TANGTANGとADAM ET ROPE′の別注アイテムが登場！発売に先駆け臼田あさ美が着こなす最新ビジュアルを公開

株式会社ジュン

株式会社ジュン(本社:東京都港区、代表取締役社長:佐々木進、以下「ジュン」)が展開する「ADAM ET ROPE'(アダム エ ロぺ)」は、デザイナー丹野真人が展開するTシャツレーベル「TANGTANG(タンタン)」との別注Tシャツ4型を発売します。本アイテムは、2025年4月16日(水)より、ジュンの公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE(ジャドール ジュン オンライン)」にて予約受付を開始し、 2025年5月1日(木)には、「ADAM ET ROPE'」全店舗にて販売開始します。

また、本アイテムの発売に先駆け、2025年4月16日(水)12:00より、特設サイト「TANGTANG for ADAM ET ROPE' - Session with Asami Usuda -」を公開します。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/special/25ss_tangtang_for_adametreope/

昨シーズン好評を博しているTANGTANGとADAM ET ROPE’の別注企画。

今シーズンは、スタイリストの伊賀大介氏、写真家の佐内正史氏、TANGTANGの丹野氏が手掛けるGASATANGシリーズより3型、丹野氏自ら書き下ろしたHANDWRITINGをグラフィックデザインとして落とし込んだ1型の全4型を別注デザインで制作しました。

EX GASATANG BA DE YA LA MODE

PRICE:\7,150(tax in)

SIZE:S(FEMME) / M,L,XL(HOMME)

FEMME:EUM45220(https://www.junonline.jp/adam-et-rope-femme/product/tops/tshirt-cutsew/EUM45220)

HOMME:GKM45980(https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/product/tops/tshirt-cutsew/GKM45980)

EX GASATANG kocoronoPOLYMERIKUNOSA

PRICE:\7,150(tax in)

SIZE:S(FEMME) / M,L,XL(HOMME)

FEMME:EUM45200(https://www.junonline.jp/adam-et-rope-femme/product/tops/tshirt-cutsew/EUM45200)

HOMME:GKM45960(https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/product/tops/tshirt-cutsew/GKM45960)

EX GASATANG BLUEANGLEGRID29’

PRICE:\7,150(tax in)

SIZE:S(FEMME) / M,L,XL(HOMME)

FEMME:EUM45210(https://www.junonline.jp/adam-et-rope-femme/product/tops/tshirt-cutsew/EUM45210)

HOMME:GKM45970(https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/product/tops/tshirt-cutsew/GKM45970)

今回、EX GASATANGシリーズは、日本各地で撮影された写真をフロントとバックにプリントし、「思い出を忘れないように記憶する」という意味で、※“バミり”を表現したマスキングテープをデザインとして随所に落とし込みました。

※:舞台や撮影現場において、出演者や機材の位置を正確に示すために床に貼られるテープやマークのことを指します。

EX HANDWRITING ABSTRACT

PRICE:\11,000(tax in)

SIZE:M(FEMME) / L,XL(HOMME)

FEMME:EUM45230(https://www.junonline.jp/adam-et-rope-femme/product/tops/tshirt-cutsew/EUM45230)

HOMME:GKM45990(https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/product/tops/tshirt-cutsew/GKM45990)

EX HANDWRITINGは、GASATANGシリーズにて使用されている写真のセレクトテーマである“抽象”を英訳した「ABSTRACT」の文字を丹野氏自ら書き下ろしたデザインです。

TANGTANG for ADAM ET ROPE'

2025SS 臼田あさ美コレクションビジュアル

今回、発売に先駆けたスペシャル企画にて、俳優として活躍し、ご自身のファッションにも定評がある臼田あさ美さんをモデルとして起用。特設サイトでは、レディース、メンズの様々なサイジングを着こなす彼女のポジティブな魅力が詰まったビジュアルがご覧いただけます。

<特設サイトURL>

TANGTANG for ADAM ET ROPE' - Session with Asami Usuda -

https://www.junonline.jp/special/25ss_tangtang_for_adametreope/

【臼田あさ美さんについて】

臼田あさ美/俳優

主な出演作に映画「色即ぜねれいしょん」(09年)、「南瓜とマヨネーズ」(17年)、映画「架空OL日記」(20年)、「私をくいとめて」(20年)、「雑魚どもよ、大志を抱け!」(22年)、早乙女カナコの場合は」(24年)、ドラマ「ブラッシュアップライフ」(日本テレビ)、「柚木さんちの四兄弟」(NHK)、「御上先生」(TBS)などがある。映画「愚行録」(17年)の出演にて第39回ヨコハマ映画祭助演女優賞を受賞。

【TANGTANG(タンタン)について】

2011 年にデザイナー丹野真人がスタートしたレーベル。ブランド名の由来は、丹野真人自身のニックネームから。

現在は T シャツの製作をメインとしており、数多くのブランドやショップとのコラボレーションを展開。

シンプルなタイポグラフィをフィーチャーした T シャツや、ユーモアのあるフレーズを採用したロゴプリント、スタイリッシュなグラフィックプリントの T シャツを多彩に揃える。

■公式ホームページ

https://tangtang.jp/

■公式インスタグラム

https://www.instagram.com/tangtang_design/