アバント、2年連続Great Place to Work(R)︎ Institute Japanの「働きがいのある会社」に認定

株式会社アバントグループ

アバントグループでグループ経営管理・連結会計・事業管理のソリューションを提供する株式会社アバント(本社:東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO:岡部 貴弘、以下 アバント)は、世界150カ国で働きがいのある会社の調査を行う専門機関、Great Place to Work (R) Institute Japan(以下 GPTW)の実施する調査に参加し、2年連続で優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」として認定されました。

「働きがいのある会社」認定企業とは、GPTWが働く人へのアンケートの結果を基に、一定水準を満たした企業に対して、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることを正式に認定するものです。

今回2025年の調査においても「働きがいのある会社」として認定され、2024年に続き2年連続で認定企業となりました。

その理由として、特に以下3つの項目において、同規模の他社と比較し相対的に強みであると評価されました。

「この会社の労働環境は、安全で衛生的である」

「この会社は、設備が整っていて、働きやすい環境である」

「この会社では従業員を解雇するのは「最後の手段」とされていると思う」

また、性的指向・人種・性別に関わらず全ての従業員を公平に扱うDEI(多様性・公平性・包括性)への意識が高いことも評価されております。

アバントの取り組み

社員が「やりがい」と「働きやすさ」を感じられる環境の実現を目指し、次のような取り組みにも力を入れております。

【働きがい向上ワーキンググループ】

社員の「働きがい向上」を目指し、今期より新たなワーキンググループを立ち上げました。この取り組みでは、社員自らが「働きがいのある会社」を実感できる企画を検討し、経営層へ提案・その実現まで一貫して取り組んでいます。

【AVANT Award】

企業理念を支える価値観を体現し、業務上の成果や組織貢献につながる活動をした組織・プロジェクトを表彰する取り組みです。全社員と審査員(取締役、執行役員)が投票を行い、最も多くの票を獲得したプロジェクトが表彰されます。

これにより、優れた仕事を社内で共有し、称賛する文化の醸成を目指しています。

アバントでは、企業理念である「100年企業の創造~価値創造に全員が燃える会社を創る~」を実現すべく、今後も社員1人ひとりがやりがいと働きやすさを感じられる環境実現に力を入れていきます。

Great Place to Work (R) Institute Japanについて

Great Place to Work(R) Institute は、世界約150ヵ国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan(GPTWジャパン)を運営しています。



Great Place to Work (R) Institute Japan トップページ https://hatarakigai.info/



日本における「働きがいのある会社」認定企業ページ https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/

【株式会社アバントについて】

経営管理システムのソフトウエア開発および、様々な他社製品の提供を通じてお客様の企業価値向上につながる経営DXを推進しています。これまで1,200社以上の導入実績を通じ、コンサルティング、構築、導入支援、運用・保守をワンストップで支援いたします。

「グループ経営管理」「連結会計」「事業管理」を軸として、経営とIT双方の視点から、経営情報・データの統合、分析、活用を支援し、データドリブン経営を実現します。



社 名 :株式会社アバント

設 立 :2013年10月1日(創業:1997年5月26日)

※2022年10月1日 株式会社ディーバから商号変更

代表者 :代表取締役社長 執行役員 CEO 岡部 貴弘

本社所在地:東京都港区港南2丁目15番2号 品川インターシティB棟13階

URL :https://www.avantcorp.com/

事業内容 :グループ経営管理・連結会計・事業管理領域において、コンサルティングから

システムの企画・構築、導入、運用・保守までワンストップで支援

経営管理システムの自社開発および他社CPMソフトウエアの提供

自社製品 :企業価値向上のためのグループ経営管理システム「AVANT Cruise」

企業価値分析のための経営支援ツール「AVANT Compass」

戦略・シナリオ策定のためのグループ経営ダッシュボード「AVANT Chart」

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ(本社:東京都港区、代表取締役社長:森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード:3836)を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.avantgroup.com/



主要なグループ事業子会社(いずれも100%所有)は以下の通りです。

株式会社アバント

株式会社インターネットディスクロージャー

株式会社ジール

株式会社ディーバ

株式会社VISTA