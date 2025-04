【パズル＆ドラゴンズ】「名探偵コナン＆真・侍伝YAIBA」コラボ実施！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

「名探偵コナン&真・侍伝YAIBA」コラボ実施!

https://pad.gungho.jp/member/collabo/conan_yaiba/2504/(https://pad.gungho.jp/member/collabo/conan_yaiba/2504/)

本コラボでは、2025年4月18日(金)に劇場版最新作が公開される『名探偵コナン』から「工藤新一&毛利蘭」や「服部平次&江戸川コナン」などが、4月5日(土)からTVアニメの放送を開始した『真・侍伝YAIBA』から「鉄刃」や「峰さやか」などのキャラクターたちがコラボガチャやダンジョンに登場します。

「工藤新一&毛利蘭」「鉄刃&峰さやか」

対象のコラボキャラクターを初めて入手した際にはきせかえドロップやBGMセット、バッジなどが解放されます。こちらもどうぞお見逃しなく。

きせかえドロップ「名探偵コナンドロップ」

「歩美&元太&光彦」

コラボダンジョンは、初級編や上級編の2つのコラボダンジョンに加えて、降臨ダンジョンやコロシアム、称号チャレンジなどが登場。コラボダンジョンは期間中実施するイベントクエスト「名探偵コナン&真・侍伝YAIBA」の対象となっており、クエストレベル報酬として最大「魔法石10個」をゲットすることができます。さらに、パズドラパスをお持ちの方は、追加報酬が獲得できます。

その他にも、モンスター交換所、MPショップ、ガチアバター、ログインスタンプが登場します。本コラボを記念したプレゼントキャンペーンも実施しますので、こちらもぜひ奮ってご参加ください。

「服部平次&江戸川コナン」

盛りだくさんでお送りする「名探偵コナン&真・侍伝YAIBA」コラボにどうぞご期待ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1912_1_acf600ed7e719d644de2138ab5395f48.jpg ]

◆劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』について

氷雪吹き荒れる山岳で、白き闇の因縁の幕が切って落とされる―

配給:東宝

公開日:2025年4月18日(金) ロードショー

公式サイト:https://conan-movie.jp/2025/

劇場版『名探偵コナン』コピーライト

(C)2025 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

TVアニメ『名探偵コナン』コピーライト

(C)青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

◆TVアニメ『真・侍伝YAIBA』について

俺が、真のサムライだ!!

「雷神剣」と「風神剣」―

古来より天地を揺るがしてきた魔剣が今再び目覚め、真の物語が幕を開ける―

放送開始日:2025年4月5日より

放送局:読売テレビ・日本テレビ系 全国ネット

放送時間:土曜夕方5時30分枠(※一部地域を除く)にて放送

公式サイト:https://www.yaiba-pr.com

TVアニメ『真・侍伝YAIBA』コピーライト

(C)⻘山剛昌/小学館/真・侍伝YAIBA製作委員会

『パズル&ドラゴンズ』基本情報

タイトル:パズル&ドラゴンズ

ジャンル:パズルRPG

対応機種:

・iOS15以降の対応端末

・Android OS 7.0以降の対応端末

※32bit版の端末は非対応です。

公式サイト: https://pad.gungho.jp/

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

13周年アプリアイコン

