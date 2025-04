自動ドアセンサーとロボットが自動連携する来客対応システムを実現

オプテックス株式会社

オプテックス株式会社(本社:滋賀県大津市、代表取締役社長:池田 和男、以下「オプテックス」)と株式会社エヌ・ティ・ティ・データCCS(本社:東京都品川区、代表取締役社長:新井 健太郎、以下「NTTデータCCS」)、Netsdar Robot Solutions CO.,LTD.(本社:東京都中央区、代表取締役社長:丁 鋼柱、以下「ネットスター」)は、ロボットを活用したスマートエントランスシステムを共同で開発いたしました。

また4月23日より開幕する、JAPAN IT WEEKで初公開いたします。

■公開する機能の概要

・ スマートフォンとセンサーが通信し、自動ドアのオートロックをハンズフリーで解錠

・ サイネージロボットが自動で来訪者をお出迎えし、適切な場所へご案内する

・ スマートフォンからデリバリーロボットを呼び出すと、ノベルティをお届けする

■開発の背景と各社の役割

少子高齢社会の到来により、人手不足が深刻化するなかロボットの活用ニーズが高まっています。NTTデータCCSは2024年より、共同施設向けのソリューションアプリケーションを開発し、さまざまな分野と連携されてきました。

本取り組みでは、オプテックスが提供する自動ドアセンサーソリューション「OMNICITY(R)」とNTTデータCCSのポータルアプリが連携しハンズフリーのエントランスドア解錠を実現するとともに、 ネットスターのロボットクラウドサービス

All in One DiRoboCS(TM)(ディーアイロボックス)とも連携することで、省人化に対応しながら、快適な顧客体験を提供する目的で開発いたしました。

【JAPAN IT WEEKへの出展概要】

・開催日 :2025年4月23日~25日

(10時~18時 最終日17時まで)

・出展展示会:IT人材不足対策EXPO

・出展会場 :東京ビッグサイト 東2ホール C16-26

・出展者名 :Netsdar Robot Solutions CO.,LTD.

・来場登録 :https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp.html/

本システムのデモをご用意しております。

ブースにてぜひご体感ください。

■自動ドアセンサーソリューションOMNICITY(R)について

自動ドアの開閉制御機能のみであった自動ドアセンサーにBeacon機能を追加したことにより、対応アプリ搭載のスマートフォンと自動ドアセンサーが通信を行えるようにしたソリューションです。主な機能としてオートロックの解錠・クーポン配信連携・人流分析などがあり、さまざまなサービスの提供が可能となります。

「OMNICITY(R)」ホームページ

https://www.omnicity.jp/

■共同施設ソリューションについて

共同施設ソリューションは、共同施設と最新技術とを組み合わせ、よりスマートで利便性の高い環境を提供するためのアプローチです。IoT(モノのインターネット)、スマートセキュリティ、キャッシュレス決済、ロボットによる業務自動化などの先端技術を活用し、人々が集う空間をより快適で効率的に管理・運営できるようにします。

■All in One DiRoboCS(TM)について

各社ロボットメーカーの製品・サービスと連携するための一元化標準APIをはじめ、各種システムと接続するインターフェースなどを統一し提供します。異なるロボットメーカー間の制御やデータ共有、一元的な制御監視等を容易に実現することにより、ユーザーの二次開発コストと導入コストが大幅に削減されます。導入後の生産性がより一層向上、サービスロボットの普及の達成が可能となります。

「DiRoboCS」ホームページ

https://www.netsdar.co.jp/ntsd-robot.html

■各社の会社概要

【オプテックス株式会社】

代表者:代表取締役社長 池田 和男

本社:滋賀県大津市雄琴5-8-12

事業内容:各種センサーの企画・開発、販売など

ホームページ:https://www.optex.co.jp/

【株式会社エヌ・ティ・ティ・データCCS】

代表者:代表取締役社長 新井 健太郎

本社:〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目12番1号 品川シーサイドサウスタワー

事業内容:システムの提案、開発、保守、運用など

ホームページ:https://www.nttdata-ccs.co.jp/

【Netsdar Robot Solutions CO.,LTD.】

代表者:代表取締役社長 丁 鋼柱

本社:〒104-6007東京都中央区晴海1-8-10トリトンスクエアオフィスタワ-X棟 7階

事業内容:ロボットソリューション事業 ソリューション開発事業 システムマイグレーション事業

IoT家庭菜園事業 人材派遣/アウトソーシング開発事業

ホームページ:https://www.netsdar.co.jp/