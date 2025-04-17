【全国初！】出張者・ビジネス客に特化した「地球の歩き方 北九州市」のスペシャルバージョン、『北九州市出張の歩き方』発行！

「地球の歩き方 北九州市」の特別編フリーペーパーがついに発行！

福岡県北九州市（北九州市役所）老舗居酒屋が表紙を飾る『北九州市出張の歩き方』

2024年2月１日に出版された観光ガイドブック「地球の歩き方 北九州市」。北九州市と、市のPR力強化支援を行う株式会社gaabooと、株式会社地球の歩き方の３社の連携により、全国初の市版として制作され、発売２か月で累計発行部数７万部を突破するなど、数々の話題を呼んでいます。その発行から１年を過ぎ、今回、両社の協力を得て、「地球の歩き方 北九州市」の特別版として、出張者向けに情報を盛り込んだフリーペーパー、『北九州市出張の歩き方』が発行されました。

■欲しい情報がギュッと詰め込まれた全１６ページ

『北九州市出張の歩き方』は、時間の限られた出張者向けに、北九州市ならではの美味しいグルメや角打ちなど「北九州らしさ」を満喫できる内容に厳選！！

ビジネス客の宿泊が多い駅の周辺情報が網羅されており、１人でも気兼ねなく訪れることができるカウンター席のあるお店や、ローカルグルメ店、おみやげ情報など、北九州市ならではの楽しみ方が詰まった一冊となっています。

見知らぬ土地でも安心なマップ付き！エリアごとに選りすぐりの名店を紹介！

北九州市内の主要宿泊施設、観光案内所に加え、福岡市内の主要施設でも随時配布を開始しています。

なお、『北九州市出張の歩き方』は、北九州市の観光ウェブサイトにも掲載していますので、こちらもご参照ください。

■『北九州市出張の歩き方』

詳細を見る :https://kitakyushucity.guide/galleries/pamphlet

発行部数：３万部（無料配布）

配布開始：２０２５年４月上旬

配布場所：北九州市内主要ホテル

北九州市総合観光案内所(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/09600240.html)（北九州市小倉北区浅野１丁目1-1 JR小倉駅３階）

福岡市観光案内所（天神(https://yokanavi.com/tourist-info-centers/3)）（福岡市中央区天神2-1-1 ライオン広場内）

福岡市観光案内所（博多駅総合案内所）(https://yokanavi.com/tourist-info-centers/2)（福岡市博多区福岡市博多区博多駅中央街1-1）

北九州市東京事務所（東京都千代田区有楽町2丁目10番1号 東京交通会館6階）

制作：「北九州市出張の歩き方」制作協議会

発行所：株式会社地球の歩き方

PDF版はこちら：『北九州市出張の歩き方』(https://kitakyushucity.guide/galleries/pamphlet/pdf/kitakyushu_arukikata.pdf)

2024年2月に発売された『地球の歩き方 北九州市』あわせて楽しみたい！ガイドブック『地球の歩き方 北九州市』

人気旅行ガイドブック「地球の歩き方」から、日本初の"市"版・九州初リリースとして発売された『地球の歩き方 北九州市』。発売後２か月で発行部数７万部を達成するなど、今や北九州市に訪れる際のバイブルとなっています。

発売場所：全国書店・オンライン書店・オーディオブック

発行所：株式会社地球の歩き方

発売元：株式会社Gakken

参考記事：

読んでびっくり！ 来て納得！ 全国初の“市版”『地球の歩き方 北九州市』が2月1日に発売。北九州市の知られざる魅力を全400ページに凝縮。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000005857.000002535.html)（2024.2.2_株式会社学研ホールディングス）

「地球の歩き方」から新たなオーディオブックが登場。ハワイ、北九州市、そして異世界へ……話題の書籍3冊が“聴く旅の本”となって同時配信開始 ！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000007097.000002535.html)（2024.12.26_株式会社学研ホールディングス）

出張のお土産や北九州市訪問の記念品に！ガイドブック発売1周年に誕生したコラボカプセルトイ「キタキューコレクション」

北九州で愛される名店やグルメなどがモチーフ

となった全８種のキュートなカプセルトイ。

北九州市内限定で大好評発売中！

出張の記念やお土産にガチャガチャを回してみては?

販売店舗：北九州空港、北九州市おみやげ館(門司港)

アミュプラザ小倉くまざわ書店、小倉城 ほか

企画制作：株式会社gaaboo、株式会社ソライロ

販売元：株式会社ソライロ

参考記事：

国内シリーズ史上最速売上の大ヒット！『地球の歩き方 北九州市』発売1周年記念(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000124677.html)

コラボカプセルトイ「キタキューコレクション」発売決定！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000124677.html)

(2025.1.23_株式会社gaaboo、株式会社ソライロ)

“地元愛と熱量” で発刊を掴んだ、最新刊『地球の歩き方 北九州市』の仕掛け人とその誕生ストーリー(https://prtimes.jp/story/detail/xO6EnjFLO6B)

(2023.11.2_株式会社 gaaboo)