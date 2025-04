かさばらず、ひねって膨らむ！ソーラー＆USB充電式、防水LEDランタン「LuminAID（ルミンエイド）」登場！！

株式会社スター商事

株式会社スター商事(本社:東京都荒川区、代表取締役:佐々木 幸成)は、世界初のソーラー充電式インフレータブルランタンを開発した米国ブランド「LuminAID(ルミンエイド)」の日本総代理店となり、全6モデルのランタンおよびライト製品の国内取り扱いを開始いたしました。

LuminAIDは、2010年のハイチ地震をきっかけに、当時学生だったアンドレアとアンナにより設立されたブランドです。軽量・折りたたみ可能で、太陽光でもUSBでも充電できる画期的なランタンは、アウトドアユースから防災備蓄まで幅広く活用され、世界中で高い評価を得ています。

ラインナップには、空気で膨らませて使用する“インフレータブル構造”を採用した折りたたみ式ランタンを含む、多彩なモデルを揃えています。ソーラー&USBの2WAY充電やスマートフォンへの給電機能を備え、日常から緊急時まで幅広く対応する、次世代のポータブルライトシリーズです。

新商品の発売に先駆け、「LuminAIDブランドサイト」も公開中です。

本リリースでは、新たに日本市場で展開する6製品の特徴と主な仕様についてご紹介します。

【安心と機能を備えた製品特徴】

LuminAID 全6ラインナップ

対象モデル:

Survivor(サバイバー)/ Titan(タイタン)/Max QuickInflate(マックス クイックインフレイト)

【モバイルバッテリー機能搭載】

USB経由でスマートフォンなどの充電が可能。最上位モデル「Survivor(サバイバー)」は、Type-AとType-Cの2端子を備え、2台同時充電にも対応。電力の供給が不安定な災害時でも安心です。

【ソーラー & USB 充電の2WAY対応】

本体は、太陽光でもUSBでも充電可能。アウトドアでも室内でも、天候や場所を問わず活躍します。

【コンパクト収納&簡単セットアップ】

折りたたんでコンパクトに持ち運び、使用時は“ひねって膨らますだけ”。必要なときにすぐ使える手軽さが魅力です。

【明るさ調整と点滅モード(SOS)搭載】

最大600ルーメンの明るさを誇る高輝度モデルもラインナップ。4段階の明るさ調整とSOS点滅モードで、用途に応じた最適な使い方が可能です。

【高耐久・防水設計(IP67)】

防水・防塵対応で、雨の日や粉塵の多い環境でも安心。TPU素材の柔らかな光で、周囲をやさしく照らします。

【各商品ラインナップ紹介】

■ Survivor(サバイバー)~最上級モデル、スマホ2台同時充電可~

・6000mAhバッテリー搭載

・スマホ2台同時充電(Type-A & Type-C)

・最大600ルーメン(4段階調光+SOS点滅モード)

・ソーラー&USB充電(ソーラー/24~30時間、

USB/2~2.5時間:9V2A入力時)

・白色光・暖色光・赤色光の3色切替

・スポットライト機能付き

・防水性能:IP67

■ Titan(タイタン) ~大容量スマホも充電OK。バランスの取れたモデル~

・4000mAhバッテリー搭載

・最大300ルーメン(4段階調光+SOS点滅モード)

・ソーラー&USB充電(ソーラー/16~20時間、

USB/2~4時間:5V2A入力時)

・白色光・赤色光の2色切替

・防水性能:IP67

■ Max QuickInflate(マックス クイックインフレイト)~シンプル設計。基本性能を備えたモデル~

・2000mAhバッテリー搭載

・最大200ルーメン(4段階調光+SOS点滅モード)

・ソーラー&USB充電(ソーラー/16~20時間、

USB/2時間:5V1A入力時)

・白色光

・防水性能:IP67

■ Solar String Light(ソーラーストリングライト) ~シーンに応じてエリア&ストリングライトの2Way仕様~

・2000mAhバッテリー内蔵

・最大300ルーメン

・エリアライトとストリングライトの2種類を搭載

・防水性能:IPX4

■ Solar Beam(ソーラービーム)~マグネット付きで車内作業にも便利~

・金属面に固定できるマグネット内蔵

・車中泊や暗所でのハンズフリー作業にも最適

・2000mAhバッテリー搭載

・最大200ルーメン

■ ADD-ON String Lights(ADD-ON ストリングライト)~USB給電式の多用途ライトセット~

・10mのストリングライト×2本セット

(暖色/マルチカラー)

・USB給電式で屋内外どこでも使用可能

・7種類の点滅モード搭載

■ブランド概要

LuminAID (ルミンエイド)

LuminAIDは、太陽光で充電可能なソーラー充電式インフレータブルランタンを初めて開発したブランドであり、防災やアウトドア向けのランタンやライト製品を幅広く展開しています。2010年のハイチ地震をきっかけに、当時学生だったアンドレアとアンナによって最初のソーラー充電式インフレータブルランタン「ルミンエイド」が開発されました。耐久性、防水性など、過酷な状況でのテストを経て、キャンプなどのアウトドア使用から緊急時の防災ライトまで、安全な明りを必要とする多くの人が便利に使えるランタン&ライトです。

LuminAID ブランドサイト:https://www.luminaid.jp/

株式会社スター商事

- Close to you, close to nature. -

(みなさまと共に、自然と共に)

アウトドア用品を輸入販売する会社として1977年からの創業以来、世界中から選りすぐりのアウトドア用品やオリジナル商品を取り扱っています。

Close to you, close to nature. (みなさまと共に、自然と共に)という企業スローガンを常に心がけています。私たちの商品とサービスを通してみなさまが笑顔になり、自然と調和した豊かさを感じていただきたいという願いを込めて。マニアックながらも特定のシーンでは絶大な効果を発揮する商品を数多く提供しております。

商号 : 株式会社スター商事

代表者 : 代表取締役 佐々木 幸成

所在地 : 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里4-5-16

URL : https://www.star-corp.co.jp/(アウトドア事業部)

https://star-watersports.jp/(ウォータースポーツ事業部)

Instagram : https://www.instagram.com/starcorp_japan/ アウトドア総合

https://www.instagram.com/star_watersports/ ウォータースポーツ

