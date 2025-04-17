【発売記念セール】19,000個突破の防水ポーチにマチがついて大容量に！『ミズアソビPlus』が割引中！スパリゾート、プール等を手ぶらで楽しめるIP68等級の完全防水・防塵性能【楽天・Amazon】

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するライフスタイルブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」は、IP68等級の完全防水・防塵性能と高い収納力を両立した防水ポーチの新商品『ミズアソビPlus』を2025年4月に発売いたしました。



そしてこのたび、発売後初となるセールキャンペーンをAmazon・楽天市場にて同時開催いたします。

AmazonではSサイズ限定で300円OFFクーポンを、楽天市場ではS・Lサイズ両方で使えるクーポンを配布中です。



これからのレジャーシーズンに向けたお得な機会を、ぜひご利用ください。

■ 発売後、初のセールを開催！｜期間限定・数量限定

ライトブルー着用イメージ

本製品の発売後初となるセールを2025年4月16日より開催しています。

Amazon・楽天ともにクーポン形式での割引となり、各モールごとに対象サイズが異なりますのでご注意ください。

期間：2025年4月16日（水）～4月30日（水）▼Amazon

対象：ミズアソビPlus Sサイズ

内容：300円OFFクーポン配布

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/B4D08AFF-F0B7-42CF-995A-18590DCC81D6?channel=PRT-B1429-BGPWP-SALE▼楽天市場

対象：ミズアソビPlus S・Lサイズ

内容：300円OFFクーポン配布（商品ページ単位）

楽天市場クーポンURL：

https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=OFhBTy03T0ZMLVRCVU4tUTJLRg--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=OFhBTy03T0ZMLVRCVU4tUTJLRg--&rt=)

■ 累計ヒット「ミズアソビ」シリーズの進化版「ミズアソビPlus」

楽天市場公式ショップ :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=OFhBTy03T0ZMLVRCVU4tUTJLRg--&rt=

「ミズアソビPlus」は、Amazon防水ポーチカテゴリでベストセラー1位を獲得した「ミズアソビ」の上位モデルです。（2025年3月現在）

Amazonベストセラーを獲得した「ミズアソビ」

スマホや財布を水・砂・泥から守る「IP68等級」の防水・防塵性能と使いやすいサイズ感で高評価を得た従来モデルに、お客様から寄せられた「もっとたっぷり入れたい」という声をもとに開発されました。

マチ付きの立体構造により収納力を大幅にアップしつつ、防水性能やスタイリッシュな外観はそのままに。アウトドアやフェス、旅行、防災など、より多様なシーンで活躍する万能ポーチです。

■ 商品の特長｜“安心して水と遊べる”設計

パッケージデザインと収納量「クリアブラック」完全防水・防塵設計（IP68）

水深1.5mで30分の防水性能と、砂・埃も通さない完全防塵。第三者機関「SGS」にて品質検証済。

3重チャック＋面ファスナーフラップで強力密閉

水の侵入を徹底的にガードする多層構造で、海や川、雨天でも安心。

マチ付き大容量設計（Plusモデル限定）

最大8.5cmのマチで、ペットボトル・長財布・メガネケース・キーケースなども余裕で収納可能。

体にフィットする“ズレにくい”伸縮ストラップ

ウエストにもショルダーにも対応し、動きやすくズレにくい設計。長さ調整も自在。

選べる2タイプ×全6色展開

中身が見える「クリアタイプ」と、透けない「不透過タイプ」の2タイプ。全6色のカラバリで家族使いやギフトにも◎

■ 使用シーン

ミズアソビPlusは以下のような幅広いシーンで活躍します。

・海・川・湖でのアウトドアやSUP・釣り

・夏フェス・BBQ・プール・キャンプ

・リゾート地や温泉旅行での貴重品携帯

・自転車・バイク走行時の雨対策

・非常時や防災バッグの貴重品ケースとして

■ 商品概要

サイズ展開

Sサイズ：W20×H16×D8.5cm / Lサイズ：W24×H16×D8.5cm

カラー

ブラック / ホワイト / ブルー / オレンジ / イエロー / グリーン タイプ クリアタイプ / 不透過タイプ 防水等級 IP68（完全防水・完全防塵） 付属品 伸縮ストラップ（長さ調整可能）

■ご購入はこちら

Amazon・楽天ともにクーポン形式での割引となり、各モールごとに対象サイズが異なりますのでご注意ください。

期間：2025年4月16日（水）～4月30日（水）

【Amazon】

対象：ミズアソビPlus Sサイズ

内容：300円OFFクーポン配布

Amazon公式ストア：

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/B4D08AFF-F0B7-42CF-995A-18590DCC81D6?channel=PRT-B1429-BGPWP-SALE

【楽天市場】

対象：ミズアソビPlus S・Lサイズ

内容：300円OFFクーポン配布（商品ページ単位）

楽天市場クーポンURL：

https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=OFhBTy03T0ZMLVRCVU4tUTJLRg--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=OFhBTy03T0ZMLVRCVU4tUTJLRg--&rt=)

楽天市場公式ショップ :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=OFhBTy03T0ZMLVRCVU4tUTJLRg--&rt=

■ BELLEMONDについて

BELLEMOND（ベルモンド）は、iPadフィルムやスマホアクセサリーを中心に、多くのお客様に「使ってよかった」と思っていただける製品を展開するライフスタイルブランドです。

2025年以降は、扇風機・日傘・アロマディフューザーなど、より多くのシーンに寄り添う製品を通じて、10万人のユーザーとつながるブランドを目指しています。

ベルモンドのロゴ

【BELLEMOND公式ショップ】

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/hareshizuku.official/

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/