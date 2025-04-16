NTT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー¥êー¥°¥ï¥ó±º°Â£Ä-Rocks¤È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌóÄù·ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿ÅÄ¹¥¹¨¡¢°Ê²¼¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¡Ë¤Ï¡¢±º°Â£Ä-Rocks¤È¤Î2024-25¥·ー¥º¥ó¡¢¿·¤·¤¯¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±º°Â£Ä-Rocks¤ÎÁª¼ê¤Î¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢¤Þ¤¿¥È¥ìー¥Êー¤Î¥±¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¥±¥¢¥°¥Ã¥º¤ä¥Þ¥·¥ó¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¥Ê¥Î¥á¥¿¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥¢Îà¤Î²Ã¹©¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·Áª¼ê¤Î¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó·ÀÌó¥¢¥¹¥êー¥È/¥Áー¥à/¥¿¥ì¥ó¥È ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.phiten.com/about-phiten/athlete/
±º°ÂD-Rocks¡¡¥³¥á¥ó¥È
ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥é¥°¥Óー¤Î²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Û¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¤Ç¤¢¤ë±º°Â»Ô¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÎÏ¤ÇÆø¤ï¤¤¤òºî¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢ÃÏ°è¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¤Î¥Ê¥Î¥á¥¿¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¡Ê³Æ¼ï¶âÂ°¤ò¿åÍÏ²½¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¤Î¿åÍÏ²½¥á¥¿¥ëµ»½Ñ¡Ë¤Ç¤Î¥Áー¥à¸ø¼°¥¦¥§¥¢¤Ø¤Î²Ã¹©¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ±º°ÂD-Rocks¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
NTT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー ¥êー¥°¥ï¥ó2024-25¡Ê°Ê²¼¡¢¥êー¥°¥ï¥ó¡Ë¤ò°ìËç´ä¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¤È´¤¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥·¥ó¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿·µ»½Ñ¤Î¡Ö¥Ê¥Î¥á¥¿¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò¥Áー¥à¸ø¼°¥¦¥§¥¢Îà¤Ø²Ã¹©¤¹¤ë»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±º°ÂD-Rocks¤ÎÁª¼ê¤ò¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡×¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥óÀ½ÉÊ¡¢µ»½Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¥¢¥¹¥êー¥È¼«¿È¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òºÇÅ¬¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤´¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£±º°ÂD-Rocks¤ÎÁª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤òÁÃ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤ò¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç³è¤«¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤ò»Ù¤¨¤ë°Ù¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¥Áー¥à°ìËç´ä¤Ç·ëÂ«¤·¤ÆÀï¤¦±º°ÂD-Rocks¤ò¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¤Ï±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Î¥á¥¿¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°»Ü¹©¤ÎÍÍ»Ò
¡¦¥Ê¥Î¥á¥¿¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ï
¡ÖÊë¤é¤·¤Þ¤ë¤´¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥«¥é¥À¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¾õÂÖ¤Ø¤È¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë
¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥óºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Îµ»½Ñ¡Ö¥Ê¥Î¥á¥¿¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¸÷¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡Ö·ò¸÷Íá(R)¡×¤Î¸÷¤ò¾È¼Í¤µ¤»¤Æ¡¢
Ì¸¾õ¤ËÊ®Ì¸¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¿å±ì²Ã¹©¤òÍÑ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ê¥Î¥á¥¿¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¥·¥åー¥º¡¢¿²¶ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é
¿²¼¼¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿½»¶õ´Ö¤ò¥ê¥«¥Ð¥êー²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥Ê¥Î¥á¥¿¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.phiten.com/nano-metax-coating/
±º°ÂD-Rocks
ÀéÍÕ¸©±º°Â»Ô¤ò¥Û¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー¥êー¥°¥ï¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥°¥Óー¥Áー¥à¡£
D-Rocks¤ÎD¤Ë¤Ï¡ÖDynamic(ÌöÆ°)¡×¡¢¡ÖDream(Ì´)¡×¡¢¡ÖDelight(´¿´î)¡×¤¬¡¢Rocks¤Ë¤Ï´ä¤Î¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤µ¤È¡¢Î¬¸ì¤Ç¤¢¤ë¡ÚROX¡Û¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìËç´ä¤Î¥Áー¥àÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò´¶Æ°¡¦Ì¥Î»¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡£
2024Ç¯5·î24Æü¡¢2023-24¥·ー¥º¥óÆþÂØÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢DIVISION1 12°Ì¤Î²Ö±à¶áÅ´¥é¥¤¥Êー¥º¤Ë2Àï2¾¡¤·¡¢DIVISION1¤Ø¾º³Ê¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
1983Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥ê¥·ー¤ò·Ç¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¤Îµ»½Ñ³«È¯¤ËÎÏ¤òÃí¤®¡¢¶âÂ°¤ò¥Ê¥Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¿åÃæ¤ËÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Á¥¿¥óµ»½Ñ¡×¤ò³è¤«¤·ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢¡¦¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¾¦ÉÊ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç100Í¾¤ê¤ÎÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¿®Íê¤ò½¸¤á¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊÎÏ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡§¢©604-8152¡¡µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è±¨´ÝÄÌ¶Ó¾®Ï©³Ñ¼êÀö¿åÄ®678ÈÖÃÏ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ê¿ÅÄ¹¥¹¨
ÀßÎ©¡§1983Ç¯10·î4Æü
»ñËÜ¶â¡§3,000Ëü±ß
´ë¶È¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.phiten.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²½¾ÑÉÊ¡¦°åÌôÉô³°ÉÊ¡¦°åÎÅµ¡´ï¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢¾¦ÉÊ¡¦·ò¹¯¿©ÉÊ¡¦·ò¹¯¥°¥Ã¥ºÅù¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È