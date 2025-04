【Pontaパス】会員限定生配信決定！2025 KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD] IN JAPAN

株式会社J.E.T.

KDDIは、約1,500万人が利用しているおトクなサブスクリプションサービス「Pontaパス」(月額548円)会員の特典として、4月30日に開催される、大人気K-POPガールズグループKISS OF LIFEの「2025 KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD] IN JAPAN」を生配信します。Pontaパス会員なら、4月30日に開催の神奈川公演生配信を無料でご覧いただけます。

2025 KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR

[KISS ROAD] IN JAPAN

Pontaパス会員限定生配信特設ページ:http://kddi-l.jp/BGT(http://kddi-l.jp/BGT)

■2025 KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD] IN JAPAN

イベント詳細ページ:https://jetmusic-official.com/2025/01/24/kiss-road-in-japan/

■Pontaパス会員限定生配信

Pontaパスでは、4月30日に開催の2025 KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR

[KISS ROAD] IN JAPANを生配信します。

イベント名: 2025 KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD] IN JAPAN

対象公演会場:KT Zepp Yokohama

配信日時: 2025年4月30日 18:00開演

出演アーティスト: KISS OF LIFE

対象:Pontaパス会員

■KISS OF LIFEとは

KISS OF LIFE(キス・オブ・ライフ)は、2023年に韓国でデビューした4人組ガールズグループ。メンバーはジュリー、ナッティ、ベル、ハヌルで構成され、それぞれが卓越した歌唱力、ラップ、ダンススキルを持ち、デビュー直後から注目を集めました。彼女たちの音楽はR&Bやヒップホップをベースにしつつも、ポップで洗練されたサウンドが特徴です。

中でもスマッシュヒットとなった楽曲「Sticky」は、グルーヴ感あふれるビートと中毒性のあるメロディーが話題を呼び、YouTubeやSNSを中心にグローバルで大きなバズを起こしました。メンバー自身も楽曲制作に関与しており、そのセルフプロデュース能力の高さも高く評価されています。

鮮烈なデビューを果たしたKISS OF LIFEは、Z世代の感性を象徴するスタイルと世界基準のパフォーマンスで、まさに“次世代K-POP”を体現する存在。今後の飛躍からますます目が離せません。

■「Pontaパス」とは

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートが受けられるなど、様々な会員特典を提供する月額制のサブスクリプションサービスです。

詳細はこちら( https://prcp.pass.auone.jp/main/ )を参照ください。

■オフィシャルグッズのオンライン販売も決定!!

公演のオンライン配信に加えて、グッズのオンライン販売も決定!!

会場に足を運べない方もグッズをゲットするチャンス!!

[2025 KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD] IN JAPAN オフィシャルグッズ販売サイト]

https://jetstore.online/collections/kiss-of-life

予約受付期間:2025年4月12日(土)~5月4日(日)23:59

※商品や受注期間によって、公演終了後の後日のお届けとなる場合があります。

※詳しくは公式ページのご案内をご確認ください。( https://jetmusic-official.com/2025/04/11/kiss-of-life-japan-md/ )