Jean-Ken Johnny、寺中友将、谷口鮪、アユニ・D出演！　「J-WAVE THE KINGS PLACE LIVE 2025 ACOUSTIC」7/2開催決定！　最速先行予約スタート

株式会社J-WAVE

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で、毎週月～木曜25:00～26:00に放送中の番組『THE KINGS PLACE』。番組発のライブイベント「J-WAVE THE KINGS PLACE LIVE 2025 ACOUSTIC」（以下「キンプレライブ」）を、2025年7月2日（水）に、Zepp Hanedaで開催いたします。

今回のキンプレライブは、初のアコースティックスタイル！出演アーティストは、Jean-Ken Johnny（MAN WITH A MISSION）、寺中友将（KEYTALK）、谷口鮪（KANA-BOON）、アユニ・D（PEDRO）。現在火曜日の番組ナビゲーターを担当しているMAN WITH A MISSIONのフロントマンJean-Ken Johnnyを筆頭に、過去に番組のナビゲーターを務めた3組を加えた計4組が、いつもとは違うアコースティックスタイルでライブを披露します。

このライブの最速先行予約をJ-WAVEの無料会員サービスJ-meにて受け付けます。ここでしか聴けない、オリジナルで貴重なアコースティックライブにぜひご期待ください！

■出演者コメント

▼Jean-Ken Johnny（MAN WITH A MISSION）

＜コメント＞

KINGS PLACEデイツモオ世話ニナッテマスル。

初ノアコースティックライブトイウ記念スベキイベントニ素晴ラシイ面々トトモニ自分モ名ヲ連ネテイタダキアリガタヤ感謝感激アメアラレデアリマス。

皆様モ是非コノ素晴ラシイ始マリノ一夜ニ遊ビニ来テ下サイマセ！

▼寺中友将（KEYTALK）

＜コメント＞

久しぶりのキンプレライブ楽しみです。

そして、初のアコースティックイベントということで、ラジオでの喋り声、リスナーとアーティストの1対1感。そんな特別な空間が生まれる1日になると思います。

歌のチカラをしっかりと、あなたの耳に届けます。

当日Zepp Hanedaで会いましょう！

▼谷口鮪（KANA-BOON）

＜コメント＞

久しぶりのアコースティックライブに出演します！

どの曲をやろうかと考案中、アコースティックに似合う曲もたくさんあるので楽しみにしていてください。

まずは倉庫にアコギを取りに行ってきます！

あとすごい組み合わせ、面白そう！

▼アユニ・D（PEDRO）

＜コメント＞

思春期真っ只中の10代の頃、キンプレを聴いて大人の自由さを知り、バンドや音楽への憧れが増幅。私の青春キンプレの特別アコースティックライブで歌います。J-WAVEと言えば「いい声」なので、自分も負けじと"いい声"でスーパースペシャルナイトをフィーバーします。ビューティフルギターを演奏してくださるのは愛してやまない田渕ひさ子さんです。素敵な夜、よかったら一緒に遊びましょう。

■チケット先行予約

J-WAVEのリスナーズ・コミュニティ【J-me】（入会費無料）会員、または新規ご入会の方限定で、「キンプレライブ」のチケット予約エントリー（抽選式）を、4月15日 （火）25:00～4月23日（水）23:59まで受け付けます。（以降、各種チケット先行予約の情報は公式ホームページをご覧ください）

公式ホームページ：https://www.j-wave.co.jp/topics/entry_kings27/

【公演概要】

タイトル：J-WAVE THE KINGS PLACE LIVE 2025 ACOUSTIC

日時：2025年7月2日（水）OPEN 18:00 / START 19:00

場所：Zepp Haneda

出演：Jean-Ken Johnny（MAN WITH A MISSION）、寺中友将（KEYTALK）、谷口鮪（KANA-BOON）、アユニ・D（PEDRO）

チケット：1F 指定席 \5,500（税込、D代別）/ 2F 指定席 \5,500（税込、D代別）

チケット発売日：2025年4月15日（火）25:00～（J-me先行予定）

主催： J-WAVE

企画制作：J-WAVE MUSIC／HOT STUFF PROMOTION

公式ホームページ：https://www.j-wave.co.jp/topics/entry_kings27/

問い合わせ：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077（平日12:00～18:00） www.red-hot.ne.jp

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：THE KINGS PLACE

放送日時：毎週月曜～木曜25:00～26:00

ナビゲーター：

（月）04 Limited Sazabys

（火）MAN WITH A MISSION

（水）マカロニえんぴつ

（木）ヤングスキニー

番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/kingsplace/

番組X（旧Twitter）：https://twitter.com/THEKINGSPLACE

ハッシュタグ：#kp813