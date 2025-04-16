教育DXの今とこれから オンラインセミナー ５月20日開催
産経新聞社は、オンラインセミナー「DXで進化する教育現場 ～GIGAスクール構想、クラウド時代の校務とは～」を５月20日（火）午後４時半から開催し、参加者を募集します。
【申し込みサイト】https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3566?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=content-text(https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3566?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=content-text)
本セミナーでは、教育現場におけるICT活用の最前線を実践事例とともに紹介。教育の質を高めるためにどのようにテクノロジーを生かすべきかー。現場と行政、ベンダー（事業者）が連携して進める「教育DX」の今とこれからを探ります。
基調講演では文部科学省の竹野健太氏が、令和の日本型教育を支える基盤となる「次世代校務DX」について解説。特別講演では、奈良市教育委員会の米田力氏が「ゼロトラストアーキテクチャ」を利用した学校ネットワークによる働き方改革の取り組みなどについて、近畿大学の横井隼人氏が大学における業務効率化や学生サービス向上に向けた学修環境の変革について、それぞれ紹介します。
【日時】５月20日（火）午後４時半～７時半 ※開始、終了時刻が前後する場合があります。
【参加費】無料 【定員】先着500人。
【詳細・申し込み】下記URLをご覧ください。５月20日（火）午後３時半締め切り。
https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3566?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=content-text(https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3566?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=content-text)
【主催】 産経新聞社 【協賛】oVice、産経ヒューマンラーニング、駿台教育センター
【問い合わせ先】産経新聞DXセミナー事務局 メール：ml.digitalsales@sankei.co.jp