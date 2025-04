レジェンドKPOPグループ・SUPER JUNIORがおくるハードコアバラエティ『目覚ましSuperTV』（全10話）、「ABEMA」で4月18日（金）18時より国内独占・無料配信決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、今年でデビュー20周年を迎えるK-POPのレジェンドグループ・SUPER JUNIORがおくる“ハードコア”バラエティ『目覚ましSuperTV』(全10話)を、2025年4月18日(金)から毎週金曜日18時より日本語字幕付きで、国内独占・無料配信いたします。

SUPER JUNIORは、2005年11月にSMエンターテインメントよりデビューしたK-POPボーイズグループです。デビュー以降、「SORRY,SORRY」「Mr.Simple」をはじめとする数々のヒット曲をリリースし、「ゴールデンディスク賞」にて史上初の快挙となる4冠を達成、K-POPで初めて「ビルボードラテンチャート」にランクイン、台湾最大の音楽配信サイト「KKBOX」の韓国アルバムチャートで200週連続1位など数々の偉業を成し遂げてきました。また歌手のみならず、各メンバーがタレント、モデル、俳優などの幅広いジャンルで活躍し、その個性豊かなキャラクター性から“韓国最強のバラドル”(バラエティ+アイドル)と評されるなど、マルチエンタテインメントグループとしての地位を確立。デビューから20年近く経った今でも、世界的な人気を博し、K-POPの第一線で活躍するレジェンド的グループです。

このたび「ABEMA」にて、そんな20年選手の“バラドル”SUPER JUNIORが全力で体当たりする“ハードコア”バラエティ『目覚ましSuperTV』(全10話)の国内独占・無料配信が決定いたしました。SUPER JUNIOR20周年プロジェクトの一環として企画された本番組では、20年目、つまり成人したSUPER JUNIOR へ“大人は発言に責任を持て”と、これまでメンバーが放った何気ないひと言が次々と現実のものになっていく“言霊回収プロジェクト”を敢行。感動よりおもしろさを追求した写真展や、恋愛バラエティ「私はSOLO」のパロディ、ゲーム地獄になったチムジルバン、某メンバーの引っ越し祝い、DIY旅行まで、メンバーの一言から実行に移されたさまざまなミッションにSUPER JUNIORが挑戦。果たして彼らの身に何が起こるのかーー!?SUPER JUNIORだからこそできる!SUPER JUNIORのための!SUPER JUNIORならではのハードコアでハチャメチャなバラエティーをお届けします。

また合わせて日本語版のメインティザー映像も公開に。本ティザー映像では、協力してミッションに挑む姿から、爆笑必至のメンバーの変顔や珍行動、さらにメンバーたちの白熱の戦いや、脱出をかけた殴り合いまで(!?)SUPER JUNIORのまさしく“韓国最強バラドル”な姿が映し出されています。SUPER JUNIORが笑って、戦って、大騒ぎ!?予測不可能なハードコアバラエティに期待が高まります。

(メインティザー映像URL:https://youtu.be/fH_YC1RfNqg)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fH_YC1RfNqg ]

なお、『目覚ましSuperTV』は、4月18日(金)から毎週金曜日18時より、新たなエピソードを国内独占・無料配信いたします。E.L.Fの方はもちろん、SUPER JUNIORのことをまだよく知らないという方も楽しめる内容になっているので、どうぞお見逃しなく。

今後も続報はABEMA K-POP・韓流ドラマ公式X(https://x.com/abema_kpopdrama)にてお知らせしていきますので、こちらもチェックしてください。

■『目覚ましSuperTV』(全10回)番組概要

2025年4月18日(金)から毎週金曜日18時より無料配信開始

番組トップページ: https://abema.tv/video/title/663-43

メインティザー映像:https://abema.tv/video/episode/663-43_s1_p1000

※全10話、無料で見逃し配信をいたします

<第1話>

配信開始日時:2025年4月18日(金)18時~

番組URL: https://abema.tv/video/episode/663-43_s1_p1

(URLは配信開始と同時に公開されます)

※画像をご使用の際は、【LICENSED BY SM CULTURE & CONTENTS CO., LTD. (C) SM ENTERTAINMENT. ALL RIGHTS RESERVED.】のクレジット表記をお願いいたします。