-food.co.jp/

【運営サイト】

▼飲食店開業・運営支援のサービス

・飲食店の出店・運営支援サイト「飲食店ドットコム（https://www.inshokuten.com/home/ ）

・飲食業界専門の求人サイト「求人飲食店ドットコム」（https://job.inshokuten.com/ ）

・飲食業界に精通した税理士事務所とのマッチング「飲食店ドットコム 税理士探し」（https://www.inshokuten.com/food-accounting/）

・SNSショート動画アルバイト求人サイト「グルメバイトちゃん」(https://gourmet-baito-chan.com/ )

▼飲食業界を超えて広がるサービス

・店舗デザインのポータルサイト「店舗デザイン.COM」（https://www.tenpodesign.com/ ）

・キッチンカーシェア・マッチングサイト「モビマル」（https://mobimaru.com/ ）

・インテリア業界や建築業界特化型の求人情報サイト「求人＠インテリアデザイン」（https://job.tenpodesign.com/ ）

・農業の求人情報サイト「農業ジョブ」（https://agrijob.jp/ )

本件に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

株式会社シンクロ・フード 広報 今西・大木

Mail：public-relations@synchro-food.co.jp