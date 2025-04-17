ÌÊÈ¾¤«¤é¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー²á¤®¤ë¾ÆÆù¥À¥ì¡Ö¾ÆÆù¤Î¥¿¥ì39¡Ê¥µ¥ó¥¥åー¡Ë¡×¿·È¯Çä¡ª～²Ì¼Â¤È¹áÌ£ÌîºÚ¤Î¤³¤À¤ï¤êÁÇºà¤¬À¸¤à¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤ÎÈþÌ£¤·¤µ～
³ô¼°²ñ¼ÒÌÊÈ¾¥Ûー¥à¥¨¥¤¥É¡ÊÄ¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÒÅçÄ÷É§¡Ë¤Ï¡¢ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾ÆÆùÄ´Ì£ÎÁ¡Ö¾ÆÆù¤Î¥¿¥ì39¡Ê¥µ¥ó¥¥åー¡Ë¡×¤òÌÊÈ¾³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ÁÇºà¤ÎÎÏ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¿¼¤¤»Ý¤ß
¹ñ»º¤ê¤ó¤´¥Ô¥åー¥ì¤È¹ñ»º¶Ì¤Í¤®¤òìÔÂô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ39¡ó¤âÇÛ¹ç¡£²Ì¼Â¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤µ¤È¹áÌ£ÌîºÚ¤Î¥³¥¯¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¡¢ÁÇºà¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÈÀ¸Õª¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¹á¤ê¹â¤¯»Å¾å¤¬¤ê¡¢»Å¾å¤²¤ËË§½æ¤Ê¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý¤ÈÌîºÚ¥¨¥¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¾åÉÊ¤«¤Ä±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ËÄ´¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ ²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤Ö¡Ö´Å¿É»ÅÎ©¤Æ¡×
¤ä¤µ¤·¤¤´Å¿É»ÅÎ©¤Æ¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¹¥¤Þ¤ì¤ëÌ£¤ËÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤Ï¤ó¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¡¢¾ÆÆù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ßÖ¤áÊª¤äÌîºÚ¤Î¥Ç¥£¥Ã¥×¥½ー¥¹¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤ËüÇ½¥¿¥ì¤Ç¤¹¡£
¢¡ Ãí¤®¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤
½¾Íè¤ÎÉÓÍÆ´ï¤«¤é¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Æ±Õ¤À¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¥¥ã¥Ã¥×ÉÕ¤¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ËÊÑ¹¹¡£Ë»¤·¤¤¿©»ö¤Î½àÈ÷Ãæ¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤Æ¡¢¼Î¤Æ¤ë»þ¤â´ÊÃ±¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ÊÀß·×¤Ç¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤â¡¢Âç¿Í¤Ë¤â¶Á¤¯¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¿É»ÅÎ©¤Æ¤Ç¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¤Î¾ÆÆù¤ò¡ÈÆÃÊÌ¡É¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§¾ÆÆù¤Î¥¿¥ì39¡Ê¥µ¥ó¥¥åー¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§300㎖
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§355±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ÌÊÈ¾³ÆÅ¹ÊÞ