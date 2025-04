『リネージュ2』「エヴァサービス」開始を記念した体験イベントが秋葉原PCショップで開催決定！ゲーム体験者へのプレゼントや日本統括プロデューサーによるトークイベントも開催！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『リネージュ2』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年4月19日(土)と20日(金)に、「エヴァサービス」開始を記念したゲーム体験イベントの開催をお知らせします。

■「エヴァサービス」開始記念イベントが秋葉原PCショップ3店舗で開催!

【概要】

「リネージュ2 エヴァサービス」のサービス開始を記念して、秋葉原PCショップ3店舗にて、記念イベントを開催します。イベント内では、ゲーム体験会や体験者へのプレゼントのほか、一部店舗では「リネージュ2」日本統括プロデューサー新井によるトークイベントなども予定しています。そのほか、特定店舗では、オリジナルプレゼントも予定しています。



【開催日時/場所】

▼2025年4月19日(土):13時 ~ 18時(予定)

- パソコンショップ アーク(住所:東京都千代田区外神田 3-16-18 通運会館 1F)

- TSUKUMO パソコン本店/II 2F(住所:東京都千代田区外神田1-9-7)

▼2025年4月20日(日):13時 ~ 18時(予定)

- マウスコンピューター秋葉原ダイレクトショップ 2F(住所:東京都千代田区外神田1-2-4)

※開催日時、場所は急遽変更される場合があります。予めご了承ください



【開催イベント紹介】

≪1. エヴァサービス ゲーム体験会≫

各会場で「リネージュ2 エヴァサービス」が体験できるゲーム体験会を開催します。

キャラクタークリエイトやチュートリアル、序盤のゲームプレイなどをスタッフがレクチャーしながら体験することができます。また、ゲームを体験いただいた方には素敵なプレゼントもご用意しています。

さらに、4月20日に実施するマウスコンピューター秋葉原ダイレクトショップでの体験会では「リネージュ2」推奨ゲーミングPCで「エヴァサービス」を体験することが可能です。

▼ゲーム体験者プレゼント

※ゲームを体験した方には1.2.をセットでプレゼントします。先着順でのプレゼントとなりますので、なくなり次第終了します。

※クーポンカードは、家電量販店イベントなどでプレゼントされているものと同一ですが、重複での利用が可能です。

※特製アクリルキーホルダーは、ここでしか手に入らない希少な限定グッズです。デザインは仮イメージです。

≪2. 来場者全員プレゼント≫

当日、イベント会場にお越し頂いた方に、特製パンフレットをプレゼントします。

≪3. 日本統括プロデューサー新井によるトークイベント≫

本作品の日本統括プロデューサー「新井友和」がPCショップ2店舗にてトークイベントを実施します。

エヴァサービスの魅力、今までのリネージュ2との違いを映像やスライドを使ってわかりやすく紹介します。

【プロデューサートークイベント開催店舗/日時】

4/19(土):TSUKUMO パソコン本店/II 2F

4/20(日):マウスコンピューター秋葉原ダイレクトショップ 2F

※いずれの店舗でも<14時~><16時~>に1回ずつ開催予定です。

※会場スペースの都合により、4/19(土)パソコンショップ アークでの開催はありません。

≪4. 店舗限定プレゼント≫

以下の店舗限定で、特定条件を満たすとプレゼントがもらえます

※各店でのノベルティプレゼントは先着順でのお渡しとなり、無くなり次第終了となります。

体験会、トークイベントの詳細はイベントページをご確認ください。

≪「リネージュ2エヴァサービス記念イベント」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage2eva/pcshpakb2025/

【ゲーム概要】

NCSOFTを代表する『リネージュ』の約100年前のストーリーとして作られた作品で、 ドワーフ、 エルフ、 オークなど西洋ファンタジーではおなじみの種族が登場するMMORPG。 日本では「りね」、 「りね2(りねつー)」などの愛称で呼ばれています。

マウスクリックのみでゲームを進行できる手軽さでありながら、 血盟(同盟や連合)というコミュニティに属し参戦する大規模な攻城戦やレイド討伐は圧巻の一言。さらに、世界観に沿って作り込まれた名曲の数々も必聴です。

リネージュ2公式サイトhttps://www.ncsoft.jp/lineage2/

リネージュ2公式X(旧Twitter)アカウント https://x.com/lineage2_FS

リネージュ2 LINE@ QRコード

エヌシージャパン公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2025年4月16日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。