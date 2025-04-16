【4月20日(日)16:30～放送！】アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第3話 WEB予告・先行カット・あらすじ公開！
株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、4月20日(日)16:30からTBS系全国28局ネットにて放送予定の、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第3話「頂の景色」のWEB予告動画、先行カット、あらすじを公開いたしました。
第3話「頂の景色」
■WEB予告動画｜ナレーション：フジマサマーチ（CV：伊瀬茉莉也）
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=NoGiXymjlso ]
▼アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第3話「頂の景色」WEB予告動画｜ナレーション：フジマサマーチ（CV：伊瀬茉莉也）
https://youtu.be/NoGiXymjlso
■先行カット
■あらすじ
フジマサマーチとの壮絶なレースを終えたオグリキャップ。
『走ること』だけを考えてきたオグリに、初めてのレースを通じてこれまで感じたことの無い感情が沸き起こる。
次のレースに向けて準備を進めるが、対戦相手にはノルンエースがいた。
以前からオグリのことが気に食わないノルンたちは、彼女に対してある策を思いつく。
▼スタッフ
脚本：金田一士
コンテ：伊藤祐毅・阿久津徹也・佐久間貴史
演出：成川多加志
総作画監督：小森篤
【ノンテロップED映像公開中！】
オグリキャップ (CV.高柳知葉)が歌う第1クールED主題歌「∞（読み：むげん）」が使用されたノンテロップED映像を公開中です。
「∞」の作詞・作曲はリーガルリリーのたかはしほのかさんが担当！
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=nJs0rcVwaqw ]
▼アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第1クールノンテロップED映像｜オグリキャップ (CV.高柳知葉)「∞」
https://youtu.be/nJs0rcVwaqw
▼「∞」は各音楽サービスにて好評配信中です。
https://lnk.to/cinderellagray_mugen
▼CDは5月21日(水)発売予定・予約受付中です。
https://lnk.to/cinderellagray0521
【CD情報】
アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第1クールエンディング主題歌 : 「∞」
品番：UPCH-6039
発売日：2025年5月21日(水)
価格：\1,650(10%税込)/\1,500(税抜)
制作：Polydor Redords
発売・販売元：ユニバーサル ミュージック合同会社
収録曲：「∞」 ほか
【アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』作品概要】
『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツです。
実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら＜トゥインクル・シリーズ＞制覇を目指す世界が舞台となっています。発表以来、ゲームやアニメ、音楽やコミカライズなど、さまざまなジャンルで作品展開を行っています。
アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』キービジュアル
≪タイトル≫
ウマ娘 シンデレラグレイ
≪放送情報≫
2025年4月6日からTBS系全国28局ネットにて毎週日曜16時30分より分割2クールで放送中
・TBS系全国28局ネット：4月6日から毎週日曜16:30～
・BS11：4月13日から毎週日曜24:00～
・AT-X：4月9日から毎週水曜22:00～
4月11日から毎週金曜10:00～（リピート放送）
4月15日から毎週火曜16:00～（リピート放送）
≪配信情報≫
2025年4月6日(日)17時からABEMA、Netflix、U-NEXT、アニメ放題にて先行配信
そのほか、各種配信サイトでも順次配信開始
https://anime-cinderellagray.com/onair/
≪イントロダクション≫
週刊ヤングジャンプにて大好評連載中、累計発行部数650万部突破!!
クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』発のオグリキャップを主人公としたコミカライズがついにアニメ化!!
寂れた地方のカサマツトレセン学園。そこに1人のウマ娘が現れる。
名は、オグリキャップ。
その圧倒的な走りは、あらゆる常識を覆していく。
やがて「怪物」と呼ばれる灰被りの少女が、今、新たな伝説を刻む――。
青春“駆ける”シンデレラストーリー、遂に出走!!
≪スタッフ≫
原作：Cygames
漫画：久住太陽
脚本：杉浦理史
漫画企画構成：伊藤隼之介
（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）
監督：伊藤祐毅・みうらたけひろ
シリーズ構成：金田一 士
キャラクターデザイン：宮原拓也・佐々木啓悟
総作画監督：福元陽介・高田 晃・小森 篤
色彩設計：岡崎菜々子
美術監督：狹田 修
3DCGディレクター：神谷宣幸
撮影監督：伏原あかね
編集：三嶋章紀
音響監督：郷 文裕貴
音楽：川井憲次
アニメーションプロデューサー：近松拓也・町口漱汰
アニメーション制作：CygamesPictures
≪キャスト≫
オグリキャップ：高柳知葉
ベルノライト：瀬戸桃子
北原穣（きたはらじょう）：小西克幸
六平銀次郎（むさかぎんじろう）：大塚芳忠
フジマサマーチ：伊瀬茉莉也
ノルンエース：渋谷彩乃
ルディレモーノ：大地 葉
ミニーザレディ：井澤詩織
タマモクロス：大空直美
シンボリルドルフ：田所あずさ
マルゼンスキー：Lynn
ミスターシービー：天海由梨奈
≪第1クールオープニング主題歌≫
[Alexandros]「超える」
作詞・作曲：川上洋平
編曲：[Alexandros]
発売元：UNIVERSAL MUSIC LLC. / Polydor Records / RX-RECORDS
≪第1クールエンディング主題歌≫
オグリキャップ (CV.高柳知葉)「∞」
作詞・作曲：たかはしほのか (リーガルリリー)
編曲：藤木寛茂 / INTERCEPTBEATS
≪INFORMATION≫
アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』公式サイト
https://anime-cinderellagray.com/
アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』公式X
@umamusu_animeCG（https://x.com/umamusu_animeCG）
アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』公式TikTok
＠anime_umamusume_cg（https://www.tiktok.com/@anime_umamusume_cg）
≪コピーライト≫ ＊画像をご使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。
(C)久住太陽・杉浦理史＆Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会
(C) Cygames, Inc.