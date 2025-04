「水素で、未来を変える。」東レ× Mt.MELVIL 、東レのコーポレートブランドフィルム第3弾を公開！熱血通訳にジョン・マッケンローを起用

マウントメルビル株式会社

ロサンゼルスと東京に拠点を持つクリエイティブプロダクションMt. MELVIL Inc. (本社:Los Angeles, CA、CEO/エクゼクティブプロデューサー:村田未来子 日本支社:東京都渋谷区、CEO/エクゼクティブプロデューサー:山脇 愛理)は東レ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:大矢 光雄、以下「東レ」)と共に、「STRAIGHT PATH」「A REVOLUTION IN AVIATION」に続く東レのコーポレートブランドフィルムを制作し、4月16日に公開しました。本作は、気候変動という地球規模の課題に立ち向かう東レの水素事業に焦点を当てた、熱量あふれる映像作品です。ブランドフィルムとしては異例のキャスティングとなるテニス界のレジェンド、ジョン・マッケンロー氏が登場し、世界に向けて情熱的なメッセージを発信します。

本作の目的は、難解になりがちな先端技術や事業ビジョンを、グローバルな視点とストーリーテリングでわかりやすく伝え、東レの理念と挑戦を世界中のパートナーと共有することにあります。

左:ジョン・マッケンロー氏 右:東レ株式会社代表取締役社長 大矢 光雄氏

■ストーリー概要

「気候変動を止めるには、水素が不可欠だ。」

そう語るのは、東レ株式会社の代表取締役社長。東レが誇る革新的な水素関連技術は、未来のエネルギー社会の鍵を握っています。とはいえ、その技術はあまりに専門的で、一般の人々には伝わりにくいのも事実。そんな中、熱血通訳として登場するのが、レジェンド、ジョン・マッケンロー氏です。

現場で汗を流し、未来に向けて静かに闘ってきた、極限追求をし続ける東レの熱意を、マッケンロー氏がエモーショナルに、時に挑戦的に言葉へと変換していきます。普段は見せない、“熱い東レ”の姿を、ぜひその目で確かめてください。

動画の一場面を抜粋動画の一場面を抜粋動画の一場面を抜粋動画の一場面を抜粋動画の一場面を抜粋動画の一場面を抜粋

■東レ株式会社 ブランドコミュニケーション室長 鈴木 太樹氏 コメント

東レは、先端素材を通じて社会に新しい価値を提供する総合化学メーカーです。

東レグループ・サステナビリティビジョンのもと、水素を含む様々な事業を展開し、地球環境問題の解決に取り組んでいます。

本作品では、当社代表取締役社長の大矢が、世界中のステークホルダーに対して力強くビジョンを伝えるため、テニスレジェンドのジョン・マッケンロー氏を起用した素晴らしい企画を実現しました。大矢とマッケンロー氏は、気候変動に打ち勝つために必要な「水素社会の実現」というビジョンを熱く訴えますが、本作品を通して、当社と共に気候変動危機に立ち向かっていただけるダブルスパートナーが増えることを願っています。

最後に、ジョン・マッケンロー氏、映像監督のローレント・バルテレミー様、企画制作のマウントメルビル様ほか全ての関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

■マウントメルビル株式会社 日本オフィス CEO/エクゼクティブプロデューサー 山脇 愛理氏 コメント

今回の作品は「東レ」の魅力を見事に表現できたユニークな作品に仕上がりました。

来年100周年を迎える東レ様のストイックさと、寡黙に極限を追求し、世界で戦ってきた日本ブランドだからこそ、今回の企画が成立したのだと思います。

監督とクリエイティブを検討している際、この企画が最も東レ様と共に実現したい内容でした。そのため、この企画を実現する機会を頂けたこと、そしてMt.MELVILのクリエイティビティに信頼を置いてくださったことに、東レの大矢社長をはじめ、皆さまに心より感謝致します。

また、この企画の意図を理解し、素晴らしい表現をしてくださったユーモアと情熱溢れるジョン・マッケンロー氏にも感謝の意を表します。

[動画詳細]

英題:

You Cannot Be Serious!

- McEnroe x Toray announcement

邦題:

You Cannot Be Serious:

気候危機に立ち向かう!ジョン・マッケンローと東レからの宣言

公開日時:2025年4月16日(水)午前11時

(日本時間)

監督:ローレント・バルテレミー

企画:ローレント・バルテレミー/山脇 愛理

撮影監督:エルワン・クロアレック

助監督:神保 英昭

エクゼクティブプロデューサー:山脇 愛理

プロデューサー:田村 優介

コミュニケーションプランナー:グスタヴィッチ むつみ

動画は下記よりご覧ください。

英・長編:https://youtu.be/8VSkUwfPIgE

英・短編:https://youtu.be/SrgD9wFCuQA

日・長編:https://youtu.be/HZAuvWOeBnE

日・短編:https://youtu.be/GcIl8SE9Qik

ジョン・マッケンロー氏

■キャスト:ジョン・マッケンロー

1970~80年代にプロテニス界を席巻し、シングルスで7つ、ダブルスで9つのグランドスラムタイトルを獲得。卓越したボレーと、審判にすら食ってかかる情熱的なスタイルで「悪童」と呼ばれました。正義感と情熱を武器に、信念を貫く姿勢は、今もなお多くの人々の心を打ちます。引退後は解説者・コーチとしても活躍し、今なお強い発信力を持つ存在です。

■東レグループの水素関連事業について

東レグループは「水素・燃料電池部材」を将来の成長の柱と位置づけ、以下のような幅広い素材を開発・製造しています。

- 触媒付き電解質膜(CCM)や膜・電極接合体(MEA)- 高プロトン伝導性・低ガス透過性を備える炭化水素系電解質膜- 高圧水素タンク用の高強度炭素繊維やライナー樹脂- 電極基材のカーボンペーパーおよびガス拡散層(GDL)- アルカリ水電解用の隔膜

製造から輸送・貯蔵、そして利用まで、水素の社会実装に不可欠な素材を網羅し、グローバルな水素サプライチェーンの構築を進めています。

2018年に策定した「東レグループ サステナビリティ・ビジョン」では、2050年カーボンニュートラルの実現を明確に掲げ、サステナビリティイノベーション事業の拡大と、革新的な素材開発によるGHG削減に取り組んでいます。

