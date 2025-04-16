»°¾ÊÆ²½ñÅ¹¤¬½é´ü¸¦½¤¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡¢¸¦½¤»þ´ÖÈ¾¸º
¥µー¥Ó¥¹¶È¤ÎÀøºßÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡ÖABILI¡Ê¥¢¥Ó¥ê¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë ClipLine³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ Í¦¿Í¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°¾ÊÆ²½ñÅ¹¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µµ°æ ¿òÍº¡¢°Ê²¼¡Ö»°¾ÊÆ²½ñÅ¹¡×¡Ë¤¬Æ°²è·¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖABILI Clip¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¶µ°é¸¦½¤¤ÎÉ¸½à²½¤ä¸úÎ¨²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
¾®Çä¶È¤ä³°¿©¶È¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ä¥Ñー¥È¤ÎºÎÍÑ¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÎÍÑ¸å¤âÃ»´ü´Ö¤Ç¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¶µ°éÂÎÀ©¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ä¸¦½¤¼êË¡¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ñÅ¹¤ÏÀÜµÒ¶È¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÃÎ¼±¤¬Éý¹¤¯¡¢½ñÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÅª¤Ê¼ÁÌä¤«¤éÆ»°ÆÆâ¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
»°¾ÊÆ²½ñÅ¹¤Ï1881Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½ñÀÒ¤ÎÈÎÇä¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢½ÐÈÇ¤ä¶µ°é´ØÏ¢»ö¶È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ï·ÊÞ¤ÎÂç¼ê½ñÅ¹¥Á¥§ー¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì³ÎÎ©¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÄÌ¤¦¸ÜµÒ¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ëÃæ¡¢¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î°Ý»ý¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ä½¾¶È°÷ÄêÃåÎ¨¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ABILI Clip¤Ë¤è¤ë¶µ°é¸¦½¤¤Î¶¯²½¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤¬¤é¡¢¸¦½¤»þ´Ö¤¬50¡óºï¸º¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÝÂê
»°¾ÊÆ²½ñÅ¹¤Ç¤Ï¿·¿Í¶µ°é¤È¤·¤Æ½éÆü¤Ë¿ô»þ´ÖºÂ³Ø¸¦½¤¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å1½µ´Ö¤Ï¥ì¥¸¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Í¤Ë¤è¤ë¸¦½¤¤Ï²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/11390/table/206_1_744057aa1ccab2966dfc3b34500693c3.jpg ]
¤Þ¤¿¡¢Çä¤ê¾ì¤Î¿·¿ÍÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¥Õ¥©¥íーÂÎÀ©¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢Çä¤ê¾ìÁ´ÂÎ¤Îµ¡Ç½ÉÔÁ´¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸½¾¶È°÷¤ÎÉéÃ´¤¬Áý²Ã¤·¡¢Î¥¿¦¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÈÌ³¤Î¤ä¤êÊý¤¬½¾¶È°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢¿·¿Í¤¬º®Íð¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³èÍÑÍÑÅÓ
Æþ¼Ò¸å1¥ö·îÄøÅÙ¤Î¸¦½¤´ü´Ö¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢´Ä¶¤ËÆëÀ÷¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¸¦½¤Ã´Åö¼Ô¤ÎÉé²Ù¤ò²¼¤²¡¢¥Ð¥é¤Ä¤¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½é´ü¸¦½¤¤Î°ìÉô¤òÆ°²è¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤È¤³¤í¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦½¤Æ°²è¤Î°ìÎã
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/11390/table/206_2_3b914a24d28dfb1964d2d3da560cc030.jpg ]
¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¸ú²Ì
½é´ü¸¦½¤¤òÆ°²è¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢1ÆüÌÜ¡¢2ÆüÌÜ¤Î¸¦½¤»þ´Ö¤¬È¾¸º¤·¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Î¼ÂÃÏ¸¦½¤»þ´Ö¤Ï¤Þ¤ÀÂç¤¤¯¸º¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¿·¿Í¤Î½¬½Ï¤ËÍ×¤¹¤ë´ü´ÖÃ»½Ì¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
»þÃ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¸¦½¤½ªÎ»¸å¡¢¼ÂºÝ¤Îºî¶È¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â²þ¤á¤Æ·«¤êÊÖ¤·¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤òÄêÃå²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê³èÍÑ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Ã´Åö¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¼¹¹ÔÌò°÷¡¡±Ä¶È¿ä¿ÊÉô¡¡ÉôÄ¹¡¡µÆÃÓÍÍ¡¡
¸¦½¤¤ÇºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÃÎ¼±¤ÎÁ°¤ËÀÜµÒ¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤¬¸¦½¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ABILI Clip¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÀÜµÒ¤Î¼êËÜ¤òÆ°²è¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ë³ÐÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¾Ð´é¤ÎÎÉ¤¤¤ª¼êËÜ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¡¢¼«Á³¤È´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë±è¤Ã¤¿ÀÜµÒ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¶µ°é´Ä¶¤¬ºî¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÓÂÞËÜÅ¹¡¡·¸Ä¹¡¡¸¦½¤Ã´Åö¡ÊÅö»þ¡Ë¾ÂÇÈÍÍ
Æ°²è·¿¸¦½¤¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç½é´ü¸¦½¤¤ÎÉé²Ù¤¬Âç¤¤¯·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¤È¤Æ¤â½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·«¤êÊÖ¤·»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Äê´üÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¥¹¥¥ë¤ò¸þ¾å¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£½ñÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÀÜµÒ¶ÈÌ³¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀÜµÒ¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡¢Æ°²è¤ò³èÍÑ¤·¶µ°é¤Î¼Á¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÓÂÞËÜÅ¹ ËÜÅ¹Ä¹¡¡¹Ó°æÍÍ¡¡
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦½¤¤Ç¤ÏÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶µ¤¨Êý¤Ë¥Ð¥é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¡¢¾å¼ê¤Ê¿Í¤Ë¶ÈÌ³¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÎÍÑ¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤»þ´ü¤Ï¸¦½¤¤Î¼Á¤Ë¥à¥é¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½é´ü¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤ÈÎ¥¿¦Î¨¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎABILI ClipÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¦½¤ÆâÍÆ¤¬Æ°²è¤Ç¶Ñ°ì²½¤µ¤ì¡¢¥Ð¥é¤Ä¤¤ÈÉé²Ù¤ÎÎ¾Êý¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶µ°é¤Î¼Á¤¬°ÂÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÄêÃåÎ¨¤ä¤ªµÒÍÍËþÂÅÙ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Web¥µ¥¤¥È¤Ç¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://service.clipline.com/case/sanseido
ABILI Clip¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ã»¼ÜÆ°²è¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈÁÐÊý¸þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡Ö·Ð±ÄÁØ¡×¡Ö¥ß¥É¥ëÁØ¡×¡Ö¸½¾ì¡×Á´¤Æ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¼Â¹Ô»Ù±ç¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÌò³ä¡¦Ç½ÎÏ¤Ë±þ¤¸¤¿Å¬ÀÚ¤Ê¶µ°é¤ä¾ðÊóÎ®ÄÌ¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¶ÈÌ³¼Â¹Ô»Ø¼¨¡¦´ÉÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È¤Î¸½¾ì¤ËÅÀºß¤¹¤ë¹¥»öÎã¤ä°ÅÌÛÃÎ¤Î¶¦ÍÃÎ²½¡¢·Á¼°ÃÎ²½¤ò¼Â¸½¡£Â¿µòÅÀ¥Ó¥¸¥Í¥¹ÆÃÍ¤ÎÂ°¿Í²½¤·¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹½Â¤¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ðÆ°²è¡¡¡§https://youtu.be/m0Jhvp5SD-IABILI
¥³¥ó¥»¥×¥È¾Ò²ðÆ°²è¡§https://youtu.be/l8q_ylmkX0k
ClipLine³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤ò¤Õ¤ä¤¹
ÂåÉ½¼Ô ¡¡ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹â¶¶ Í¦¿Í
Àß¡¡Î©¡¡¡¡¡§2013Ç¯7·î11Æü
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©101-0035 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄº°²°Ä® 15 ¥°¥é¥ó¥Õ¥¡ー¥¹¥È¿ÀÅÄº°²°Ä® 5F
»ñËÜ¶â ¡¡ ¡§4²¯±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡£2023Ç¯8·î31Æü¸½ºß¡Ë
´ë¶ÈURL ¡§https://corp.clipline.com/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://service.clipline.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥µー¥Ó¥¹¶È¤ÎÀøºßÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡ÖABILI¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢µÚ¤Ó·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È´ØÏ¢²ñ¼Ò¡¡¡§Chain Consulting³ô¼°²ñ¼Ò¡¡https://chain-c.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ClipLine³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§°æ¾å
TEL¡§03-6809-3305 Email¡§pr@clipline.jp