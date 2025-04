映画『パディントン 消えた黄金郷の秘密』コラボ企画ベックスコーヒーショップ 2025年4月22日(火)から映画オリジナルコースターを限定でプレゼントムビチケが当たるSNSキャンペーンも開催！

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション フーズカンパニー(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:西野 史尚)は、長年世界中で愛され続ける映画『パディントン』のシリーズ3作目『パディントン 消えた黄金郷の秘密』の公開を記念して、4月22日(火)から、ベックスコーヒーショップ30店舗にてコラボプレゼントキャンペーンを開催いたします。今回のキャンペーンでは、商品をご購入いただいたお客さまへ映画『パディントン 消えた黄金郷の秘密』オリジナルコースターをプレゼントすることに加えて、ベックスコーヒーショップ公式Xでデジタル映画観賞券(ムビチケ)が抽選で当たるSNSキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン概要

(C) 2024 STUDIOCANAL FILMS LTD. -KINOSHITA GROUP CO., LTD. All Rights Reserved.1.映画『パディントン 消えた黄金郷の秘密』オリジナルコースターを限定で プレゼント

ベックスコーヒーショップ対象30店舗にて、AM11:00から閉店までの間に商品をご購入いただいたお客さまへ、オリジナルコースターをプレゼントいたします。

■配布期間:4月22日(火)~5月5日(月・祝)

■配布時間:期間中毎日 AM11:00から閉店まで

※1会計につき1枚をお渡しします。 ※なくなり次第コースターのプレゼントを終了いたします。

※対象店舗はこちらから

https://foods.jr-cross.co.jp/becks/campaign/archives/post_16.html

ベックスコーヒーショップ:イイトルミネ新宿店、池袋東口店、横浜中央口店、立川店 など30店舗

2.ムビチケが当たる! ベック スコーヒーショップ公式Xフォロー&リポストキャンペーン ベック スコーヒーショップ公式X

【賞品】

映画 『パディントン 消えた黄金郷の秘密』

デジタル映画観賞券(ムビチケ)が抽選で5組10名さまに当たる

【期間】

4月24日(木)から 5月5日(月・祝)まで

【応募方法】

1.ベックスコーヒーショップ公式Xアカウント(@BecksShop)をフォロー

2.キャンペーン投稿をリポスト

▼詳しくはこちらから▼

https://foods.jr-cross.co.jp/becks/topics/archives/_x_101.html

花咲く季節に香る「桃&ジャスミンティー」「レモネード」も期間限定発売!

●桃&ジャスミンティー(ICE) 480円~(税込)

【発売期間】2025年4月22日(火)~6月30日(月)予定

果肉感のある桃ソースとみずみずしい桃ゼリーを、香り高いジャスミンティーでやさしく包みこんで、爽やかな味わいの一杯に仕立てました。

●レモネード(ICE) 430円~(税込)

【発売期間】2025年4月22日(火)~9月1日(月)予定

瀬戸内レモン果汁をベースに使用し、ほどよい酸味とすっきりとした甘さで、ゴクゴク飲むことができるレモネードです。

【販売店舗】ベックスコーヒーショップ全店

▼店舗一覧はこちらから▼

https://shop.jr-cross.co.jp/eki/spot/list?word=BECK%27S+COFFEE+SHOP

◆映画『パディントン 消えた黄金郷の秘密』について<5月9日(金)全国公開>

パディントンがロンドンから故郷ペルーへ

クマだけど、中身はとっても紳士。英国のユーモアにあふれ、エリザベス女王ともお友達。悪には毅然と立ち向かい、その小さな身体で全世界を愛と幸せで満たすパディントンが遂に帰ってくる!ロンドンでブラウン一家と平和に暮らしていたパディントンのもとに、故郷から1通の手紙が届く。育ての親のルーシーおばさんの元気がないというのだ。パディントンとブラウン一家がペルーへ行くと、ルーシーおばさんは失踪、里帰りは一転、彼女を探す冒険へと変わる。だが、都会暮らしになれてしまい野生の勘を失ったパディントンは次々と大ピンチに遭遇、さらにブラウン一家との家族の絆も試される。果たしてルーシーおばさんを見つけることができるのか?

そして、パディントンを待ち受ける「消えた黄金郷の秘密」とは?

出演:ヒュー・ボネヴィル、エミリー・モーティマー、アントニオ・バンデラス、オリヴィア・コールマン、ジュリー・ウォルターズ、ジム・ブロードベント、ベン・ウィショー(声の出演)

監督:ドゥーガル・ウィルソン 原作:マイケル・ボンド

脚本:ポール・キング、マーク・バートン、サイモン・ファーナビー

提供:木下グループ 配給:キノフィルムズ

(C) 2024 STUDIOCANAL FILMS LTD. -KINOSHITA GROUP CO., LTD. All Rights Reserved

ベックスコーヒーショップについて

一杯のコーヒーを通して、お客さまの毎日に寄り添い、お客さまの生活に新しい価値を提供するお店でありたい。それがベックスコーヒーショップの想いです。

世界各地の農園から厳選された上質な豆を店内で挽いた、香り高いとっておきのブレンドコーヒーに、こだわりの焼きたて自家製パニーニをはじめ、シーズンごとに様々なフェアメニューを展開し、何度訪れても新しい発見に出会えます。

首都圏のエキナカを中心に約73店舗を展開し、お客さまと共に2025年に30周年を迎えるコーヒーショップです。

