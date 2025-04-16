製造業向け『ホワイトペーパーマーケティングの教科書』完成。効果的なホワイトペーパーマーケティングの全ガイド公開。
テクノポート株式会社
ダウンロードはこちら :
https://writing.techport.co.jp/proposal/white_paper_marketing_textbook/
このような方におすすめ
当資料の内容
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テクノポート株式会社（本社：東京都・代表：徳山 正康）は、書籍型資料「ホワイトペーパーマーケティングの教科書」をこのたびリリースいたしました。
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このような方におすすめ
・製造業界のマーケティング担当者様
・新規リードの獲得を増やしたい方
本書は、製造業に特化したホワイトペーパーマーケティングの策定から実践までを網羅しています。
当資料の内容
1. 戦略的アプローチ
新規顧客開拓に向けた適切なコンテンツ配置、AIを活用した効率的なホワイトペーパーの作成方法を徹底解説。
2. 実践的なテンプレートと事例
具体的なホワイトペーパーの企画、構成のテンプレートや、すぐに活用できるノウハウを提供。
3. デザインとユーザビリティの最適化
縦長・横長レイアウトのメリット・デメリット、カラーリング、インフォグラフィックの取り入れ方など、視覚的訴求力の高いデザイン手法を紹介。
「売れる製品があっても、なぜ新規顧客獲得に苦戦するのか？」という問いに対する答えとして、本書はホワイトペーパーマーケティング戦略の基盤となる知識と実践的な手法を余すところなく伝え、製造業の皆様が現代の競争激しい市場で優位に立つためのツールとなることを目指しています。
テクノポートは、今後も製造業の成長を支援する効果的なマーケティング施策を提案してまいります。
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＜お問合せ先＞
テクノポート株式会社
〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル2F LIBPORT品川
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