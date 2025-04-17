¡É¤ª¤¤¤·¤¤±·¤ò¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡É¡Ú±·¤ÎÀ®À¥¡ÛÁí³Û2,000Ëü±ß»³Ê¬¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò½Õ¤ÎÅÚÍÑ´ü´Ö¤Ë¼Â»Ü
¡ã½Õ¤ÎÅÚÍÑ¡äÁí³Û2000Ëü±ß»³Ê¬¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºËÜÉô¤ä²ÃÌÁÅ¹¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¢²ì¸©¹âÅç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ¾»¹°¡Ë¤¬¥ªー¥ÊーÀ©¤Ë´ð¤Å¤±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤¦¤Þ¤¤±·¤òÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤!¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿±·ÀìÌçÅ¹¡Ö±·¤ÎÀ®À¥¡×¤Ï¹ñÆâ³°380Å¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¤ë¤¦¤Ê¤®ÀìÌçÅ¹¤Ë¡£¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢4·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é5·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁí³Û2000Ëü±ß»³Ê¬¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤¦¤Ê½Å1¿©¤Ë¤Ä¤100±ß³ä°ú·ô¤ÎÇÛÉÛ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Ê½Å¡Ê¾å¤Î¾¾¡Ë
4·î16Æü～5·î4Æü¤Ï½Õ¤ÎÅÚÍÑ´ü´Ö¡£4·î26Æü¤Ï½Õ¤ÎÅÚÍÑ±¯¤ÎÆü¡£¤Þ¤º¤Ï½Õ¤Ë¤âÅÚÍÑ±¯¤ÎÆü¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡ª¤½¤Î»×¤¤¤Ç¡¢Áí³Û2000Ëü±ß »³Ê¬¤±¤ÎÁ´Å¹»Üºö¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ
Ì¾¡¡¡¡¾Î ¡¡ Áí³Û20,000,000±ß»³Ê¬¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÇÛÉÛ´ü´Ö¡¡ 2025Ç¯4·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë～5·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
ÍøÍÑ²ÄÇ½´ü´Ö¡¡2025Ç¯5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë～7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡¡ ±·¤ÎÀ®À¥Á´Å¹¡Ê4·î15Æü¥ªー¥×¥óÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¡Ë
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ ¡¡´ü´ÖÃæ¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¦¤Ê½Å1¿©¤Ë¤Ä¤¼¡²ó»È¤¨¤ë100±ß³ä°ú·ô1Ëç¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤ー¥È¥¤¥ó¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤É¤Á¤é¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÍ½Ìó¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÅÅÏÃ¤Þ¤¿¤ÏWEB¤Ë¤Æ
¡ã±·¤ÎÀ®À¥¤È¤Ï¡ä
Ë»¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤«¤é¤´¹âÎð¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡Öµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë±·ÀìÌçÅ¹¡×
ÆüËÜ¿Í¤¬ÀÎ¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤¦¤Ê½Å¤ò¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡Ø±·¤ÎÀ®À¥¡¡²£ÉÍÅ¹¡Ù¤ò2022Ç¯9·î10Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£2023Ç¯2·î¤è¤êÂ¿Å¹ÊÞ·Ð±Ä¤ò»Ï¤á¡¢Àè·î¤Ë¤Ï370Å¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¡ª¡×¡ÖÃÍÃÊ¤Î³ä¤ËËÜ³ÊÅª¡×¤Ê¤É¤Î¤ªÀ¼¤âÄºÂ×¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤âÂ¿¿ô¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£±·¤ÎÀ®À¥¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë±·¤Ï¡¢¥¨¥µ¤äÀ¸°é´Ä¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿ÎÉ¼Á¤Ê»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¾Æ¤Êý¤Ï¡È¾ø¤·¤Æ¾Æ¤¯¡É´ØÅìÉ÷¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤¾å¤²¤ë´ØÀ¾É÷¤ÎÎÉ¤µ¤â»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤È¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ https://www.unagi-naruse.com/(https://www.unagi-naruse.com/)
¡ã±·¤ÎÀ®À¥¡¡ÆÃÄ§¡ä
1 ¸·Áª¤µ¤ì¤¿¿å¡¦´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¥¦¥Ê¥®¤ò»ÈÍÑ
¤½¤Î»þ´ü¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÈþÌ£¤·¤¤±·¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËISO¤Ë½àµò¤·¡¢HACCP¤ËÂ§¤Ã¤¿ÍÜ±·¾ì¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¸ý¤Ë¹ç¤¦±·¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2 ¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤ò´°Á´ºÆ¸½¤«¤ÄÄó¶¡¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì
Ï·ÊÞÅ¹¤Ç¤ÏÄó¶¡¤Þ¤Ç20～30Ê¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò10Ê¬ÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤ÇÃ»½Ì¡£Å¹Æâ°û¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¤·Ú¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3 ¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Ê¤Î¤Ë¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë
²Á³Ê¤ÏÏ·ÊÞ±·ÀìÌçÅ¹¤ÎÈ¾³ÛÄøÅÙ¡¢ÎÌ¤Ï 1.5 ÇÜ¡ö(g ¿ôÈæ³Ó)¤ò¼Â¸½¡ª°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÈþÌ£¤·¤¯±·¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡öÊÀ¼ÒÄ´¤Ù
¡ã¼ç¤Ê¥á¥Ë¥åー¡ä
¤¦¤Ê½Å
¡ãÊÂ¡ä1,600±ß～
¡ã¾å¡ä1,900±ß～¡¡¡¡
¡ãÆÃ¾å¡ä3,400±ß～¡¡
¡ã¥á¥Ç¥£¥¢Êü±Ç¾ðÊó¡ä
2024Ç¯9·î19Æü¡¡¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡×
2025Ç¯1·î24Æü¡¡¡¡ÀéÍÕ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Á¤ÐÄ«¥é¥¤¥Ö ¥âー¥Ë¥ó¥°¤³¤ó¤Ñ¤¹¡×
2025Ç¯1·î31Æü¡¡¡¡»³¸ýÄ«ÆüÊüÁ÷¡Ö¡ÎÀ¸¡ÏYOU¡ª¤É¤¤Ã¡×
2025Ç¯1·î31Æü¡¡¡¡ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¡Öevery. ¤·¤º¤ª¤«¡×
2025Ç¯2·î9Æü¡¡¡¡ TBS¡Öºä¾å¡õ»Ø¸¶¤Î¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤Å¹¡×
2025Ç¯2·î21Æü¡¡¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×
2025Ç¯2·î24Æü¡¡¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¡¡¼Ò¡¡Ì¾¡¡¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
Âå¡¡¡¡¡¡É½¡¡»³ËÜ¾»¹°
ËÜ¡¡¡¡¡¡¼Ò¡¡¼¢²ì¸©¹âÅç»Ôº£ÄÅÄ®ºùÄ®2-1-3
Åìµþ»Ù¼Ò¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3ÃúÌÜ1ÈÖ36¹æÀÄ»³´ÝÃÝ¥Ó¥ë6F
Àß¡¡¡¡¡¡Î©¡¡2020Ç¯9·î20Æü
¼Ò¡¡¡¡¡¡°÷¡¡100Ì¾¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´Þ¤à¡Ë
H¡¡¡¡¡¡¡¡P¡¡¡¡¡¡https://fbi-consulting.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºËÜÉô»Ù±ç¡¢FC¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢FC¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢
²ÃÌÁÅ¹»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¤Ê¤É