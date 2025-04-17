もっと気軽にBBQを。公園の賑わいづくり(淀川河川公園)
淀川河川公園 枚方地区では、今年も令和7年4月5日(土)～10月26日(日)の土日祝限定で「手ぶらバーベキュー特設BBQ広場」を開設しております。
BBQの様子
現在、枚方地区下流部では、無料のBBQ広場が設置され賑わいを創出しております。枚方地区上流部でも社会実験として「手ぶらバーベキュー特設BBQ広場」を開設し、枚方地区および枚方市駅周辺の賑わいを創出し活性化を図ることを目的とします。
BBQと一緒に公園遊びを楽しもう♪
モルック
当日は、食材や器材等はすべてご用意し、手ぶらでBBQをお楽しみいただけます。また、BBQ利用者には無料でフラフープやモルックの貸出があり、BBQと一緒に公園遊びを満喫していただきます。
「手ぶらでバーベキュー特設BBQ広場」概要
開催日時 2025(令和7)年4月5日(土)～10月26日(日) 土日祝限定
11：00～15：00
開催場所 淀川河川公園 枚方地区上流部 (京阪電車「枚方市駅」徒歩約10分)
料 金 〈食材付きプラン〉※食材、機材付き
大人（中学生以上）2,970円～
〈機材プラン〉※BBQ機材、備品のみ
大人（中学生以上）1,760円
小人（小学生以下）880円
※食事不要の幼児は無料、席のみ用意。
特 典 フラフープ、モルックの無料貸し出し
定 員 各日300名(要事前申込)
詳細・申込 :
https://www.yodogawa-park.jp/topic/teburabbq_tokusetsu202504051026/
お問い合わせ先
・淀川河川公園守口サービスセンター 収益事業課
住所：大阪府守口市外島町7-6
電話：06-6994-0006
WEBサイト：https://www.yodogawa-park.jp/
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